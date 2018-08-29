В украинском Конотопе найдена могила пропавшего в Великой Отечественной деда Президента Жээнбекова

18:09 29.08.2018

Могилу пропавшего деда президента Кыргызстана нашли в Конотопе



Дата: 15:03, 29-08-2018.



Бишкек. 29 августа. КирТАГ – Альбина Метерова. Поисковики общества "Эрдик-Подвиг" в Кыргызстане обнаружили место захоронения пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны деда президента Сооронбая Жээнбекова - Жээнбека Пирназарова. Об этом сообщил КирТАГ основатель фонда "Эрдик-Подвиг" Каныбек Мырзаканов.



"Фонд "Эрдик-Подвиг" занимается поиском пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны солдат. За это время мы обнаружили места захоронения около более 1 тыс. участников ВОВ. Среди них – деда президента страны С. Жээнбекова – Жээнбека Пирназарова", - сообщил глава фонда.

По его словам, поиски родственника главы государства начались после того, как 8 мая президент пригласил основателя фонда, его супругу, которая также занимается поисками пропавших солдат и поблагодарил за весомый вклад в историю страны.

"В беседе он упомянул своего деда - участника войны, который пропал без вести. На следующий день, участвуя в акции "Бессмертный полк", глава государства еще раз рассказал кыргызстанцам о своем дедушке. Его слова подвигли нас на поиски нашего соотечественника Жээнбека Пирназарова", - отметил К. Мырзаканов.

По его словам, в результате поисков обнаружено, что дед главы государства в 1944 году был госпитализирован в госпиталь города Конотоп в Украине и скончался в результате тяжелых ранений 27 апреля этого же года. На основании этих документов мы при помощи посольства Украины в Кыргызстане направили заявление, в результате чего обнаружено, что наш соотечественник был захоронен на кладбище города Конотоп Сумской области Украины", - пояснил он.



Как сообщил глава фонда, в документах имя Жээнбекова Пирназарова указано неверно. В частности, в них указано имя красноармейца Джембета Пиназарова.

"В остальном все данные сходятся - место рождения, где указана Ошская область Узгенский район Кара-Кульжинский сельсовет. Для того, чтобы удостовериться, что красноармеец, место захоронения которого мы нашли является Жээнбеком Пирназаровым, мы занялись поисками его однофамильцев, но результаты показали, что ни один из них не являлся уроженцем Ошской области и имена у них другие", - добавил он.



Как сообщил Каныбек Мырзаканов, эти данные были направлены в аппарат президента, с просьбой донести данную информацию президенту Сооронбаю Жээнбекову.

"Однако вот уже 3 месяца мы не можем узнать, получил ли эту информацию президент. Знает ли он о том, что место захоронения его деда обнаружено", - сетует глава фонда.

По его словам, фонд за время своего существования нашел места захоронения более 1300 кыргызстанцев, пропавших без вести в годы войны. И теперь надеется, что депутаты Жогорку Кенеша наконец-то обратят внимание на поправки в закон КР "О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла", инициированный Каныбеком Мырзакановым и бывшим депутатом Жогорку Кенеша от фракции "Ата Мекен" Аидой Саляновой.



"Документ устанавливает точный круг лиц, на которых распространяется норма об обеспечении бесплатного проезда к месту погребения без вести пропавшего военнослужащего в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что документ был одобрен в первом чтении, он до сих пор не принят. Мы надеемся, что после этого случая депутаты обратят внимание на важность данного документа, который смог бы родственникам погибших участников Великой Отечественной войны посетить места их погребения", - добавил он.