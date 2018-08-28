Жээнбеков запросил у китайских ученых архивных сведений по истории кыргызского народа

20:07 29.08.2018

Президент обсудил с учеными из Китая вопросы сбора и перевода архивов, касающихся истории кыргызов



– Президент Сооронбай Жээнбеков принял ученых Евразийского научно-исследовательского центра института истории общественной академии наук Китая Ли Цзиньсю, Жингели, Жаркын Турсун, Сун Хао и Ли Мингфей, работающих в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду.



На встрече с учеными историками из Китая были обсуждены вопросы сбора и перевода архивных документов, касающихся истории кыргызского народа.



Глава государства выразил признательность им за их стремление в изучении и проведении исследований истории кыргызов.



С. Жээнбеков поручил фонду исторического и культурного наследия народа Кыргызстана "Мурас", созданному при аппарате президента КР, продолжать сотрудничество с китайской стороной для проведения исследований источников, касающихся кыргызского народа.



В этой связи китайские ученые выразили готовность оказывать всяческую поддержку.



В основном исторические письменные источники, касающиеся древних веков кыргызской истории, хранятся в архивах, музеях, библиотеках Китая. До приобретения независимости с этими архивными документами работали российские исследователи.



За годы обретения независимости ученые кыргызы, проживающие в Китае, изучают отдельные архивные документы, переводят их и публикуют в сборниках.



Известно, что историками были выдвинуты предложения о комплексной работе с архивными документами, хранящимися в Китае.