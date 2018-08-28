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Россия и Турция окончательно согласовали план наступления на "Халифат Идлиб"
21:08 29.08.2018

Сирии подтвердили операцию

Сергей Лавров заявил о наличии у России и Турции общего "политического понимания" ситуации в Идлибе

Военная операция в сирийской провинции Идлиб неизбежна - у России и Турции есть полное взаимопонимание по этому вопросу. Это стало понятно в среду из слов главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он предостерег США и других западных партнеров России от вмешательства в операцию, названную им контртеррористической. При этом министр фактически обвинил Вашингтон в поддержке террористов запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра".

В среду Сергей Лавров дал понять, что Россия и Турция уверены в необходимости операции против боевиков. "Политическое понимание полностью существует между Москвой и Анкарой: необходимо отмежевать нормальных вооруженных оппозиционеров от бандитов "Джебхат ан-Нусры" и одновременно подготовить операцию против этих террористов, сделать все, чтобы минимизировать риски для гражданского населения",- сказал министр.

Нежелание Москвы сориться с Анкарой и разрушать "астанинский формат" - основная причина, почему до сих пор не началась операция в провинции Идлиб. Это последняя зона деэскалации, которую Дамаск пока не вернул под свой контроль. Месяц назад президент Сирии Башар Асад дал понять, что Идлиб - приоритетное направление для следующего удара сирийской армии после побед на юге. Началась переброска техники и вооруженных формирований на север страны. Однако начало операции затормозила Москва.

Турция не раз выражала недовольство операциями в других зонах деэскалации, но не вмешивалась в ситуацию. Идлиб находится под особой опекой Анкары в силу близости границ, а также благодаря связям Турции с находящимися в Идлибе вооруженными группировками. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угрожал в случае начала операции в Идлибе выйти из "астанинского формата" (Россия, Турция, Иран). Анкаре важно получить гарантии безопасности для лояльных ей группировок, а также убедиться, что военная операция не повлечет новой волны беженцев в ее направлении.

Владимир Путин обсудил с турецкой делегацией новую военную операцию в Сирии

Месяц ушел на поиски компромиссов между Россией и Турцией. По словам российского министра, состоялись десятки контактов между представителями обеих сторон. Только в минувшую пятницу в Москве президент России Владимир Путин принимал турецкую делегацию в составе министров иностранных дел и обороны вместе с представителями спецслужб. Условие Москвы остается неизменным: размежевание террористов и вооруженной оппозиции. Тот, кто не готов идти на переговоры с Дамаском, должен быть уничтожен. По словам Сергея Лаврова, российские и турецкие военные обсуждают, как "перевести политическое согласие на язык практических действий".

Российские военные уже давно осознали, что операция в Идлибе неизбежна, сообщил "Ъ" военный источник. Он напомнил, что в провинции сосредоточено несколько десятков тысяч боевиков "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры" (обе организации запрещены в России), которых в свое время по договоренности свозили именно в Идлиб из других провинций. Они не убивают мирных жителей, но держат их под строгим контролем, в том числе не дают выходить через специальные коридоры. "Всем понятно, что решать это нужно, но как именно, еще неясно",- поделился собеседник "Ъ". По его словам, сирийские военные уверяют, что операция в Идлибе будет успешной, так как у боевиков не осталось сил для активного сопротивления.

"Учитывая, что "Хайат Тахрир аш-Шам" (название, под которым теперь действует "Джебхат ан-Нусра") раздроблена, многие в ее рядах сменили идеологию и теперь тяготеют к другим группировкам оппозиции, добить радикальные элементы будет легко",- сказал "Ъ" эксперт РСМД Антон Мардасов. Он напомнил, что в арабских СМИ и соцсетях обсуждаются детали точечных операций против террористов. "Другой вопрос, что из этого правда. Нельзя забывать, что под видом операции с террористами Дамаск хотел бы ослабить объединенную Турцией вооруженную оппозицию",- отметил эксперт.

Одновременно озабоченность в связи с готовящейся операцией в Идлибе и гуманитарной катастрофой, которую она может повлечь, выразили на этой неделе лидеры США, Германии, Франции и Великобритании. Однако в России считают, что Вашингтон и их союзники "покрывают террористов".

Почему Сирию привели в повышенную боеготовность

За последние несколько дней Минобороны РФ неоднократно приводило все новые факты о готовящейся террористами в Идлибе провокации с использованием химоружия. Западные партнеры в это не верят. "Минобороны России не имеет привычки делать фейковые или смешные заявления. Может быть, это свойственно для министерств обороны каких-то других стран",- ответил на это постпред РФ при ООН Василий Небензя на специальном заседании СБ ООН по ситуации в Идлибе, которое состоялось во вторник. Тему продолжил Сергей Лавров. "Итог всех этих разговоров один: мы приводим все больше и больше фактов, которые подтверждают готовящуюся постановку применения правительством Сирии химического оружия. Наши партнеры заявляют, что это неправда, но ни одного факта в обоснование своей позиции привести не могут",- сказал министр. По его мнению, создается впечатление, что угрозы в адрес сирийского правительства используются с единственной целью не дать выгнать террористов из Идлиба.

Сергей Лавров фактически обвинил США в том, что они хотят вывести "Джебхат ан-Нусру" из-под удара, "рассчитывая использовать ее в борьбе против режима".

"И я очень надеюсь, возвращаясь к теме спекуляций по поводу планируемых якобы правительством химических атак, что западные партнеры, которые эту тему активно разогревают, не станут потакать провокациям, потакать инсценировкам, которые явно готовятся, и не будут препятствовать контртеррористической операции в этой зоне деэскалации против "Джебхат ан-Нусры"",- выразил надежду Сергей Лавров.

Марианна Беленькая, Александра Джорджевич

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535566080
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