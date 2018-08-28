В Германии снесли позолоченную статую Эрдогана

21:17 29.08.2018

Ее установили в рамках фестиваля Wiesbaden Biennale, который славится своими провокациями через искусство.



Позолоченную статую президента Турции Тайипа Эрдогана, которая ранее была установлена в центре немецкого города Висбаден, демонтировали. Об этом сообщается в аккаунте местной полиции в "Твиттере", передает Лайф.



Как отмечается, ее погрузили на пожарную машину при помощи крана и сейчас транспортируют.



"- С нашей точки зрения, операция прошла мирно, - говорится в сообщении."



Статуя высотой четыре метра была установлена в рамках фестиваля Wiesbaden Biennale, который славится своими провокациями через искусство.