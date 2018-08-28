Призраки "Узбечки". Найдется ли новый хозяин для легендарной ташкентской гостиницы

00:04 30.08.2018 Недавно в СМИ появилась информация, что один из самых ярких символов страны, 4-звездочная гостиница "Узбекистан", которую в народе ласково называют "Узбечка" (или "Книжка" – из-за схожести здания с открытой книгой), в скором времени может перейти в частные руки.



Вот что пишет издание Spot.uz о перспективах гостиницы, ссылаясь при этом на соответствующее правительственное постановление: "Сейчас государству принадлежит 80,13% в совместном предприятии ООО "Otel O’zbekiston", которое управляет зданием гостиницы. Доля, находящаяся на балансе Госкомконкуренции, будет выставлена на публичные торги в течение двух месяцев. Стартовая цена не сообщается". Максимальный срок оплаты за приобретенный объект установлен в 3 года. Обязательным условием для новых владельцев отеля является проведение его модернизации и реконструкции – так, чтобы было "не хуже зарубежных".



Конечные цели, как видим, благородные, но осуществима ли сама задача реализации отеля с молотка? Ведь старушке "Узбечке" уже немало лет. "Фергана" попыталась разобраться, что же сегодня происходит вокруг старейшей гостиницы республики, и выяснила немало любопытных вещей. Но обо всем по порядку.



Лучшее место – на крыше



Оказывается, 17-этажное здание известной на весь мир гостиницы, построенной в "египетском" стиле и в 70-е годы прошлого века считавшейся одной из самых колоритных и респектабельных достопримечательностей столицы, уже не впервые выставляют на аукцион. Но пока желающих его выкупить не находилось.



Легендарный "Узбекистан" очень напоминает отель "Космос" на ВДНХ в Москве, но построен раньше него. "Узбечка" до сих пор востребована туристическим людом и бесперебойно принимает гостей уже на протяжении нескольких десятилетий. Однако ресурсы ее практически исчерпаны – особенно это касается коммунальных коммуникаций. Спасти "Узбекистан" может лишь заботливая хозяйская рука, если таковая, конечно, отыщется в ближайшее время.



Вид на гостиницу из сквера. Фото "Ферганы"



"На моей памяти ее (гостиницу – прим. автора) продают уже лет 5-6, все продать не могут, вот и сейчас слишком "загнули" с ценой – 20 миллионов долларов просят, – рассказывает на условиях анонимности один из сотрудников "Узбечки". – Потенциальные покупатели из числа крупных бизнесменов приходят часто, но, как только узнают про "зашкаливающую" стоимость, так сразу же назад (поговаривают, что "красная цена" ей сегодня – не более 7-8 миллионов долларов – прим. автора). Оно и понятно: при таком раскладе легче построить новый отель, чем вкладывать огромные деньги в реконструкцию и обновление старого, с почти полувековой историей. Во что обойдется одна только полная замена коммуникаций! Ведь их меняли только частично во время капитального ремонта восьмилетней давности (а чтобы произвести полную замену, необходимо останавливать деятельность всего объекта, что в условиях гостиничного бизнеса равнозначно потере клиентуры, особенно в летний сезон). Периодические же косметические обновления не спасают положения".



По наблюдениям нашего собеседника, несмотря на обилие в Ташкенте современных гостиничных комплексов, многие туристы до сих пор предпочитают останавливаться именно в "Узбечке". Кто-то потому, что бывал здесь еще в советские времена, другие – из-за относительно демократичных расценок: обычный одноместный номер можно забронировать от $62 (впрочем, в столичных гостевых домах есть и подешевле). Однако в большинстве своем люди предпочитают жить здесь, ценя удобное расположение гостиницы и наличие соответствующей инфраструктуры. Отель находится прямо в сердце столицы, из его окон можно любоваться видом на знаменитый сквер Амира Тимура (правда, несколько лет назад там вырубили почти все вековые деревья), на популярный среди ташкентцев Бродвей (пешеходную улицу Сайилгох), хотя и он уже не может похвастаться прежним изобилием кафе, баров, пабов, чайхан, сувенирных магазинчиков. К тому же, отсюда рукой подать до любого парка, центральных музеев, библиотек, галерей и транспортных коммуникаций. А метро, что называется, вообще под боком.



Лучшие места в отеле – при гостиничных ресторанах на первом и последнем этажах (на крыше). Бронировать их надо загодя: здесь уже на протяжении многих лет любят отдыхать, проводить банкеты и прочие коллективные торжества не только приезжие, но и сами ташкентцы.



Дверь отвалилась, ковер улыбнул



Максимум информации о гостиницах и отелях можно получить на туристических форумах и сайтах. Практически все пользователи этих ресурсов отмечают, что главный плюс гостиницы "Узбекистан" – в ее близости к деловому центру Ташкента, к главным достопримечательностям и местам отдыха, а также аэропорту и железнодорожному вокзалу. Людям нравится, что вход в метро расположен фактически прямо под отелем. Многих радует, что внизу имеется пункт обмена валюты, где принимают международные пластиковые карты Visa и даже можно купить местную симку.



Ресторан гостиницы. Фото с сайта Trivago.ru



Отдельно отмечают ресторан "Шахерезада", расположенный на 17 этаже. Хвалят его поваров и восторгаются прекрасным видом на сквер Амира Тимура с высоты птичьего полета. О качестве сервиса в гостинице публика высказывается по-разному. Одни считают, что персонал тут услужливый и приветливый, другие – что уровень обслуги далек от профессионального.



Кроме того, в гостинице принимают иностранные банковские карты – это выгодно отличает ее от большинства торговых учреждений Ташкента. Не менее важно для путешественников и то, что регистрировать иностранцев могут прямо тут, на месте. Но и эта услуга сейчас оказывается почти во всех отелях, в том числе частных.



Как всегда, много забавных комментариев.



Люди пишут, что даже люксы в гостинице старые и явно нуждаются в обновлении. Белье на кровати, полотенца, шторы и дыры на шторах заштопаны: они, хоть и чистые, но видно, что используются уже лет 20, если не 40. Отмечают, что в номерах половина лампочек не работает.



Кого-то "улыбнул" ковер на столе, кому-то не понравилась старая система кондиционирования, которая работает очень шумно. Светлана Д. из ближнего зарубежья, проживавшая в "Узбечке" в ноябре прошлого года, перечисляет практически все имеющиеся в гостинице недочеты. Временами тут пропадает горячая вода, туалетную бумагу, по ее словам, выдают поштучно, а wi-fi работает "очень туго", особенно по вечерам. Минибара нет, холодильнику лет 30-40, но работает хорошо. Однако в целом, по ее мнению, "для такой застывшей в советском времени страны" впечатление неплохое.



Менее терпеливые клиенты, отметив все минусы заведения, начиная от плохого интернета в номерах и заканчивая "затхлым, серым бельем", призывают искать другой отель, а не останавливаться в этом "отстое".



Жалобы, в общем, однотипные: на неуютные номера, неработающую технику, плохую уборку, "отваливающуюся" дверь, "ночной свет бегущей рекламы, пробивавшийся сквозь дырявые шторы", шум от свадебных застолий в ресторане, не утихающий до утра, и т.д. Среди раздражающих факторов упоминаются также номера, в которых "пахло канализацией", а "в ванных комнатах были старые шланги и мебель, нуждающаяся в ремонте". Пользователь Закарья Заки из Пакистана считает, что у отеля когда-то были славные дни, но теперь ему нужна "подтяжка лица".



Номер в гостинице. Фото с сайта Trivago.ru



Сами сотрудники "Узбечки" говорят, что не все отзывы, которые оставляют клиенты, соответствуют действительности – особенно это касается "непрофессионализма" персонала. По их мнению, это не констатация реальных фактов, а байки нервных клиентов. Что же касается претензий к номерам, тут они не возражают. Да, гостиничная база старая, говорят сотрудники, так что и мебель, и техника тоже солидного возраста. Немало проблем и в обслуживании номеров. Работники отеля согласны с тем, что wi-fi более-менее нормально работает только на стойке регистрации, в номерах же сигнал практически недоступен – за исключением некоторых, расположенных на нижних этажах. Что же до отсутствия горячего водоснабжения, то проблемы иногда возникают, но они имеют локальный характер: скажем, забилась труба. Другой вариант: коммунальная авария в городе или плановые сантехнические работы. Тут уж отель ничего поделать не может – он всецело зависит от централизованных источников снабжения коммунальными благами.



Отели должны быть частными



Горожане уверены, что отелей в Ташкенте сегодня больше, чем самих гостей, которые могут в них поселиться. Однако в действительности это не так.



По мнению главы Госкомтуризма Узбекистана Азиза Абдухакимова, чтобы превратить страну в туристический рай, необходима программа, которую он предлагает назвать "50 тысяч номеров". Абдухакимов отмечает, что уже сейчас в основных туристических городах Узбекистана ощущается нехватка гостиничных номеров. Появление новых стран, граждане которых будут приезжать без визы, только увеличивает нагрузку на инфраструктуру.



"Но при этом я категорически против создания некой госкорпорации для строительства и управления гостиницами, – продолжает председатель Госкомтуризма. – Эта сфера должна быть 100% частной. Более того, считаю, что госдоли в гостиницах следует продать. В течение ближайших 1,5−2 лет мы должны максимально использовать возможности местных и иностранных инвесторов для строительства новых гостиниц, бутик-отелей и хостелов".



Узбекистану, действительно, недостает гостиниц, кемпингов и прочих мест размещения приезжих туристов и гостей. Вероятно, поэтому потенциальные иностранные инвесторы обращаются к руководству республики с просьбой отдать им землю в частную собственность под строительство гостиниц. Судя по всему, этим вопросом уже серьезно озаботились государственные чиновники.



Еще одной мерой, которая бы помогла решить гостиничную проблему, является, по мнению Абдухакимова, "схема, при которой государство будет компенсировать часть затрат после ввода новых гостиниц". Он подчеркивает, что "этот механизм был использован в 70-80 годах прошлого века в Турции для резкого увеличения числа гостиниц. Правительство компенсировало часть затрат после их ввода. Мы тоже думаем над такой схемой стимулирования строительства новых объектов в Узбекистане".



Гостиница "Узбекистан". Фото "Ферганы"



По данным властей, в 2016 году в Узбекистане насчитывалось 750 гостиниц и "аналогичных средств размещения". При этом менее трети из них отмечены звездами. Одно– и двухзвездочные отели расположены только в областях, а пятизвездочные – исключительно в столице.



Есть в Ташкенте отели с весьма демократичными расценками. Например, в "Узбекском национальном доме" можно остановиться всего за $15 в сутки. Аренда частной квартиры обойдется от $20 до $40 в сутки, апартаменты – от $50, коттедж – $70-160. При этом, если вы снимете квартиру в отдаленном от центра районе, то всего за $30-40 можете жить там целый месяц.



Тем не менее, гостиничный сегмент в стране не насыщен. И это при том, что на первый взгляд есть немало фешенебельных отелей и других мест размещения, включая и общенациональные гостиничные сети. Однако они в основном убыточны, так как наполняемость в них низкая. К тому же мелкие "частники" (небольшие гостевые дома, хостелы, кемпинги) создают крупным компаниям серьезную конкуренцию, перехватывая у них большую часть клиентов. Осложняет ситуацию и то, что респектабельные на вид гостиницы-"большегрузы", которых в одном только Ташкенте несколько десятков (54% из них – частные), имеют доли в госсекторе. А это является серьезным тормозом в управлении.



Как совершенно справедливо полагает Азиз Абдухакимов, отели должны быть частными, и их должно быть намного больше. Причем во всех сегментах, так как гости приезжают разные – от солидных бизнесменов и дипломатов до студенческой молодежи и людей пенсионного возраста. Это значит, что есть потребность и в хостелах, и в гестхаусах, и в отелях среднего и высшего класса – на любой вкус и карман. Если же пытаться предоставлять исключительно стандартные номера, это неизбежно приведет к ограничению клиентов – как в количественном, так и в качественном смысле.



Госдепартамент США считает Узбекистан страной, безопасной для туристов. Неудивительно, что количество туристов, прибывающих в страну, ежегодно растет. Если в 2005 году их было 240 тысяч человек, прибывших из 117 стран мира, то в 2017 году, как считается, республику посетило уже более 2,5 миллиона гостей. Впрочем, некоторые полагают последнюю цифру завышенной. Однако нельзя отрицать, что в целом количество иностранных туристов в Узбекистане растет.



Радж Капур и ночная бабочка



17-этажное здание гостиницы "Узбекистан" с ажурным фасадом изначально было рассчитано на 278 номеров. Его возвели в 1974 году – по совместному проекту архитекторов И.А.Мерпорта, Л.И.Ершовой и В.С.Рощупкина.



Сейчас в отеле, по разным источникам, насчитывается от 300 до 312 номеров различных категорий. Увеличение количества номеров по сравнению с первоначальным планом некоторые объясняют расширением номерного фонда в ходе произведенного в 2010 году капитального ремонта. Цены на номера существенно разнятся: от $62-67 за стандартный одноместный номер до $218 за люкс "Гранд".



Сейчас уже трудно представить Ташкент без этой гостиницы, расположенной в "европейской" его части и являющей собой сочетание европейского и восточного стилей. Что только ни использовали в ее отделке: мрамор, гранит, ракушечник, стекло, ценные породы дерева… А в интерьерах – роспись, витраж, керамика, резьба по дереву, чеканка по металлу. От декора же с восточным орнаментом просто дух захватывает!



В 60-80 годы прошлого века в Ташкенте проводился Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки. Тогда гостиница "Узбекистан" на протяжении многих лет принимала сотни гостей из разных стран. Говорят, что в первые годы открытия отеля-"книжки" оттуда тащили все, что под руку попадется: чудные "мохнатые" полотенца, невиданной красоты халаты и дефицитные заморские моющие средства.



Гостиница "Узбекистан" на советской открытке, 1980 год. Фото с сайта Pastvu.com



Была и другая история, связанная с "Узбечкой". В начале 1980-х здесь разместились гости очередного ташкентского кинофорума. Несмотря на строгий дресс-код и бдительную охрану, некоторым из городских жителей все же удавалось проскочить в отель к именитым гостям. Каким-то образом проскользнула сюда и девица легкого поведения. Она стала искать номер, где остановился любимец миллионов, легендарный индийский киноактер и режиссер Радж Капур. Увы, последнего на месте не оказалось. Охрана застала девушку у номера гения, ревущей во весь голос. На удивленные расспросы блюстителей порядка она заявила, что у нее дома осталась тяжелобольная мать, которая очень просила дочку хотя бы прикоснуться к Раджу Капуру.



Если продолжать разговор о вездесущих ночных бабочках, то одним из их любимых мест в те годы был как раз сквер напротив "Узбечки". Когда появлялась милиция, девушки быстро прятались среди пышных деревьев и отыскать их было почти невозможно. Некоторые даже считают, что старые деревья были уничтожены, чтобы истребить проституцию в парке.



Много повидала "Узбечка" на своем веку. Но самой громкой и запомнившейся стала, пожалуй, история, случившаяся в начале 2000-х в ресторане на первом этаже. В самый разгар банкета, устроенного высокими чинами из верхних эшелонов власти, внутрь ворвалась вооруженная группа спецназовцев и положила всех присутствующих лицом в пол. Оказалось, поступила информация, что в ресторане тусуются представители ЛГБТ. И это на самом деле было так: место правоохранители угадали, вот только со временем напутали. Так или иначе, все быстро выяснилось, и спецназовцам пришлось ретироваться, принеся извинения.



***



Одним словом, бэкграунд у гостиницы богатый, но вряд ли потенциальный инвестор будет платить деньги за призраки прошлого - байки тридцатилетней давности и рефлексию бывалых ташкентцев. Несмотря на то, что отельный бизнес в республике сейчас на взлете и власти со своей стороны сделали уже немало, чтобы туристическая отрасль развивалась и дальше, заплатить 20 миллионов долларов (допустим, что эта цифра близка к истине) за здание, в которое для нормальной работы нужно вложить едва ли большую сумму, сможет не каждый толстосум. Алишер Усманов, например, сможет. Тем более, после продажи "Арсенала". Может, кто-нибудь подкинет ему эту идею?

28.08.2018 Источник - fergananews.com

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