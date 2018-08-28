Foreign Policy: Как вынудить Иран пойти на переговоры с США?

00:07 30.08.2018

В настоящий момент Иран может отказываться от переговоров. Самые жесткие санкции, которые были отменены администрацией экс-президента США Барака Обамы после подписания ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий) с Ираном, вступят в силу только в ноябре 2018 года



В августе 2018 года высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что никогда не будет вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Возможно, иранский режим считает, что ему удастся выдержать американское финансовое давление до следующих выборов в США в 2020 году. Трамп должен отреагировать на заявления иранского руководства, усилив санкционное давление, пишут Ричард Голдберг и Джейкоб Нейгел в статье для американского издания Foreign Policy.



В настоящий момент Иран может отказываться от переговоров. Самые жесткие санкции, которые были отменены администрацией экс-президента США Барака Обамы после подписания ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий) с Ираном, вступят в силу только в ноябре 2018 года. У Германии, Турции, России и других стран, ведущих бизнес с Ираном, осталось еще два месяца на то, чтобы найти способ, который обеспечил бы выживание иранского режима. Ирану осталось подождать до ноября, чтобы выяснить, удастся ли кому-нибудь избежать американских санкций и, что самое главное, смогут ли банки сохранить доступ к международной финансовой системе через SWIFT - международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей.



Помимо проработки различных схем уклонения от американских санкций, иранское руководство также может попытаться расширить свою ядерную и ракетную деятельность в надежде восстановить рычаги давления. Администрации Трампа следовало бы сосредоточить свое внимание на обеих военных программах. Максимальное давление в отношении Ирана должно сопровождаться максимальной изоляцией, особенно в области ядерных и ракетных исследований, чтобы предотвратить любые попытки развития иранских программ вооружений.



Вашингтон указывает на необходимость введения санкций, которые ударили бы по финансовому и нефтяному секторам Ирана. Однако, помимо этих санкций, в ноябре также будут восстановлены санкции, запрещающие сотрудничество с Ираном в сфере ядерных технологий гражданского назначения. Сотни представителей организации Ирана по атомной энергии, министерства обороны и Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) окажутся в "черных списках" министерства финансов США. Согласно американскому законодательству, все иностранные компании должны прекратить свою деятельность с Ираном, включая банки и страховые компании. Одним из приоритетов политики США в отношении Ирана станет запрет на продажу оборудования двойного назначения.



Администрация Трампа должна будет использовать все свои юридические полномочия для прекращения международной поддержки сохранения иранской инфраструктуры, пригодной для создания ядерного оружия. Вашингтону придется обратить свое внимание на правительства, должностных лиц и агентства, которые сотрудничают с Ираном в ядерной сфере в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. В рамках такого сотрудничества запланировано строительство нового тяжеловодного реактора в Араке. Вашингтон должен также ввести вторичные санкции против тех, кто поддерживает исследовательские или деловые связи с иранскими должностными лицами или университетами.



Университетам и научно-исследовательским учреждениям, как в Соединенных Штатах, так и во всем мире, необходимо запретить обучение иранских студентов и сотрудничество с иранскими исследователями в области ядерной физики, теоретической науки и техники.



До заключения ядерного соглашения в США и ЕС существовали барьеры, препятствующие подготовке нового поколения иранских ученых-ядерщиков и инженеров в сфере ракетной техники. Эти барьеры необходимо восстановить, даже если США придется применить санкции в качестве ключевого аргумента.



С другой стороны, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) нуждается в реформировании. На долю США приходится финансирование около 25% бюджета МАГАТЭ. Вашингтон должен поставить МАГАТЭ условие: либо агентство прекратит обеспечивать техническую поддержку иранским ядерным проектам, отменит семинары и конференции, проводимые в Иране, устранит из агентства иранских сотрудников, либо у него возникнуть проблемы с финансированием. Недавно была опубликована информация из секретного иранского атомного архива, которая указывает на непрерывное стремление Ирана к получению атомного оружия. МАГАТЭ должно выполнить свою основную миссию и подробно изучить материалы, представленные в иранском архиве.



Перечисленные шаги, наряду с устойчивой санкционной кампанией, могут в конечном итоге убедить иранского высшего руководителя в том, что единственный выход для Тегерана заключается в изменении его поведения. Администрация Трампа также должна напасть на состав совета директоров SWIFT, если иранские банки все же сохранят доступ к международной финансовой системе.



Если Хаменеи или его доверенные лица выразят согласие на проведение переговоров, Трамп должен не повторить ошибку, допущенную Обамой: предоставление санкционного послабления до или в ходе переговоров.



Когда дело касается ядерных возможностей Ирана, Трампу следует придерживаться шести ключевых принципов: отказ от природного и обогащенного урана, ликвидация установок по обогащению урана, отказ от ядерных реакторов, пригодных для производства плутония, отказ от переработки ядерного топлива, отказ от военных программ и создания ракет, способных переносить ядерные боеголовки. Важно соблюсти все шесть принципов, чтобы заключить хорошую сделку с Ираном.



Максим Исаев