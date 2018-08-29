США делегировали полномочия Узбекистану. Ташкент может получить статус основного переговорщика по Афганистану

06:30 30.08.2018

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

29.08.18



Министр иностранных дел Узбекистана посетил Кабул, где обсудил с президентом Афганистана Ашрафом Гани ход исполнения основных положений Ташкентской декларации, а также вопросы экономического сотрудничества. Узбекско-афганский диалог активизировался на фоне сообщений об отмене московской конференции по Афганистану. Ташкент имеет шансы стать площадкой для межафганских консультаций.



Ситуация в Афганистане стремительно ухудшается. На севере страны от семи до девяти уездов контролируются вооруженной оппозицией. Есть угроза переноса боевых действий с афганской территории в страны Центральной Азии. Тем более что в Афганистан стекаются иностранные боевики, получившие военный опыт в Сирии. По разным данным, их там уже до 5–6 тыс. На этом фоне предпринимаются попытки договориться о создании единого фронта между движением "Талибан" (запрещено в РФ) и центральным афганским правительством, с тем чтобы вычистить из страны ИГ ("Исламское государство" – запрещено в РФ). "Сложится ли такой союз для выполнения тактической задачи – это основной вопрос всех переговоров", – сказал "НГ" директор ташкентского Центра исследовательских инициатив "Ма’no" Бахтиер Эргашев.



Такие переговоры готовились. В Москве 4 сентября должна была состояться международная конференция, в ходе которой планировались переговоры между представителями правительства Афганистана и движения "Талибан". Однако после звонка Ашрафа Гани российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову встреча отложена на неопределенный срок. Новым местом проведения консультаций может стать Ташкент. Не случайно Ашраф Гани и Абдулазиз Камилов, как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, "обсуждали меры по содействию межафганскому мирному политическому процессу".



Эта возможность обсуждалась и на переговорах президентов США Дональда Трампа и Узбекистана Шавката Мирзиеева в Вашингтоне. Америка делегировала часть проблемных вопросов по Афганистану Ташкенту. Тем более что страна имеет свою стратегию по Афганистану еще с конца 90-х годов, и она никогда не менялась. Основные ее принципы: нет военного решения, политический диалог, уменьшить влияние внерегиональных стран на Кабул и внутриафганское урегулирование и упор на экономику. "Поэтому у Узбекистана есть серьезные шансы стать модератором во внутриафганском урегулировании. На большее Ташкент и не претендует, поскольку Узбекистан не входит в число стран, которые могут самостоятельно решать вопросы урегулирования. Основные договоренности будут между странами первой тройки – США, Россией и Китаем", – сказал Эргашев.



По мнению эксперта, уже понятно, что московская площадка будет блокироваться Вашингтоном и Кабулом. Пекин пока нейтрален. "В этих условиях у Москвы есть два пути. Первый – проталкивать свой вариант и пробивать дальше идею московской площадки, второй – начать использовать возможности ташкентской площадки и продавливать на ней свои интересы и сценарии. Как представляется, второй вариант предпочтительнее, потому что в Ташкенте есть реальная возможность собрать противоборствующие стороны внутриафганского конфликта. А в Москве, как показывают последние события, – нет", – отметил Эргашев. По его словам, не срабатывают Доха и Стамбул.



Эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев считает, что миротворческая инициатива Узбекистана изначально не может быть успешной по отношению к Афганистану в целом, какие бы благородные намерения Ташкента ни лежали в ее основе. "Узбекистану в рамках изменившейся парадигмы его экономического развития нужны региональные рынки, среди которых Афганистан является наиболее емким. В таком же контексте нужно рассматривать и транспортно-коммуникационные узбекские проекты в Афганистане, в частности строительство железной дороги Мазари-Шариф–Герат. Проектируя свою деятельность на афганском направлении, в Ташкенте исходят из того, что обеспечение условий для строительства возможно лишь в согласовании с США. Это верно, поскольку именно США сегодня модерируют почти все происходящее на афганской территории", – сказал "НГ" Князев. По его словам, ситуацию в сфере безопасности американцы контролируют относительно, да им этого и не надо. "Существующий уровень афганского конфликта их вполне устраивает, и обеспечение стабильности, как и экономическое развитие в Афганистане, их целью не является", – считает эксперт.



Князев предполагает, что миротворчество Узбекистана может быть реализовано локально и принести пользу на тактическом уровне. "Ташкенту не по силам влиять на процессы в Афганистане на общенациональном уровне, с учетом того что узбекские подходы к афганскому урегулированию вступают в противоречие с интересами ряда более крупных и сильных акторов, например с Россией", – подчеркнул Князев.



Эксперт считает, что едва ли не основной задачей Абдулазиза Камилова в Кабуле было знакомство и налаживание контактов с новыми фигурами переговорщиков со стороны кабульского правительства, например с советником президента по национальной безопасности Хамдуллой Мухибом, два дня назад сменившим на этом посту Ханифа Атмара. "Но не думаю, что 35-летний бывший посол Афганистана в США с британским паспортом Хамдулла Мухиб в большей степени, нежели Атмар, сможет помочь Узбекистану в его планах. Тем более что многие из проектов, интересующих Ташкент, географически расположены на территориях, где нет ни малейших перспектив для влияния со стороны кабульского правительства. Многие из них контролируются, например, возродившимся Исламским движением Узбекистана (ИДУ), отрядами которого командуют сыновья командиров – основателей ИДУ: Азизулла Юлдаш (сын Тахира Юлдаша) и Омар Намангани (сын Джумы Намангани)", – отметил Князев.



Ставка на этнический фактор, короткое время работавшая во второй половине 1990-х, также сегодня нереальна. Генерала Абдулрашида Дустума многие стереотипно рассматривают и как едва ли не единого лидера афганских узбеков, и как креатуру Ташкента. Но ни первое, ни второе не соответствуют истине.