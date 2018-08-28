Пекин не хочет наступать американцам на пятки в Афганистане, - В.Скосырев

08:24 30.08.2018

Судьба китайской базы близ границы окутана туманом

Владимир Скосырев

28 авг. 18



Шумиха в СМИ вокруг политики КНР в Афганистане не стихает. Близкая к китайскому правительству газета South China Morning Post (Гонконг), сообщила, что в провинции Бадахшан КНР начала строительство тренировочного лагеря для обучения афганских военных. Позже туда будет отправлен китайский батальон. Так как из этого региона в Китай проникают боевики уйгурского происхождения, информация выглядела правдоподобной. Но МИД КНР опроверг ее. По мнению эксперта, Китай готов помогать Кабулу бороться с террористами, но боится прогневать США.



То ли базу, то ли лагерь предполагалось возвести в Ваханском коридоре. Эта полоса земли в Восточном Афганистане протянулась высоко в горах.



Ее длина – около 295 км, а ширина – от 15 до 57 км. Граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР, Таджикистаном и Пакистаном.



Ссылаясь на военные источники в Китае, гонконгская газета пишет, что Пекин полностью финансирует сооружение этого опорного пункта. Цель – помочь соседу в борьбе с террористами. Когда строительные работы завершатся, Народно-освободительная армия Китая (НОАК), возможно, направит туда до батальона солдат (более 500 человек).



Прецедент для создания китайских военных баз за границей уже существует. Первая такая база была основана в африканском государстве Джибути на берегу Индийского океана. Туда был направлен контингент силами более батальона. Многие из его личного состава представляют собой строителей и инженеров. Они возводят причал и другие портовые объекты. Пекин утверждает, что в Джибути основан пост материального обеспечения для китайских кораблей, выполняющих миротворческие и гуманитарные миссии в Индийском океане.



А в Афганистане база играла бы совершенно иную роль. Ведь ее предполагалось разместить близ Синьцзяна, где существует подполье, которое, по официальной терминологии, исповедует идеологию трех враждебных сил – сепаратизма, терроризма и экстремизма. В последние годы боевики совершили несколько нападений на полицейских и этнических китайцев в Синьцзяне и даже в других районах КНР.



Сунн Чжунпин, военный комментатор ТВ в Гонконге, сказал, что создание лагеря было бы полезным и для китайских военных, и для их афганских коллег. Главное – воспрепятствовать проникновению сепаратистов в Синьцзян. По словам Сунна, Пекин обвиняет так называемое Исламское движение Восточного Туркестана, основанное уйгурами – приверженцами насильственных действий, в совершении терактов в Синьцзяне.



Ахмад Билал Халил, сотрудник Центра стратегических и региональных исследований в Кабуле, говорит, что Китай оказал военную помощь Афганистану на 70 млн долл.



Как подчеркивает газета Diplomat, спокойствие в провинции Бадахшан чрезвычайно важно для Китая и потому, что по соседству, в Пакистане, он прокладывает транспортный коридор из Синьцзяна к порту Гвадар на берегу Индийского океана. Поэтому военную помощь Кабулу Пекин дополняет экономической помощью, а также усилиями своей дипломатии. Так, в конце прошлого года в Пекине была организована встреча министров иностранных дел Китая, Афганистана и Пакистана.



КНР выступала на этой встрече в роли посредника, пытавшегося навести мосты между Кабулом и Исламабадом. Напомним, что эти две столицы находятся почти в перманентном конфликте.



В беседе с "НГ" Омар Нессар, директор Центра изучения современного Афганистана, сказал, что "о строительстве китайской базы в провинции Бадахшан индийские газеты писали еще месяца три назад. Но афганские СМИ потом вносили уточнения, писали о том, что речь идет о техническом оснащении антитеррористического подразделения в Бадахшане". "На самом деле, по моим сведениям, китайцы предпринимают определенные шаги и на своей, и на афганской территории" – отметил Нессар.



С другой стороны, китайцы действуют крайне осторожно. "Они предпочитают, чтобы во внутриафганские дела втягивались другие страны, в частности Россия. Когда в прошлый раз был поднят шум вокруг китайской базы, американцы высказали опасение. И китайцы быстро положили конец этим разговорам. То есть они предпочли не раздражать США, несмотря на то что американцы препятствуют выполнению их экономических проектов в Афганистане. Этой линии Китай придерживается и сегодня", – заключил эксперт.



Можно, конечно, сказать, что китайцы предпочитают, чтобы другие таскали для них каштаны из огня. Но ведь Пекин поставил главной задачей обеспечить своим гражданам достойный уровень жизни. И с этой точки зрения Китаю нет никакого смысла втягиваться в военные авантюры за рубежом.