Многоженство оставит плохих мужчин без потомства, - "ВечБишкек"

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08:40 30.08.2018
30 августа 2018
Многоженство оставит плохих мужчин без потомства
Американский адвокат многоженцев Марк Хенкель (National Polygamy Advovocate Mark Henkel) предложил оригинальный способ улучшения генофонда страны, суть его заключается в создании конкуренции среди мужчин путем узаконивания многоженства.
"Брачная полигамия улучшает нацию, так как женщины станут выходить замуж лишь за хороших мужчин. Плохие же будут стараться стать лучше, либо останутся без потомства", - говорит он через национальное телевидение США.
Может, и Кыргызстану пора сделать выводы?