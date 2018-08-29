Вице-президент НЛМК Бруно Чарльз де Куман выпрыгнул в окно "Дома на Набережной" в Москве

08:54 30.08.2018

Вице-президент НЛМК погиб в Москве, выпав из окна дома



Бруно Чарльз де Куман, назначенный в июне 2017 года вице-президентом по исследованиям и разработкам в НЛМК, трагически погиб в Москве, сообщили РБК в пресс-службе компании.



"С прискорбием подтверждаем, что сегодня в Москве трагически погиб вице-президент по исследованиям и разработкам группы НЛМК Бруно Чарльз де Куман. Мы шокированы произошедшим и соболезнуем родным и близким Бруно", - говорится в сообщении. Компания не комментирует подробности трагедии до выяснения всех обстоятельств.



Старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова не ответила на звонки РБК.



По данным телеканала РЕН ТВ, он выпал из окна здания на улице Серафимовича. Источник информации телеканал не указывает. Позднее об этом же сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, уточнив, что речь идет о доме № 2 (известен как Дом на набережной). По данным агентства, начата проверка.



"В ходе первичного осмотра в квартире, которую снимал Де Куман на улице Серафимовича, следов борьбы не обнаружено. Порядок в квартире также не нарушен", – сказал источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, основной версией гибели 61-летнего топ-менеджера является суицид.



Очевидец Евгений сообщил РБК, что на улице Серафимовича работают сотрудники правоохранительных органов. "Сотрудники полиции на месте [работают], обзванивают [сотрудники правоохранительных органов] тех, у кого есть обзор на это место", - заявил собеседник РБК.



Де Куман был первым назначенным на должность вице-президента по исследованиям и разработкам. Он отвечал за деятельность исследовательских центров предприятий группы НЛМК, а также за разработку "инновационных видов продукции", говорилось в сообщении компании от июня 2017 года. До своего назначения в НЛМК де Куман занимался наукой, сфера его деятельности - материаловедение.