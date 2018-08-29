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Казахстан. Сценарии транзита власти сегодня заморожены, - Д.Ашимбаев
09:19 30.08.2018

Д.Ашимбаев: Сценарии транзита власти сегодня заморожены
"Президент не определился и с преемником, и с самой возможностью своего досрочного ухода. Скорее всего, Нурсултан Абишевич останется на посту главы государства до конца"

Жанар Тулиндинова, 28 августа 18

Прогнозами на предстоящий политический сезон делится известный казахстанский политолог, главный редактор биографической энциклопедии"Кто есть кто в Казахстане" Данияр Ашимбаев.
- Данияр Рахманович, следует ли ожидать, что в предстоящий политический сезон 2018-2019 гг. начнется подготовка к новому электоральному циклу, связанному с президентскими выборами 2020 года? Произойдет ли в связи с этим оживление в политическом и партийном поле? Станет ли в этот период более очевидной фигура преемника? Еще один момент – состоятся ли в ближайшее время досрочные парламентские выборы с тем, чтобы подойти к президентской избирательной кампании с обновленным и "посвежевшим" Мажилисом?
- Напомню, что досрочные выборы у нас проводятся не из политических, а из финансовых и бюджетных соображений с одной стороны, с другой – чтобы лишний раз подтвердить легитимность действующего главы государства.
У меня есть большие сомнения в том, что следующий электоральный цикл будет использован для реализации проекта "Преемник". Нурсултан Абишевич не показывает никоим образом того, что он собирается уходить.
Исходя из этого, не думаю, что вопрос о транзите стоит в среднесрочной перспективе. Скорее всего, президент не определился и с преемником, и с самой возможностью своего досрочного ухода. Скорее всего, Нурсултан Абишевич останется на посту главы государства до конца.
- То есть ждать 2020 года как некоего часа Х, когда будет решен вопрос передачи власти, не стоит?
- Отмечу, что процесс смены власти в Казахстане не требует синхронизации с электоральными циклами. Согласно конституции, в случае досрочного ухода действующего главы государства со своей должности президентом на оставшийся срок автоматически, с небольшими ограничениями, становится спикер Сената. Полагаю, что в связи с этим привязки к выборам транзит власти иметь не будет. Хотя президент и держит на многих ключевых позициях людей, которые устраивают его, но вряд ли подходят на пост главы государства.
Думаю, что сценарии транзита определены уже сегодня, но в настоящий момент они заморожены и при необходимости будут реализованы в самый последний момент с тем, чтобы исключить какие-то варианты подковерных интриг или противодействие намеченному сценарию.
Таким образом, можно прогнозировать, что на предстоящих президентских выборах победит Нурсултан Абишевич Назарбаев, а на парламентских – партия "Нур Отан". И других каких-то вариантов в настоящий момент ожидать не следует.
Коротко говоря, транзит к электоральному циклу привязан не будет.
- Получается, что реформа Совета безопасности и наделение Елбасы правом пожизненно им руководить – это своего рода "обманка"? И полномочия "коллективного преемника" посредством этого института реализованы не будут?
- Думаю, что в законе сделан акцент на аппаратной, а не политической составляющей. Конечной целью было вывести Совбез из структуры Администрации президента, а не создать орган "коллективного преемничества".
Напомню, что у нас вот уже в течение восемнадцати лет действует закон "О Первом Президенте – Лидере нации", который предоставляет действующему президенту и гарантии неприкосновенности, и широкие права. Однако этот закон существует на бумаге уже восемнадцать лет, а Нурсултан Абишевич как никуда не собирался уходить, так и не собирается.
- Существуют ли предпосылки для проведения досрочных парламентских выборов, скажем, зимой 2018 – весной 2019 года?
- Даже если они состоятся, никакого изменения в политический расклад они не привнесут. Парламентские выборы в казахстанских реалиях нужны только для подтверждения легитимности политического строя.

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535609940
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