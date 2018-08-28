Шелковый путь может измотать Китай. Проекты, финансируемые Пекином, требуют огромных затрат, - "НГ"

09:26 30.08.2018

28.08.18



Владимир Скосырев



Один из мегапроектов в рамках китайской инициативы – морской порт Гвадар в Пакистане.

Пять лет назад председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу "Один пояс – один путь". Выступая по этому случаю на семинаре, он подчеркнул, что инициатива не направлена на создание "китайского клуба", а выгодна всем. КНР уже вложила более 60 млрд долл. в страны – участницы проекта. Но, по мнению экспертов, многие из них боятся попасть в зависимость от Пекина.



Это не геополитический или военный альянс. Это открытый процесс экономического сотрудничества, а не учреждение, куда пускают только членов клуба. В таком ключе лидер КНР представил публике свой проект, который по сей день бурно обсуждается как на Востоке, так и на Западе.



Как утверждает газета South China Morning Post, выступление Си свидетельствует о том, что Пекин вносит изменения в свою стратегию и пропаганду. КНР учитывает, что в Азии растет беспокойство по поводу его глобальных амбиций и дипломатии, которая заманивает получателей займов в долговую ловушку. Газета связывает проведение семинара с тем, что на прошлой неделе премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад отказался от строительства по китайскому проекту железной дороги и газопровода.



Малайзия объясняет свои шаги тем, что китайские проекты дорогостоящие и могут стать непосильным бременем для казны. О подоплеке этого решения "НГ" рассказал руководитель центра Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. "Это продолжение того курса, который Махатхир проводил еще в 80–90-е годы, когда был премьер-министром. Он вполне справедливо указывал, что китайское влияние в Малайзии носит для этой страны критический характер. Практически вся экономика, все финансы находились в значительной степени под контролем китайской общины", – пояснил эксперт.



На этом фоне Махатхир рассматривал продвижение капитала Китая как серьезнейшую угрозу. После ухода Махатхира этот подход тоже декларировался. Но впоследствии власти, особенно премьер Наджиб Разак (он проиграл последние парламентские выборы. – "НГ"), стали относиться к продвижению китайского капитала с чисто прагматической точки зрения.



"Вернувшись к власти, Махатхир обнаружил, что его идея о том, что бумипутра – местное население – должно быть хозяином своей страны, оказалось под большой угрозой. А роль и значение китайского бизнеса и Китая для Малайзии могли возрасти в случае реализации этих проектов. Это не говорит о том, что Махатхир проамериканский или прозападный. Он старается вернуться к тем принципам, на которых строил свою политику в 80–90-е годы. В то же время Махатхир считает, что Малайзия – это гражданское общество, а не этническое государство, основанное на господстве малайцев-бумипутра. Иными словами, перед законом все общины равны", – заключил Мосяков.



Но, может быть, отказ Малайзии от двух или даже трех китайских проектов – это не удар по политике Пекина, а благая весть для КНР? Агентство Bloomberg в колонке мнений утверждает, что грандиозные планы инвестиций в районы, где производительность труда и отдача от вложений низкие, ведут к падению империй. Так, гонка за развитие Сибири стала предпосылкой к коллапсу Советского Союза.



Конечно, распад СССР был обусловлен многими факторами. Однако, как пишет обозреватель агентства Дэвид Фиклин, многие полагают, что в конечном счете все решают капиталовложения. Великие державы наилучшим образом используют свой экономический потенциал, чтобы создать военную мощь. А когда эти страны берут на себя слишком много обязательств, когда самые продуктивные части экономики испытывают падение капиталовложений, тогда империи начинают идти к упадку.



Это должно беспокоить Китай, который столкнется с цунами капитальных расходов в соседних государствах пояса и пути. По данным Bloomberg, в следующем десятилетии Китай должен будет вложить в инфраструктуру Юго-Восточной Азии, Южной Азии и Центральной Азии 1,5 трлн долл. Это обречет реципиентов на роль безнадежных должников Пекина.



Возможно, картина не столь мрачна. Но ведь и в самой КНР профессора университетов тоже критикуют в социальных сетях правительство за то, что оно тратит деньги за границей, когда западная и северо-западная части страны намного отстали от приморских районов в своем развитии.