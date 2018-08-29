Иран обвинили в масштабной государственной интернет-пропаганде

09:35 30.08.2018

Расследование Reuters выявило сотни аккаунтов в соцсетях и десятки сайтов "на службе Тегерана"

29.08.2018,



На прошлой неделе Facebook, Google и Twitter объявили о блокировке десятков аккаунтов и сайтов, которые, как сообщалось, связаны с иранскими властями. Агентство Reuters провело собственное расследование и выявило "разветвленную иранскую сеть по дезинформации и политическому манипулированию".



Reuters обнаружило десять анонимных сайтов и десятки аккаунтов в Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. По мнению агентства, они являются частью проекта Тегерана по распространению его государственной пропаганды по всему миру.



Компании FireEye и ClearSky, занимающиеся разработкой программного обеспечения в сфере кибербезопасности, сообщили Reuters, что данные сайты и аккаунты принадлежат Международному союзу виртуальных медиа (International Union of Virtual Media, IUVM) - организации, работающей на иранские власти. Она занимается распространением контента иранских государственных СМИ, таких как PressTV и агентство FASR, или телеканала al-Manar, принадлежащего шиитскому движению "Хезболла", которое пользуется поддержкой Тегерана. При этом зачастую IUVM скрывает источник контента при его распространении в социальных сетях и на собственных сайтах.



Как устроена жизнь в Иране

Как устроена жизнь в Иране

Обнаруженные Reuters материалы могут быть лишь частью масштабной деятельности иранских властей в интернете. На прошлой неделе Facebook сообщила об удалении 652 страниц, групп и аккаунтов, имеющих, как считает соцсеть, отношение к скрытой дезинформационной кампании в пользу Ирана. А через пару дней стало известно о массовом удалении аккаунтов корпорацией Google. Она обнаружила и удалила 39 каналов на YouTube, шесть блогов на платформе Blogger и 13 аккаунтов Google+, связанных с "иранской пропагандой".



"Это огромный рупор для иранского режима,- цитирует Reuters старшего научного сотрудника лаборатории цифровых экспертиз американского Atlantic Council Бен Ниммо.- Это свидетельствует о том, насколько легко проводить подобные кампании по распространению влияния в интернете. Иранская кампания опирается на качество, а не количество, но при этом она годами оставалась незамеченной".



Кирилл Сарханянц