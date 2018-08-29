Мирзиеев наградил орденами политиков и "общественных деятелей" Таджикистана

09:40 30.08.2018

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил ряд государственных, общественных и культурных деятелей Таджикистана, в том числе главу таджикского правительства Кохира Расулзода. Соответствующий указ о награждении подписан 29 августа, сообщает узбекское национальное информагентство УзА.



Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и министр иностранных дел Сирожиддин Мухриддин награждены орденом "Фидокорона хизматлари учун" ("За самоотверженный труд").



Орден "Мехнат шухрати" ("Трудовая слава") получили председатель Союза писателей Таджикистана, поэт и общественный деятель Низом Косим и завкафедрой кардиохирургии Института последипломного образования в сфере здравоохранения Таджикистана Ташпулат Гулмуродов.



Ордена "Дустлик" ("Дружба") удостоились заведующий отделом Фонда письменного наследия Академии наук Таджикистана Али Мухамадиев, начальник управления инспекции государственного геодезического надзора, делимитации и демаркации границ Госкомитета по земельному управлению и геодезии Таджикистана Ифтихор Джураев, главный сотрудник Института физики и техники имени Умарова таджикской Академии наук Рахим Марупов и член Союза писателей Таджикистана Хасан Бердикулов.



Почетные звания Народный артист Республики Узбекистан Мирзиеев присвоил художественному руководителю Академического театра оперы и балета имени Айни Адхаму Холикову и художественному руководителю государственного ансамбля "Фалак" Давлату Холову.



Награды присуждены "за большой вклад в укрепление многовековых отношений дружбы и добрососедства между братскими народами Узбекистана и Таджикистана, активную и плодотворную деятельность по расширению культурно-гуманитарных связей, бережному сохранению и приумножению общего исторического наследия, духовных ценностей и традиций, заслуги в развитии взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, всестороннего стратегического партнерства наших стран", говорится в сообщении агентства.



Награды таджикистанцам воспринимаются как симптом возрождения таджикско-узбекских отношений, начавшегося с приходом к власти Шавката Мирзиеева.



Ранее, в декабре 2017 года, по случаю 25-летия образования Республиканского интернационального культурного центра награды от Мирзиеева получили два таджикских деятеля: председатель таджикского национального культурного центра Кашкадарьинской области Абдурасул Эргашев был удостоен ордена "Дустлик", а активист таджикского национального культурного центра Наманганской области, корреспондент газеты "Овози тожик" награжден медалью "Шухрат". В августе 2018 года президент Узбекистана наградил таджикского коллегу Эмомали Рахмона во время его первого визита в Ташкент орденом "Эл-юрт Хурмати" ("Уважаемому народом и Родиной").



Накануне Мирзиеев в связи с 27-й годовщиной независимости республики наградил орденами и медалями ряд деятелей культуры, науки, спорта и других сфер. Среди поощренных орденом "Фидокорона хизматлари учун" ("За самоотверженный труд") оказались популярные певцы Юлдуз Усманова и Шерали Джураев, с середины 2000-х находившиеся в опале у узбекских властей.