В Узбекистане создают Министерство транспорта

10:05 30.08.2018

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 28 августа провел совещание по вопросам совершенствования управления в сфере автомобильного транспорта, развития международного сотрудничества, расширения масштабов оказания транспортных услуг.



Глава государства указал на необходимость передачи функций по координации деятельности транспортных служб частным операторам-диспетчерам на основе государственно-частного партнерства. Частным операторам-диспетчерам намечено передать 10 115 остановок, 17 автовокзалов и автостанций, принадлежащих государству.



В связи с этим Кабинету Министров Республики Узбекистан, соответствующим министерствам и ведомствам поручено внедрить эту систему до 1 декабря текущего года.



На совещании отмечалось, что Узбекское агентство по автомобильному транспорту все еще не наладило реализацию комплексной государственной политики по развитию транспортной сферы. Поэтому следует организовать государственный орган, который будет координировать деятельность и осуществлять единую государственную политику в сфере автомобильных, железнодорожных и воздушных путей сообщения, метро и речного транспорта.

Ответственным лицам поручено внести предложения по организации Министерства транспорта.



По подсчетам, в Узбекистане на каждые 10 тысяч человек приходится по 2 автобуса. Однако более 30 процентов маршрутов в регионах бездействуют. Всего 6 процентов от общего объема международных пассажирских перевозок (которые обслуживают 12 автобусов при потребности в 200 автобусах) осуществляются легальными перевозчиками.