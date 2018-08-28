"Иммигрантские" беспорядки в немецком Хемнице – предвестники осенних столкновений, Д.Седов

10:47 30.08.2018

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 28.08.2018



СДПГ предупреждает об опасности "инсценировки предпосылок гражданской войны"



Есть что-то необычное в последних массовых беспорядках на востоке Германии. В прошлые воскресенье и понедельник в городе Хемниц, носившем во времена ГДР название Карл-Маркс-Штадт, столкнулись две силы – правые радикалы и сторонники существующего порядка, именующие себя "антифа" (антифашисты). Поводом для столкновения стало убийство во время драки двумя иммигрантами, сирийцем и иракцем, местного жителя. Убийство произошло вечером в субботу, и всю ночь по городу расползались слухи, которые наутро вылились в скопление сторонников праворадикальных группировок.



По призыву болельщиков футбольного клуба города Хемниц около тысячи молодых людей промаршировали через центр города. При этом произошли нападения на иммигрантов и полицейских. Звучали призывы: "Мы народ немецкий, социальный, национальный". Вскоре примерно столько же людей демонстрировали против них с лозунгами "Национализм вон из головы", "Нет права на националистическую пропаганду".



Далее все развивалось по законам уличных беспорядков. От словесных угроз перешли к метанию камней и петард, рукопашным столкновениям, неповиновению полиции, а вечером митингующих уже разгоняли водометами и газом. В госпиталь были доставлены несколько пострадавших, в том числе полицейский.



Волнения продолжились в понедельник. Теперь на площади собралось уже несколько тысяч человек. И хотя полиция получила подкрепление из Дрездена и Лейпцига, в городе нет спокойствия до сих пор. Ситуация настолько серьезна, что СДПГ предупредила об опасности "инсценировки предпосылок для гражданской войны".



"Расизм без труда прокладывает себе дорогу, – заявил Роберт Людеке, эксперт по правому экстремизму в Фонде Амадея Антонио (Amadeu Antonio Stiftung), – общество сильно поляризовано, люди высказываются все более агрессивно о том, кого они хотят видеть в Германии, а кого нет. В социальных сетях идет настоящая травля".



Ведомство по защите конституции (БФФ) продолжает регистрировать столкновения между правыми и гражданами с "миграционным прошлым". "Наиболее активны правоэкстремистские хулиганские группы "Хаотик" из болельщиков футбольного клуба Хемница и правоэкстремистские группировки NS-Boys (New Society Boys), которые являются точками притяжения для членов неонацистских структур и субкультурных элементов", – заявил представитель БФФ агентству ДПА.



За годы существования объединенной Германии нечто подобное припомнить сложно. В самый разгар сезона отпусков, когда вся страна замирает в дреме и разъезжается по заморским курортам, в маленьком полусонном городке вспыхнули уличные беспорядки. Можно, не ошибившись, сказать, что это признак новой ситуации, которая созреет к началу осени. В центре общественного конфликта находится политика правительства Ангелы Меркель в отношении новых иммигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Она расколола общество на две части, и первые языки пламени взаимной ненависти уже показались.



Некоторые политологи пытаются объяснить подобные события тем, что, мол, в ГДР было плохо поставлено воспитание расовой и национальной терпимости, а теперь в восточных землях это дает о себе знать. Однако все не так. Интернациональное воспитание молодежи ГДР стояло на высоком уровне. Другое дело, что те молодые – это сейчас это уже среднее поколение, а на улицы выходит молодежь, выросшая в объединенной Германии. Их отличие от сверстников в западных федеральных землях заключается в том, что они до сих пор живут в более сложных социальных и материальных условиях. Это и является главной причиной широкого распространения правопопулистских настроений на востоке Германии.



Правительство не склонно глубоко разбираться в истинных причинах ситуации и реагирует лишь на внешние проявления: Ангела Меркель заявила, что осуждает "уличное правосудие". А официальный представитель правительства Штефен Зайберт добавил: "Подобные выходки, травля людей другой наружности и другого происхождения или попытки распространять ненависть на улицах для нас неприемлемы. В Германии нет места уличному правосудию, нет места для нетерпимости и экстремизма".



Чтобы разобраться в причинах происходящего, таких заявлений недостаточно. Причины лежат глубже. Часть причин кроется в национальной психологии, нетерпимой к людям, избегающим труда (среди мигрантов таких много), к неуважению местных традиций, что также становится частым явлением со стороны "гостей". Протест вызывает и то, что на 2018 год на нужды беженцев запланировано 28 миллиардов евро, которые могли бы с успехом пойти на решение проблем в здравоохранении и пенсионном обеспечении: сегодня эти проблемы заявляют о себе все больше.



Правые радикалы и их сторонники видят в мигрантах причину собственного неблагополучия и обвиняют правительство в антинародной политике. Они готовы заявить об этом во весь голос. В мае правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" провела в Берлине крупную манифестацию, демонстрируя свою силу, в мероприятии участвовали тысячи людей. Это была проверка готовности к действиям после летних отпусков. Осень покажет, насколько правительство Ангелы Меркель готово отразить общественный протест справа.