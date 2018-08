Больное место: смерть Маккейна меняет политический расклад в США, - К.Сенин

11:07 30.08.2018 Больное место: смерть Маккейна меняет политический расклад в США

Как реакция Трампа на кончину законодателя может сказаться на выборах в конгресс



Кирилл Сенин



Американский политический истеблишмент провожает в последний путь одного из наиболее харизматичных и ярких политиков - Джона Маккейна, героя войны и сенатора с 30-летним стажем. Его место в конгрессе уже в ближайшие дни должен занять его однопартиец из Аризоны, а действия главы государства могут лишить республиканцев контроля на Капитолийском холме. В том, почему уход законодателя из жизни стал частью партийного разлада и как смерть Маккейна может повлиять на расклад политических сил в Вашингтоне, разбирался портал iz.ru.



Солдат, сенатор, патриот



В последнюю субботу августа в США на 82-м году умер республиканец Джон Маккейн, который в течение последних 30 лет представлял в верхней палате конгресса штат Аризона. Кончина политика, героя войны (в годы конфликта во Вьетнаме он, будучи летчиком штурмовика, был сбит и с 1967 по 1973 год провел во вьетконговском плену) и одного из самых ярых противников Кремля в американской политике последних десятилетий не была совсем неожиданной.



В прошлом году стало известно, что у Маккейна глиболастома - самая агрессивная форма злокачественной опухоли мозга. За два дня до смерти Маккейна его семья объявила, что он не будет более бороться с раком, из-за которого, по сути, не мог принимать участие в работе сената в Вашингтоне.



Уход из жизни политика, всегда до конца гнувшего свою линию, мало кого оставил равнодушным. Экс-президент Джордж Буш-младший назвал Маккейна "патриотом высочайшего порядка" и "слугой народа в лучших традициях" Соединенных Штатов. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг вспоминал политика как "солдата и сенатора, американца и сторонника атлантизма", которого будут вспоминать и в Северной Америке, и в Европе за "смелость, характер и твердую поддержку НАТО".



Добрые слова в адрес сенатора нашлись и у его идеологических противников из стана демократов - в заявлениях Джона Керри, Джо Байдена и Хиллари Клинтон "отражалось расположение, с которым они относились к человеку, с которым часто не соглашались, но биография и человеческие черты которого сделали его американским героем", отмечает CNN.



Экс-президент Барак Обама также отметил, что "немногие из нас прошли такую проверку, которую выпало пройти Джону", но "все мы можем стремиться к такой же смелости, которая позволяет поставить высшие цели над личными". Телеканал, кстати, обращает внимание на то, что заявление Обамы "было распространено всего через несколько минут после того, как в субботу вечером было объявлено о кончине Маккейна".



Запоздавшие почести



Не вполне ожидаемой оказалась реакция на смерть сенатора со стороны президента Дональда Трампа. Глава государства не стал выпускать какое-то специальное заявление по этому поводу, а ограничился лишь коротким твитом, в котором сообщил о "соболезнованиях и уважении к семье" законодателя.



По данным The Washington Post, окружение Трампа - пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и глава аппарата Джон Келли - убеждали босса в своем обращении назвать Маккейна героем, в том числе с учетом его военного прошлого, однако президент, как это с ним часто бывает, решил по-своему.



Отсутствие эмоционально окрашенных или хотя бы просто человеческих слов со стороны главы государства, вероятно, объясняется тем, что, несмотря на членство в одной партии, Трамп и Маккейн часто расходились во взглядах на важнейшие для американской внутренней и внешней политики вопросы. Среди них - отношения Вашингтона с Россией (американский лидер слишком лоялен, как полагают многие в Вашингтоне, к своему коллеге Владимиру Путину, Маккейн же был настроен непримиримо по отношению к Москве) и подходы к решению проблем с нелегальными мигрантами.



Эти расхождения, как выяснилось, остаются в силе и после кончины Маккейна. В своем посмертном распоряжении он попросил, чтобы поминальную службу по нему провели Обама и Буш - то есть те два человека, которые помешали ему попасть в Белый дом не в качестве гостя, а в роли президента, в 2000 и 2008 годах. Он также пожелал, чтобы президента Трампа на его похоронах не было.



"Служба по Маккейну в Национальном кафедральном соборе станет самой масштабной встречей политического истеблишмента и приехавших представителей глобальных элит, которая выпадала на время президентства Трампа, - отмечает в этой связи CNN. - Его отсутствие и невозможность возглавить благодарную нацию в момент траура, по оценке Маккейна, однозначно укажет на раскол в отношениях с традиционно правящими классами, на которые он [Трамп] сделал основную ставку во время предвыборной кампании 2016 года".



В понедельник, 27 августа, Трамп все же попробовал скорректировать ситуацию - он выразил уважение в адрес усопшего, отметив, что у них были "расхождения в вопросах политики и политических методов". Он также распорядился вновь приспустить национальный флаг над Белым домом в знак памяти до похорон, назначенных на 2 сентября. После смерти сенатора флаг также приспустили, однако всего чуть больше, чем на сутки (по закону в случае смерти члена конгресса знамя должно находиться в таком положении в течение двух дней, хотя предшественники Трампа обычно продлевали этот срок до похорон).



Неприязнь, которая существовала между президентом и Маккейном при жизни последнего, "сохранилась и после смерти сенатора", отмечает в этой связи газета The Hill, а действия главы государства "стали причиной для продолжавшегося более 24 часов конфликта, которого, по словам представителей его же собственной партии, можно было избежать".



Найти сменщика



До работы в сенате Маккейн несколько лет был членом палаты представителей конгресса, и его роль в американской политике трудно переоценить. "За 36 лет в конгрессе Маккейн стал одним из самых уважаемых и влиятельных политиков, убеждая своих коллег-законодателей сотрудничать с представителями другой партии ради блага страны", - отмечает NBC News, указывая, что в дискуссиях "по ряду проблем - пытки, иммиграция, финансирование политических кампаний" сенатора часто считали "моральным центром сената и всей Республиканской партии".



Сейчас место Маккейна в сенате стало вакантным, и в соответствии с законодательством Аризоны назначить нового - временного - сенатора из рядов той же Республиканской партии теперь предстоит губернатору Дагу Дьюси (он заявил, что огласит свое решение уже после похорон, намеченных на 2 сентября). Преемнику предстоит проработать до 2020 года, когда в штате организуют специальные выборы, победитель которых займет пост сенатора еще на два года - до 2022-го, когда уже в ходе плановых промежуточных выборов в конгресс определится кандидат, который будет представлять штат в верхней палате в течение полноценного шестилетнего срока.



Стоящую перед губернатором задачу простой не назовешь - он вынужден мириться с "требованиями многих консервативных республиканцев Аризоны, которые были недовольны Маккейном из-за его мягкой позиции по вопросу иммиграции, критики в адрес президента Дональда Трампа и голосования против отмены реформы в здравоохранении, проведенной при президенте Бараке Обаме", отмечает АР. В то же время, выбрав кандидата, взгляды которого слишком уж отличаются от подходов Маккейна, Дьюси "рискует проявить неуважение к наследию Маккейна, в чем есть свои риски", указывает агентство.



Особую осмотрительность при выборе преемника скончавшегося сенатора Дьюси надо проявлять и с учетом того, что во время болезни Маккейна республиканское большинство в сенате сократилось до минимума - 50 против 49. Столь шаткого превосходства в силе над находящимися в оппозиции демократами может оказаться недостаточно, например, для утверждения Бретта Кавано на должность выбранного Трампом кандидата в члены Верховного суда США - голосование должно пройти в сентябре, и республиканцам "понадобится каждый гарантированный голос, который они смогут найти".



В этой ситуации Белый дом решил "подсказать" губернатору правильные варианты выбора - с офисом Дьюси связывались из аппарата вице-президента Майка Пенса, сообщает АР со ссылкой на информированный источник.



Среди кандидатов, в частности, бывший глава аппарата Маккейна Грант Вудс и экс-сенатор Джон Кайл, а также Кирк Адамс, бывший руководитель аппарата самого Дьюси. Возможно, внимание будет обращено и на вдову Маккейна - Синди, на которой сенатор был женат вторым браком и с которой растил троих детей. Политического опыта у нее нет, зато есть опыт деловой - дочь основанной ее отцом Hensley & Co., в 2008 году она стала членом правления этой компании, которая занимается оптовой и розничной продажей продукции пивоваренного гиганта Anheuser-Busch. При этом предполагается, что вдова сенатора не будет добиваться избрания в 2020 году.



Ранее в числе возможных преемников Маккейна называли и члена палаты представителей конгресса от Аризоны Марту Максалли. Как и сам Маккейн, в прошлом она была военным летчиком (в отставку ушла в звании подполковника) и одной из первых в США женщин, которая в качестве пилота участвовала в боевых операциях. Однако Максалли уже ведет борьбу за место второго сенатора от Аризоны - Джеффа Флэйка.



Последний навлек на себя гнев товарищей по Республиканской партии, заявляя о неприемлемости политики Трампа (во время предвыборной кампании в 2016 году он даже призывал нынешнего главу государства снять свою кандидатуру). На фоне критики со стороны партийных лидеров Флэйк в прошлом году заявил, что не будет добиваться переизбрания.



Непростые выборы



Конфликт между Трампом и Маккейном "во многих измерениях символизирует раскол" в правящей партии, разделившейся на лагерь "традиционных" республиканцев, таких как Маккейн, и сторонников исповедуемого президентом подхода "Америка прежде всего", указывает The Wall Street Journal. "И хотя Маккейна не стало, некоторые специалисты по стратегии в Республиканской партии уверены, что его видение политики республиканцев и нацеленность на двухпартийный подход сохранятся, - пишет WSJ. - Они предсказывают, что битва за облик "Великой старой партии" продолжится и после того, как Трамп покинет пост президента".



Смерть Маккейна и негативный общественный отклик, который от потенциальных избирателей - как республиканцев, так и демократов - Трамп получил за свои неуклюжие действия в этой ситуации, могут аукнуться представителям правящей партии уже в ближайшие месяцы. В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в конгресс - переизбирается вся палата представителей и треть сената.



Трамп собирался активно помогать своим однопартийцам с тем, чтобы укрепить их контроль и над нижней палатой, и над сенатом, где позиции республиканцев сейчас оказались особенно шаткими.



Телеканал CNBC, изучив расчеты аналитиков и социологов, утверждает, что у демократов есть неплохие шансы на то, чтобы по результатам голосования, назначенного на 6 ноября, получить контроль над палатой представителей. Для того чтобы добиться этого, им необходимо "отбить" у республиканцев не менее 23 мандатов, и это им вполне по плечу.



Шансов на получение большинства в сенат у демократов, по сути, нет, и на этом фоне они явно постараются сосредоточить ресурсы на том, чтобы добиться максимальных результатов в борьбе за места в нижней палате конгресса. На руку им играет и явно невысокий рейтинг одобрения деятельности президента Трампа. Сколько политических очков - и для себя самого, и для партии - он потерял на полускандальном поведении на фоне смерти сенатора Маккейна, наверняка подсчитают уже в ближайшие недели. Источник - Известия

