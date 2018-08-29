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Дети, бедность и спасение: чем живет православная церковь в Таджикистане
11:13 30.08.2018

Православная община в преимущественно мусульманском Таджикистане решает те же проблемы, что и обычный приход в центральной России: помогает всем страждущим и бедствующей пастве, уповая лишь на собственные силы, редкие пожертвования, да на Божью помощь

ДУШАНБЕ, 23 авг - Sputnik, Рубен Гарсия. Православная епархия Таджикистана - это своего рода дальний рубеж Московского патриархата в Центральной Азии. Дальше только Исламская Республика Афганистан, где проживает несколько десятков тысяч христиан, но православной общины, а тем более храмов, там нет.

Но пастырские проблемы простых священников в Таджикистане, хотя они и находятся за тысячи километров от России, мало чем отличаются от повседневных забот рядового батюшки где-нибудь в рязанском селе или небольшом поселке на Чукотке, - помощь малоимущим семьям, немощным прихожанам, пенсионерам и сиротам.

Хотя есть и своя специфика - православная церковь в республике это еще и очаг русской культуры, и образовательный центр, два в одном.

Sputnik Таджикистан спросил, чем живет и кому помогает православная община, у епископа Питирима (Творгова) и его сестры Елены Григорьевой, работающей в соцотделе Душанбинской и Таджикистанской епархии.

Церковь не богаче прихожан

Епископ с сестрой приехали в Душанбе шесть лет назад и здесь, в Таджикистане, столкнулись с теми же проблемами страждущих, что и в России.

"К нам в РПЦ обращаются в основном люди бедные, инвалиды, мамы-одиночки либо семьи, у которых по 3-4 ребенка, и пенсионеры, чья пенсия не превышает двух тысяч, переводя на российские рубли", - поясняет Елена.

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По ее словам, среди русского населения, проживающего в республике со времен СССР, большинство активных, трудоспособных граждан, у которых есть хоть какие-то деньги, уже давно переехали в Россию, воспользовавшись программой переселения соотечественников.

"Русской церкви очень тяжело - число прихожан уменьшается и уменьшается, а миссионерской деятельностью мы не занимаемся", - с грустью отмечает служительница соцотдела епархии.

Многие русские, которых в Таджикистане примерно 10 тысяч, остались здесь один на один со своими проблемами, главная из которых - бедность.

Так, у одной из прихожанок в Курган-Тюбе обвалился дом. От ветхого жилища осталась одна комната, где женщина ютилась с тремя детьми. Власти мирские помочь ей ничем не смогли, и за дело взялась власть духовная и отзывчивые соседи.

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"Мы совместными силами помогли ей: закупили стройматериалы, а местные жители построили ей бесплатно дом. Как раз к зиме успели закончить 2 комнаты и кухню", - рассказывает Елена Григорьева.

Другая проблема - это материальное положение возрастных прихожан, пенсионеров, которым едва хватает денег на еду, а на покупку дорогостоящих лекарств для поддержания здоровья уже ничего не остается.

"По большим церковным праздникам мы собирали для них финансовые средства, помогали продуктами, а сейчас связались с нашим синодальным отделом по благотворительности и хотим кормить наших пенсионеров на постоянной основе каждое воскресенье", - делится своими планами епископ Питирим.

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Увы, епархия не сильно богаче собственной паствы. Благотворителей мало, компании жертвуют скудно, а потому денег в каждом отдельном случае набирают с миру по нитке.

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Без властей Таджикистана не обойтись

И все же православная церковь находит возможность не только оказывать помощь нуждающимся, но и работать с детьми, способствуя появлению новых школ и образовательных центров, которых не хватает местному русскому населению.

"Когда я приехал сюда 6 лет назад, я отметил очень невысокий уровень образования. И для бедных семей большой проблемой было отдать ребенка в русскоязычную школу", - отмечает епископ Питирим.

По мнению духовенства, именно отсутствие таких школ и является одной из главных причиной, почему русского население, в особенности молодые семьи, уезжают из Таджикистана.

Российские власти, в частности - Министерство образования, готовы пойти навстречу и даже прислать из России учителей, если при храме в Душанбе откроется школа, где, конечно смогут учиться и русские и таджикские ребятишки.

Но для этого нужно активное содействие местных властей.

"Я хочу, чтобы при оформлении школу или приюта, у нас бы не возникло бюрократических препятствий", - поясняет епископ.

Архиерей уже обращался в столичную администрацию с просьбой о встрече с мэром Рустамом Эмомали, однако ответа до сих пор не получил.

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По словам сестры епископа, тот хочет помочь открыть школу или просветительский центр (его строительство скоро завершиться) и организовать что-то вроде приюта-интерната для детей, чьи родители оказались в трудной жизненной ситуации.

"Вот сейчас на нашем попечении семья, где трое детей, а у родителей нет паспорта, и они даже не могут сделать свидетельство о рождении. Мы помогаем им с документами, а мамочка просит: можете их взять к себе хотя бы на время учебы, так как прокормить я их не могу, а в детдом отдавать не хочу", - поясняет Елена Григорьева.

У епархии хорошие отношения с Комитетом по делам религий Таджикистана, и соцотдел надеется, что чиновники поддержату общественно-полезную инициативу православной церкви.

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Но для этого потребуются не только большие денежные средства, но и согласие высшего руководства страны, а для этого нужно время.

А пока Русской православной церкви в Таджикистане остается заниматься своими привычными делами - спасением душ людских и помогать ближним, как тому учит Священное писание.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535616780
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