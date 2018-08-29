Нация или депортация: зачем мигрантам в России нужно менять гражданство

11:15 30.08.2018

Российские власти ужесточают законы для трудовых мигрантов, но смягчают их для претендентов на гражданство, пытаясь одновременно наполнить казну и решить демографическую проблему в стране



ДУШАНБЕ, 24 авг - Sputnik, Рубен Гарсия. Президент России Владимир Путин 22 августа подписал указ, согласно которому российское гражданство получили 104 человека и среди них 10 уроженцев Таджикистана.



А недавно Министерство внутренних дел подготовило законопроект, согласно которому квалифицированные специалисты в России смогут получить гражданство России.



Всего же, по данным МВД, паспорта с двуглавым орлом с начала 2018-го получили 148 000 иностранцев, что на несколько тысяч больше, чем в прошлом или позапрошлом годах.



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При этом существует двойственная правовая тенденция - для желающих получить гражданство законодательство постепенно смягчается, а вот для мигрантов, временно приезжающих в Россию, правила пребывания в стране становятся все жестче.



Sputnik Таджикистан решил узнать у двух специалистов по миграции, с чем связана такая миграционная политика и насколько она оправдана.



"Я не член правительства и не присутствую на закрытых заседаниях, но тенденции такие существуют. С одной стороны - ужесточение закона для работающих на территории РФ иностранцев, с другой - незначительное послабление для приема в российское гражданство", - отмечает эксперт по миграционному законодательству, директор фонда "Добрососедство" Юрий Московский.



По его мнению, причина такой политики - затяжной демографический спад в России. А значит правительство неизбежно должно решать, где взять новых граждан и новые рабочие руки.



Логичнее всего предоставить гражданство тем, кто знает язык принимающей страны, либо является потомком выходцев из России, и именно в их пользу госслужащие и депутаты придумывают новые правила.



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В свою очередь правозащитник, глава правового центра "Миграция и закон" Гавхар Джураева считает, что правительство не должно так легко раскидываться паспортами и выдавать их только тем, кто без проблем интегрируется в российское общество.



"Мы всегда просили проводить тщательный отбор людей, которые выбирают Россию своей родиной. Все-таки они должны становится частью духовной культуры и экономики, а не просто на бумаге решать возникшие демографические проблемы", - считает Джураева.



Но при этом в условиях финансового кризиса государству важно сохранить рабочие места для собственных граждан и пополнить казну из любых источников.



Отсюда и ужесточение миграционной политики, когда иностранных рабочих облагают дополнительными налогами и ставят под строгий контроль со стороны надзорных ведомств.



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Достаточно вспомнить правило МВД, согласно которому иностранца можно выдворять из страны за два административных нарушения, будь то переход дороги в неположенном месте или превышение скорости.



Одно это ограничение фактически означает запрет на работу для трудовых мигрантов в сфере коммерческих перевозок.



Или недавний закон, обязывающий работодателя регистрировать мигранта строго по месту фактического проживания, а не по юридическому адресу, как раньше. В противном случае иностранца ждет депортация, а нанимателя - штраф.



"Получается какая-то шизофрения. С одной стороны, очевидная нехватка рабочих рук, с другой - драконовские меры", - недоумевает Юрий Московский.



По мнению Гавхар Джураевой, помимо государственных сборов (в одной только Москве прибыль от продажи патентов составила 14 миллиардов рублей), в стране существует тысячи фирм и контор, выполняющих посреднические услуги и оформляющие разрешительные документы, как правило, незаконно.



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"К сожалению, заработать деньги на мигрантах хотят очень многие. И чем больше неразумных ужесточений, тем больше посредников, которые кормятся за счет решения проблем иностранцев", - пояснила Джураева Sputnik Таджикистан.



И пока рождаемость в России остается низкой, а мигранты приносят большую пользу и государству и бизнесу, власти шлют недвусмысленный сигнал трудовым мигрантам: вне зависимости от национальной принадлежности, с российским гражданством вам здесь будет намного проще, чем без него.