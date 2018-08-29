Они пришли: талибы атакуют Таджикистан и метят в самое сердце страны

11:18 30.08.2018

Теснимые НАТО и конкурирующие с ИГИЛ афганские талибы пытаются начать преступную экспансию в Таджикистан с приграничных территорий



ДУШАНБЕ, 27 авг - Sputnik, Рубен Гарсия. На прошлой неделе в районе Даркад провинции Тахар на севере Афганистана бойцы "Талибана"* захватили КПП "Ойхоним", убив 10 пограничников.



Увы, убийством афганских граждан боевики не ограничились. Спустя несколько дней, в субботу, 26 августа, пассажиров "Нивы", ехавшей вдоль границы в Фархорском районе Таджикистана, обстреляли из автоматического оружия.



В результате атаки погибли два лесника - 53-летний Амирхон Саидов и 50-летний Давлат Сангаков. Еще один пассажир Сафархон Рахмонов получил огнестрельное ранение.



Главными подозреваемыми в нападении стали члены "Талибана" или связанные с ними наркоторговцы.



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Хуже того, боевикам, обстрелявшим граждан Таджикистана, удалось прорваться на территорию республики. Сейчас вооруженную группу примерной численностью 10-12 человек ищет таджикский пограничный отряд "Хамадони".



Назад в мрачное прошлое



Агрессивные действия "Талибана", который давно не беспокоил Таджикистан подобными инцидентами на границе, связаны с изменением военно-политической обстановки внутри Афганистана.



По словам директора Центра Льва Гумилева Павла Зарифуллина, афганские правительственные войска покидают отдаленные, трудно проходимые районы и концентрируются на защите крупных городов.



И такая ситуация позволяет талибам укрепить позиции на приграничных территориях.



"За последние несколько недель десятки КПП в Тахаре были атакованы талибами. В этом месяце боевики "Талибана" уже четыре раза атаковали приграничный городок Айханум. И последняя массированная атака на афгано-таджикских рубежах была отбита военными с большим трудом", - подчеркивает Зарифуллин.



Тактические победы экстремистов на севере Афганистана, как ни странно, отчасти объясняются их же поражением в других регионах.



Вытесняемые силами США и НАТО с юго-востока, с территорий, близких к Пакистану, талибы ищут новые, привычные для себя источники дохода - контрабанду и наркотрафик, - но уже ближе к Центральной Азии.



"Таджикистан в этом смысле возвращается в 90-е, когда приграничная полоса была очень опасной. Талибы всегда интересовались приграничными провинциями и сейчас стараются захватить опорные пункты", - пояснил Sputnik специалист Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров.



По его мнению, если не по всей границе, то на некоторых ее участках, в ближайшее время будет неспокойно.



Не стоит забывать, что "Талибан" ведет на приграничных территориях жесткую борьбу за влияние и контроль за наркотрафиком с "Исламским государством"*, под знамена которого перешло немало местных экстремистов.



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Талибы против туристов



Вероятно, сейчас таджикских силовиков больше всего беспокоит то, где именно прорвался вооруженный отряд.



Если бы боевики проникли из Афганистана в горные районы страны, это не было такой проблемой. С Памира на равнинную часть республики ведет считанное число дорог, главная из которых - Памирский тракт, и оперативно перекрыть их не составляет труда.



Да и по отвесным горам сильно не полазишь, так что талибов наверняка бы быстро обнаружили и ликвидировали.



Но экстремисты вторглись в республику со стороны провинции Тахар, которая граничит с Хатлонской областью, откуда рукой подать до трех крупнейших аэропортов страны, да и укрыться в Хатлоне намного легче, чем на Памире.



Именно поэтому на поиски был отправлен пограничный отряд и еще неизвестно сколько сотрудников местной милиции и ГКНБ.



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Официальный Душанбе, вероятно, немало злит то, что убийство двух человек и прорыв боевиков через границу произошел сравнительно близко к самому популярному туристическому маршруту в Таджикистане.



"На границу с Афганистаном туристы едут за острыми ощущениями. Сохранение доходности данного маршрута будет зависеть в большей степени от эффективности работы таджикской пограничной службы", - полагает Павел Зарифуллин.



Проблема в том, что раньше путешествие вдоль Пянджа было безопасным "опасным" маршрутом: туристы ехали по краю охваченного войной государства, оплота международных террористических сил, но при этом никаких серьезных инцидентов здесь не случалось десятки лет, люди возвращались домой целые и невредимые, слегка пощекотав себе нервы.



Увы, нынешний инцидент на фоне недавней террористической атаки на велотуристов серьезно угрожает турбизнесу Таджикистана, который наконец-то стал приносить в казну государства более-менее стабильный доход.



Напомним, 29 июля в Дангаринском районе Хатлонской области злоумышленники на автомобиле совершили наезд на группу иностранных туристов - граждан США, Нидерландов, Франции, Швейцарии и Германии, после чего стали добивать выживших.



В результате нападения погибли четыре человека, еще трое получили ранения разной степени тяжести.



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Два этих инцидента, между которыми не прошло и месяца, рискуют подмочить репутацию Таджикистана как экзотического, необычного, недорогого и безопасного направления для туризма.



Руководство страны, объявившее 2018-й Годом туризма сделает все, чтобы этого не допустить. И потому боевики и контрабандисты в ближайшее время должны быть готовы встретить серьезный отпор на границе.



Ведь с этого лета для Душанбе оборона рубежей - необходимая часть сохранения международного престижа и сохранение доходного бизнеса.