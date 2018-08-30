Чего следует ждать от нового парламентского сезона в Казахстане? - САМ

11:22 30.08.2018 1 сентября стартует новый парламентский сезон. Что он принесет казахстанцам, как изменит жизнь страны в целом и изменит ли вообще? Стоит ли рассчитывать на то, что депутаты активизируют свою работу в избирательных округах, поддерживая и продвигая инициативы "снизу", а не только продолжат отрабатывать задачи, спущенные "сверху"? Может, пришло время мажилисменам и сенаторам держать ответ перед народом за то, что они делают? Какие законопроекты должны оказаться в наступающем политическом сезоне в парламентском портфеле и почему? Об этом и многом другом мы беседуем с представителями гражданского сектора.



Мирас Нурмуханбетов, участник форума "Жаңа Қазақстан": "Депутатам лучше самораспуститься и дать дорогу другим"



– Ну, в этом смысле желания и ожидания диаметрально противоположны. Практически на все ваши вопросы, начинающиеся с "должны ли?", могу ответить односложно: "да", дополнив это оговоркой, что с нынешними и им подобными "народными избранниками" это априори невозможно. Они, депутаты, вообще много чего нам должны, а, точнее, обязаны. С другой стороны, желания мои и моих коллег по "Жаңа Қазақстан" вряд ли осуществимы в полной мере, если кардинально не изменить систему. Поэтому напрашивается банальное и уже много раз озвученное –провести честные и прозрачные парламентские выборы со всеми вытекающими из этого последствиями. Но пока это выглядит утопией.



Что касается законопроектов, то на эту тему тоже можно помечтать. Например, хотелось бы принятия новых законов о выборах, о политических партиях, о профсоюзах, о президенте и т.д. По некоторым направлениям пока можно было бы вернуться к прежним вариантам, которые действовали до внесения в "нулевых" годах поправок, снявших с них демократический налет. Надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. Кроме того, хотелось бы пересмотра договора о Евразийском союзе, признания голодомора начала 1930-х геноцидом, принятия политического решения по поводу декабрьских событий 1986-го. А вообще, нынешним депутатам я бы предложил инициировать внесение поправок в выборное законодательство, объявить недоверие правительству, после чего самораспуститься и дать дорогу другим.



Если же быть реалистом, то напрашиваются принятие честного закона об инвалидах, пересмотр бюджета в сторону увеличения социальных выплат, меры по улучшению ситуации в образовании и медицине, отказ от предыдущих антинародных инициатив правительства, поддержанных парламентом. Также следовало бы взять под прямой контроль ситуацию с уводом денег за рубеж и реально озаботиться тем, чтобы вернуть уже переведенные туда суммы, инициировать пересмотр договоров, касающихся недропользования и аренды земель под размещение иностранных военных полигонов.



Тут много еще чего можно насоветовать. А лучше всего депутатам самим "выйти в народ". Не так, как они привыкли это делать – поездить по регионам, чтобы продегустировать бешбармак и поучаствовать в открытии детсадов или школ. Можно начать хотя бы с изучения содержания соцсетей, в которых они бы узнали много нового и о себе, и о том, как и чем живут их избиратели...



Мурат Телибеков, мусульманский общественный деятель: "Надеюсь, что депутаты, наконец, проснутся, начнут больше двигаться"



– Наши ожидания затянулись. Разочарование сменилось равнодушием. Общество живет само по себе, парламент – сам по себе. Связь между ними если и не оборвалась окончательно, то стала весьма эфемерной. Чего я ожидаю от нового парламентского сезона? Скажу по секрету: надеюсь, что депутаты, наконец, проснутся, начнут больше двигаться.



Какие законопроекты хочу увидеть? Трудно назвать хотя бы одну сферу нашей жизни, которая не нуждается в кардинальных реформах. Менять нужно многое, практически все: сельское хозяйство, образование, науку, суды, прокуратуру, полицию...



Но самое главное – нужно менять принцип формирования парламента. Сейчас там много случайных людей, которые не зависят от избирателей и равнодушны к их проблемам. Каждый человек должен иметь возможность стать депутатом вне зависимости от партийной принадлежности. Это азбучная истина. Без этого не будет изменений к лучшему.



Необходимо отказаться от порочного института пожизненного депутатства. Сколько там сидит вельмож, вся активность которых заключается в демонстрации личного гардероба и реализации меркантильных интересов! Зачем они в парламенте?! Из года в год, из одного созыва в другой....



Мы должны сделать работу парламента прозрачной. Любой человек, включая журналистов, вправе воочию наблюдать за его работой. Нужно раскрыть все двери нараспашку. Люди должны иметь возможность не только поделиться чаяниями и выразить благодарность депутату, но и при необходимости упрекнуть, высказать претензии.



Если говорить о новых законах, то, в первую очередь, следует реформировать суд, МВД и про-



куратуру. Люди должны быть уверены в том, что добиться справедливости можно, не прибегая к террору и экстремизму. С учетом существующих угроз эта задача является архиважной. Суды над полицейскими, прокурорами, судьями должны стать обыденным явлением. Только так мы сможем надежно защитить общество от насилия, а в сознании людей исчезнут недоверие и ненависть к правоохранительной системе. Действовать нужно решительно и жестко.



Недавно я провел мониторинг в судах и полиции Ауэзовского и Бостандыкского районов города Алматы. Состояние ужасающее! Полный произвол и уверенность в своей безнаказанности. По сути, я увидел коммерческие предприятия, целью которых является максимальное извлечение прибыли. Конечно, есть и настоящие профессионалы, но таких немного. Опрошенные мной люди назвали немало имен судей и следователей, к которым у них нет никакого доверия.



К чему я это говорю? К тому, что такая оценка должна исходить, прежде всего, от депутатов парламента и маслихатов. Именно они призваны публично выражать умонастроения граждан в отношении чиновников и сотрудников правоохранительных, судебных органов. Но, увы! "Слуги народа" предпочитают не покидать свои удобные кресла и наблюдают за происходящим издалека, а их рекомендации порой настолько пространны и неконкретны, что не сразу поймешь, о какой стране идет речь.



В экономической сфере предлагаю принять законы, которые бы стимулировали подъем сельского хозяйства. Именно на этом направлении Казахстан может совершить настоящий прорыв. Страна имеет все предпосылки для того, чтобы стать мировой аграрной державой.



Недавно я объехал окрестности Борового, Кокчетава и Астаны. Великолепные условия для животноводства! Прекрасные, плодородные земли, обилие воды, благоприятный климат. Призываю депутатов издать закон, освобождающий фермеров ото всех налогов в течение пяти лет и позволить использовать под пастбища все земли, находящиеся в частной собственности. Препятствование работе таких хозяйств должно приравниваться к тяжкому преступлению и посягательству на государственную безопасность.



В нашем парламенте немало порядочных и мыслящих людей, но, к сожалению, их потенциал остается невостребованным. К числу прогрессивных депутатов я бы отнес А. Конурова и М. Мегаррамова. Они рады бы приложить усилия, чтобы добиться позитивных изменений, но у них связаны руки. Над каждым висит "дамоклов меч" в лице руководителя партии, глав комитетов, в которых они состоят.



Приведу небольшой пример, ярко характеризующий наш парламент. Мне не раз приходилось обращаться к мажилисменам с просьбами сделать запрос на имя министра или акима. Конечно, я благодарен им за то, что мои просьбы не остались без внимания, но смущает один факт. Ни один из депутатов не высказал свою точку зрения по поводу того или иного обращения. Ни один! Никаких комментариев, собственного мнения, личной позиции. По сути, они выполняли функции диспетчеров, распределителей, ретрансляторов – и не более того. Возникает вопрос: "Зачем нам такие депутаты?" Ведь эти функции может выполнять обычный компьютер.



Посмотрите на дикие свадебные обряды и традиции в южных регионах страны. Пусть депутаты посетят одно из таких мероприятий и предъявят гражданский иск устроителям тоя, обвинив их в аморальности и культивировании извращенных ценностей, а местные власти – в бездействии и равнодушии, пригласят журналистов, проведут пресс-конференцию. Могут они это сделать? Или кишка тонка?



В таком случае предлагаю задачу полегче. Зайдите в общественную баню и подайте в суд на банщика за то, что он обхаживал вас не березовым, а дубовым веником. Сделайте хоть что-нибудь полезное, дерзновенное, способное вызвать восхищение людей! Пожалуйста! Если не ради народа, то хотя бы во имя Аллаха.



Павел Шумкин, профсоюзный лидер: "Ожидать от парламента улучшений невозможно"



– Наблюдая за нашими депутатами в течение четверти века, должен сказать следующее: со дня своего рождения казахстанский парламент – совершенно искусственное и потому абсолютно немощное образование.



По своему составу он (в силу "загадочности" самой процедуры нерегулярных выборов) являет собой набор случайных персон, которые, по сути, не представляют основные социальные страты страны. Достаточно посмотреть на "качественный состав" избранников, чтобы увидеть: "простого" народа там никогда не было.



Наш мажилис, как, впрочем, и маслихаты, заполнен "владельцами заводов и пароходов", которые разбавлены небольшим числом управляемых псевдообщественников. То есть, парламент формируется по принципу демократического централизма, подобно Верховному Совету, но, в отличие от последнего, не имеет представительства всех профессий и наций для решения единой для страны задач. Он, так сказать, "середина на половину", что всегда хуже, чем целое.



Наш парламент, как слезу узника в общей камере, нельзя назвать ни демократическим, ни реально представительным. Такое его условное, беспомощное и безответственное состояние вовсю использует исполнительная власть для своих нужд, которые обычно совершенно не соответствуют нуждам страны.



Что в этой ситуации делать и как – уже другой вопрос. Но сегодня основная проблема страны как раз в том и состоит, что эти самые "нужды страны", в силу вышеупомянутой роли и природы "рождения и взросления" нашего искусственного парламента, не знает никто, и потому ожидать от него любых улучшений невозможно.



Столь печальные выводы сделаны не на пустом месте, а на основании большого опыта взаимодействия с различными парламентариями и депутатами местного уровня по вопросам изменения законодательства для инвалидов-горняков, пенсионеров, сохранения культурного достояния города и республики, многих других. По крайней мере, я постоянно наталкивался на вопиющую некомпетентность или открытую неспособность парламентской "машины для голосования" решить тот или иной вопрос.



Автор: Юлия Кисткина

30 авг. 18 Источник - camonitor.kz

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