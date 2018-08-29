В Бишкеке горит здание филармонии (видео)

11:36 30.08.2018

В Бишкеке горит здание филармонии имени Токтогула Сатылганова.



Информацию КирТАГ подтвердили в пресс-службе МЧС КР в четверг.



Как сообщили в ведомстве, пожар произошел в левой части здания.



По данным МЧС, в настоящее время на месте пожара работают 7 пожарных расчетов, спасатели, сотрудники милиции, врачи скорой помощи.



"Также на месте находятся вице-премьер-министр Жениш Раззаков и министр ЧС Нурболот Мирзахмедов", - добавили в ведомстве.



Причина пожара пока неизвестна.



Альбина Метерова





