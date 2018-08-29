|12:07 Шухрат Евкочев стал ректором Международной исламской академии в Ташкенте
11:56 Что для России ГКЧП, то для Китая реформы и процветание
11:51 Глава российского "Лукойла" Алекперов удостоился узбекского ордена "Дустлик"
11:36 В Бишкеке горит здание филармонии (видео)
11:22 Чего следует ждать от нового парламентского сезона в Казахстане? - САМ
11:18 Они пришли: талибы атакуют Таджикистан и метят в самое сердце страны
11:15 Нация или депортация: зачем мигрантам в России нужно менять гражданство
11:13 Дети, бедность и спасение: чем живет православная церковь в Таджикистане
11:07 Больное место: смерть Маккейна меняет политический расклад в США, - К.Сенин
10:47 "Иммигрантские" беспорядки в немецком Хемнице – предвестники осенних столкновений, Д.Седов
10:40 Жизнь после Аббаса. Палестинские лидеры делят будущие портфели, а народ не верит никому, - Е.Сатановский
10:38 Наполеоны на подходе. Воюя с Китаем, США отвлекаются на ложную цель, - И.Шишкин
10:05 В Узбекистане создают Министерство транспорта
09:40 Мирзиеев наградил орденами политиков и "общественных деятелей" Таджикистана
09:35 Иран обвинили в масштабной государственной интернет-пропаганде
09:26 Шелковый путь может измотать Китай. Проекты, финансируемые Пекином, требуют огромных затрат, - "НГ"
09:19 Казахстан. Сценарии транзита власти сегодня заморожены, - Д.Ашимбаев
08:54 Вице-президент НЛМК Бруно Чарльз де Куман выпрыгнул в окно "Дома на Набережной" в Москве
08:40 Многоженство оставит плохих мужчин без потомства, - "ВечБишкек"
08:24 Пекин не хочет наступать американцам на пятки в Афганистане, - В.Скосырев
06:30 США делегировали полномочия Узбекистану. Ташкент может получить статус основного переговорщика по Афганистану
04:42 Ученые утверждают, что обнаружили остатки Вселенной, которая была предшественницей нашей, - АВС
03:38 В Египте перевернулся автобус с 22 туристами из Казахстана
00:48 Тут вам не Африка. Все ли правильно делают власти Узбекистана с хлопковой отраслью? - А.Космарский
00:45 Четвертый рейх – конец Америке. Евросоюз сосредотачивается для борьбы за мировое господство, - ВПК
00:07 Foreign Policy: Как вынудить Иран пойти на переговоры с США?
00:04 Призраки "Узбечки". Найдется ли новый хозяин для легендарной ташкентской гостиницы
|В Бишкеке горит здание филармонии (видео)
11:36 30.08.2018
В Бишкеке горит здание филармонии имени Токтогула Сатылганова.
Информацию КирТАГ подтвердили в пресс-службе МЧС КР в четверг.
Как сообщили в ведомстве, пожар произошел в левой части здания.
По данным МЧС, в настоящее время на месте пожара работают 7 пожарных расчетов, спасатели, сотрудники милиции, врачи скорой помощи.
"Также на месте находятся вице-премьер-министр Жениш Раззаков и министр ЧС Нурболот Мирзахмедов", - добавили в ведомстве.
Причина пожара пока неизвестна.
Альбина Метерова