Глава российского "Лукойла" Алекперов удостоился узбекского ордена "Дустлик"

11:51 30.08.2018

Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева глава компании "Лукойл" Вагит Алекперов - орденом "Дустлик" (Дружба), сообщают СМИ республики.



Согласно документу, Алекперов награжден "за большой вклад в развитие нефтегазового комплекса и повышение эффективности использования углеводородных ресурсов Узбекистана, внедрение в отрасль передовых, инновационных технологий по добыче и глубокой переработке сырья, повышение экспортного потенциала нашей страны, реализацию крупных стратегических проектов и содействие в подготовке высококвалифицированных кадров для республики".



Компания "Лукойл" осуществляет в республике крупные проекты в нефтегазовом комплексе. В настоящее время "Лукойл" работает в Узбекистане над реализацией трех проектов в рамках соглашений о разделе продукции (СРП) - Кандым-Хаузак-Шады-Кунград, разработке месторождений Юго-Западного Гиссара, а также проводит геологоразведку узбекской части Аральского моря.



"Лукойл" в апреле 2016 года приступил к строительству Кандымского газоперерабатывающего завода мощностью переработки 8,1 млрд кубометров газа в год в рамках проекта обустройства Кандымской группы месторождений. В настоящее время в строй вводится первая очередь предприятия. Общий объем инвестиций в этот проект на первой фазе оценивался в $3,3 млрд.



К настоящему времени накопленная добыча газа компании в Узбекистане превысила 30 млрд кубометров. Компания до 2020 года планирует добывать в Узбекистане около 17-18 млрд кубометров газа ежегодно. При этом общий объем инвестиций компании в Узбекистане превысит $8 млрд