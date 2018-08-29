Шухрат Евкочев стал ректором Международной исламской академии в Ташкенте

12:07 30.08.2018

Назначен ректор Международной исламской академии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана.



Шухрат Евкочев назначен на должность ректора Международной исламской академии.



Напомним, Международная исламская академия создана в соответствии с указом Президента Узбекистана от 16 апреля 2018 года.



----------------------



ЕВКОЧЕВ Шухрат

/ /

[..1964 - ..]

родился в Ташкенте.



В 1988 году окончил Ташкентский государственный университет, по специальность востоковед и филолог.



В 1986-1990 годах работал переводчиком в Ливии, затем в системе МИД. С 1999 по 2004 годы преподавал в Ташкентском государственном институте востоковедения.



В 2004-2005 годах руководил Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.



Позже был назначен государственным советником президента по делам религии.



С 2006 по 2007 годы был ректором Ташкентского исламского университета.



С 2007 года работал в Ташкентском государственном институте востоковедения.