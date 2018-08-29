В Ташкенте торжественно открыли библиотеку Ислама Каримова

12:44 30.08.2018

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В Ташкенте состоялась церемония открытия библиотеки первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова. Об этом сообщается на сайте Фонда Ислама Каримова.



Библиотека расположилась в бывшем здании пресс-службы президента. В фонде подчеркивают, что этот выбор неслучаен: именно в этом здании Каримов в первые годы правления встречался с общественностью, принимал делегации зарубежных стран, получал первые верительные грамоты послов. В церемонии открытия библиотеки приняла участие вдова Каримова Татьяна.



Судя по фотографиям, в библиотеке содержатся в основном книги, написанные самим Каримовым. Точное количество литературных произведений президента неизвестно, но наш корреспондент в 2015 году насчитал в книжном магазине 23 тома этого автора, а позднее были изданы еще как минимум две книги. Чаще всего Каримов в своих трудах выражал неодобрение советскому периоду, восхвалял свое правление и обещал стране светлое будущее. Книги носят такие названия, как "Узбекистан: свой путь обновления и прогресса", "Высокая духовность – непобедимая сила" и "Народ, который дышит воздухом свободы, никогда не свернет со своего пути". В годы правления Каримова внедрялось изучение творчества президента в школах.



Татьяна Каримова. Фото с сайта Фонда Каримова



Ислам Каримов с 1989 года был первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Узбекистана. В 1990 году его впервые избрали президентом республики. Он возглавлял государство до своей смерти в 2016 году. Президент скончался в возрасте 78 лет. Международные организации критиковали Каримова за жесткое подавление оппозиции и нарушение прав человека. После смерти Каримова его именем были названы многие географические объекты.



Преемник Каримова Шавкат Мирзиеев пока не произвел решительных реформ, на которые надеялись правозащитники, однако предпринимает некоторые шаги к изжитию культа личности предшественника. Так, недавно стало известно, что телеканалам Национальной телерадиокомпании Узбекистана порекомендовали не слишком часто упоминать имя Каримова и не восхвалять период его правления.



Литературная деятельность популярна среди правителей стран Центральной Азии. Так, первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов в 2001 году издал произведение под названием "Рухнама", которое называли "главной книгой туркменского народа". "Рухнаму" изучали в школах, ее знание проверяли на вступительных экзаменах в вузах. Гурбангулы Бердымухамедов, возглавивший Туркменистан после смерти Каримова, издал несколько десятков книг на самые разные темы, от величия страны до коневодства и лекарственных растений. Они активно изучаются в учебных заведениях вместо "Рухнамы". А в 2015 году в школах Таджикистана рекомендовали к изучению книгу президента Эмомали Рахмона "Таджики в зеркале истории".



29.08.2018