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Безграничная власть Эрдогана – это миф
14:18 30.08.2018

Foreign Policy: Безграничная власть Эрдогана – это миф

Эрдоган слишком сильно зависит от турецких сил, которые не согласятся с окончательным разрывом отношений с США и движением в направлении России

В августе 2018 года президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что его страна может рассмотреть возможность выхода из НАТО. Между тем во время визита в Москву на прошлой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал Россию "стратегическим партнером". Все эти заявления являются лишь сотрясением воздуха. Эрдоган может рассердиться на Вашингтон, но в конечном итоге Анкаре придется сделать все возможное, чтобы восстановить свои связи с Западом. Этого может быть недостаточно для того, чтобы вывести страну из экономического кризиса, но у Эрдогана очень мало альтернативных вариантов, если он хочет избежать еще более худшего политического кризиса. Эрдоган слишком сильно зависит от турецких сил, которые не согласятся с окончательным разрывом отношений с США и движением в направлении России, пишет Халил Каравели в статье для американского издания Foreign Policy.

В середине августа президент США Дональд Трамп заявил, что Турция доставляет "проблемы" Вашингтону уже на протяжении длительного времени. Это правда, но отчасти, поскольку США также доставили немало хлопот Турции. Сейчас Вашингтон жалуется на то, что Анкара задержала американского пастора Эндрю Брансона, оказала противодействие попыткам США укрепить позиции курдов в Сирии, расширяет отношения с Россией и собирается приобрести российскую систему ПРО С-400. Однако с точки зрения Турции все эти действия кажутся разумными.

Недавний разворот Турции в направлении России можно рассматривать как проявление отчаяния. Прокурдская политика Соединенных Штатов в Сирии была воспринята Анкарой как экзистенциальная угроза для Турции, поэтому у страны не осталось иного выбора, как искать сотрудничества с Россией и Ираном, чтобы подорвать курдские амбиции Вашингтона. Для того чтобы понять, насколько противоречив альянс между Россией и Турцией, достаточно вспомнить, что в 2015 году Турция сбила российский военный самолет, который вошел в воздушное пространство Турции, предположительно, в рамках миссии против сирийских боевиков. Выстраивание отношений с Россией принципиально противоречит природе турецкого государства.

Ключевые фигуры турецкой элиты, стоящие за спиной Эрдогана, придерживаются политической традиции, которая глубоко враждебна Москве. Эти правые турецкие националисты считают Россию врагом Османской империи и поработителем тюркских народов. Исторически они были проамериканскими. Они остались бы таковыми, если бы не поддержка курдов со стороны Вашингтона. К числу ключевых фигур турецкой элиты относится лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели, который в течение нескольких лет был связан с Партией справедливости и развития Эрдогана.

Поддержка Бахчели имела решающее значение для Эрдогана. Во-первых, потому что президент проиграл бы свое переизбрание в июне 2018 года, если бы Бахчели не поручил своим сторонникам голосовать за Эрдогана. Столь же важным является тот факт, что сторонники MHP глубоко укоренились в турецком государстве. Действительно, представители MHP предпочли не входить в правительство открыто, но они обладают огромной косвенной властью, они располагают тысячами своих сторонников в турецкой бюрократии. После неудавшейся попытки военного переворота в 2016 году правительственные органы были очищены от сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара подозревает в организации переворота. После этого позиции сторонников Партии националистического движения окрепли еще больше. Эрдоган не является новым турецким султаном, обладающим безграничными возможностями, он фактически подотчетен сторонникам Бахчели и Партии националистического движения.

Рассмотрим, например, назначение Хулуси Акара, бывшего начальника генерального штаба, на пост министра обороны Турции. Всем известно, что Акар является националистом и сторонником MHP. В националистических кругах Турции ходили слухи о том, что Акар был назначен на пост министра обороны по просьбе Бахчели. Акар не доверяет Соединенным Штатам и не любит Россию. В своем первом заявлении в качестве министра обороны он подчеркнул важность мобилизации "национальных ресурсов" для обеспечения независимости и безопасности Турции.

Это не первый случай, когда MHP ведет успешную закулисную игру. В течение 1970-х годов члены MHP раздавили в стране левые силы. При поддержке бюрократии и вооруженных сил боевики MHP осадили социал-демократическое правительство, убили тысячи левых и подготовили почву для правого военного переворота в 1980 году.

Теперь сторонники MHP взяли на себя миссию по восстановлению авторитета государства и укреплению власти для обеспечения того, чтобы ни сторонники Гюлена, ни другие неизвестные образования не смогли узурпировать власть в будущем. Для достижения этой цели именно Бахчели призвал ввести ныне действующую президентскую систему после неудавшегося переворота в 2016 году. С точки зрения MHP, президентская система позволяет создать ограниченное политическое пространство, способствующее процветанию определенных фракций.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
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