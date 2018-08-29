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Сколько граждан стран ЦентрАзии эмигрировало с 1990 по 2017 гг.
14:59 30.08.2018

Исследовательский центр Pew Research Center провел анализ миграции населения по всему миру за период с 1990 по 2017 год. CA-News изучило эти данные и приводит краткое содержание по странам Центральной Азии. В основном за эти годы уроженцы Центральной Азии эмигрировали в такие страны как Россия и Украина.

В 1990 году из Кыргызстана эмигрировало 520 тысяч человек, всего на тот момент в стране проживало 4,391 млн человек. В 2000 году цифры поднялись незначительно и страну покинуло 570 тысяч человек из 4,898 миллиона населения страны. В 2010 году цифры значительно увеличились и количество эмигрировавших составляло уже 730 тысяч человек из 5,448 миллиона человек, проживавших в Кыргызстане. К 2017 году число уезжающих продолжило увеличиваться и количество эмигрантов составило 760 тысяч человек. В основном уроженцы Кыргызстана эмигрировали в такие страны как Россия, Украина и Казахстан.

В соседнем Казахстане в 1990 году страну покинуло около 3 млн человек из 16,35 млн населения. В 2000 году число эмигрировавших составило 3,5 млн из 14,88 млн человек, проживавших в стране в тот год. К 2010 году число уезжающих составило 3,81 млн человек из 16,32 млн. В 2017 году Казахстан покинуло 4 млн человек. Основными странами эмиграции в этих годах стали: Россия, Украина, Узбекистан.

В Таджикистане число эмигрировавших с 90-ее по 2017 гг держалось относительно одинаково. В 1990 году страну покинуло 540 тысяч человек из 5,303 млн. В 2000 цифры понизились страну покинуло 500 тысяч человек (6,216 млн население). В 2010 году и в 2017 году показатели оказались одинаковыми и из страны эмигрировало 580 тысяч человек. По состоянию на 2017 год в Таджикистане проживает 8 769 221 человек. Больше всего из Таджикистана эмигрировали в такие страны как Россия, Афганистан и Кыргызстан.

В Узбекистане в 1990 количество эмигрировавших из страны составило 1,43 млн из 20 млн людей, проживавших в стране на тот момент. В 2000 году страну покинуло 1,6 млн (население составило 24 млн). В 2010 и 2017 году показатели было отностительно одинаковыми. Узбекистан покинуло 1,99 млн человек. По данным госкомитета по статистике население Узбекистана на 1 июля 2018 года составляет 32 900 100 человек. Основными странами эмиграции в этих годах стали: Россия, Украина и Беларусь.

В Туркменистане количество эмигрировавших в 1990 году составило 260 тысяч человек из 3,668 млн. В 2000 году цифры снизились до 220 тысяч из 4,501 млн населения, проживавшего в стране. В 2010 и в 2017 году число эмигрировавших составило по 240 тысяч человек. Больше всего из Туркменистана эмигрировали в такие страны как: Узбекистан, Россия и Казахстан.

Согласно определению ООН мигрантом считается "лицо, проживающее в чужой стране в течение более одного года, независимо от причин миграции (добровольных или недобровольных) и методов миграции (легальных или нелегальных)".

Как подчеркивает исследовательский центр Pew Research Center этот материал был основан на данных международных мигрантов, опубликованных Организацией Объединенных Наций.

ООН использует таксономию стран и территорий и классифицирует мигрантов, рожденных на территориях, как международных мигрантов, даже если их гражданство отличается от их территории рождения.

Например, данные ООН подсчитывают людей, рожденных в Пуэрто-Рико, содружестве США, в качестве международных мигрантов, даже если они являются гражданами США по рождению. По этой причине некоторые подсчеты ООН для представленного в этом исследовании иностранного населения могут отличаться от других оценок, опубликованных исследовательским центром Pew.

The Pew Research Center - американская негосударственная компания (была основана в 2004 году), занимающаяся исследованиями социальных вопросов, общественного мнения, демографических тенденций в США и мире. Является дочерним предприятием The Pew Charitable Trusts. Штаб-квартира находится в Вашингтоне.

Источник - CA-NEWS
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535630340
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