Адилет Султаналиев назначен пресс-секретарем премьер-министра Кыргызстана

22:10 30.08.2018

Адилет Султаналиев назначен пресс-секретарем премьер-министра Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР в четверг.



Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

Ранее Адилет Султаналиев проработал редактором Кыргызского Национального информационного агентства "Кабар", являлся экспертом, заместителем заведующего отделом информационной политики аппарата президента Кыргызской Республики.



30-08-2018.