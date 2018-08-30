Россияне-соотечественники укрепят Дальний Восток, - Е.Трифонова

00:06 31.08.2018

В госпрограмме по переселению будут гарантии на дополнительные гектары и упрощенный миграционный режим

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

30 авг. 18



Представителям "русского мира" предлагается возвращение на родину через ее дальневосточные ворота.

Для российских соотечественников, которые согласятся с переселением в дальневосточные регионы страны, подготовят дополнительные преференции. Речь идет об увеличении размера подъемных средств, льготных кредитах, больших земельных участках, а главное – о снятии множества нынешних бюрократических барьеров. Все эти предложения разработаны по поручению МВД.



Поправки в госпрограмме по переселению соотечественников сделаны в рамках проекта "Собирание народов" Форума переселенческих организаций. 31 августа предложения будут представлены МВД, которое и заказывало их у экспертов. Утверждается, что соотечественники не против того, чтобы осваивать дальневосточные регионы, но для этого надо решить два главных вопроса. Первый – это предоставление больших земельных участков, а второй – упрощение процедур по оформлению документов.



Например, переселенцы часто жалуются на бюрократические сложности при постановке на учет. Не у каждого получается сразу найти жилье, где его согласились бы прописать, а потому люди вынуждены нарушать закон и покупать для себя регистрацию. Так что для тех, кто едет в удаленные регионы, предлагается сделать послабление, разрешив регистрироваться по месту пребывания не сразу после въезда в РФ, а, скажем, в течение месяца. Другие варианты – позволить регистрацию по адресу администрации соответствующего муниципалитета или в пунктах временного размещения "без соблюдения ими требования постоянного проживания по месту регистрации".



Кроме того, тем соотечественникам, которые по уважительной причине не успевают подать документы на разрешение на временное проживание (РВП), могут дать право не покидать пределов страны для дальнейшего продления мигручета, то есть отменить для них известное правило "90 на 180".



Напомним, что правозащитники уже неоднократно обращались к властям с просьбой отменить для участников госпрограммы РВП "как лишнюю и дублирующую ступень на пути к гражданству". Теперь же речь идет и о том, чтобы рассматривать РВП в более широком понимании – "как полноценный правовой статус, позволяющий продолжительное время беспрепятственно проживать и осуществлять трудовую и предпринимательскую деятельность в России". А вид на жительство (ВНЖ), говорится в поправках для МВД, должен вообще выдаваться бессрочно.



При этом в госпрограмме появится отдельный раздел о льготах для переселенцев именно на Дальний Восток. Среди них "предоставление права подать заявление о приобретении российского гражданства в консульском учреждении, минуя стадию РВП". Речь идет и об отмене требования об обязательности наличия в России регистрации по месту жительства для оформления российского паспорта. Также планируется исключить установление запрета на въезд за совершенные административные правонарушения и "предоставить четкие гарантии невыдворения из-за проблем в организации работы ведомств и проволочек не по вине самих людей".



Говорится в документе и об отдельных гарантиях для староверов, готовых переселиться на Дальний Восток, каковых насчитывается уже несколько тысяч человек. В проекте сказано: "Предоставлять ВНЖ либо гражданство РФ староверам из Латинской Америки сразу в консульствах РФ, минуя стадию РВП". А в случае подачи ими документов на РВП или ВНЖ в регионе вселения установить сроки принятия решений в течение 60 дней.



С представителями МВД в эту пятницу предстоит обсудить и создание льготных условий жизни на Дальнем Востоке. В частности, увеличение подъемных и выдачу людям дополнительных гектаров земли. Предусмотрено и облегчение процедур по оформлению владения этой землей. Также в проекте говорится о льготных условиях кредитования для участников госпрограммы, ориентированных на работу в сельскохозяйственном секторе экономики, либо для тех, кто готов развивать там свой бизнес.