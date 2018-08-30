Средняя Азия превращается в успешный американский плацдарм. Ташкент перехватывает у Москвы инициативу регионального посредника, - "НГ"

09:20 31.08.2018

Ситуация в Средней Азии и Казахстане, где позиции Москвы всегда считались устойчивыми, меняется на глазах. Регион превращается в успешный американский плацдарм. Изменения во внешнеполитическом векторе стран, на которые Россия долгое время могла положиться, связаны с реализацией геополитического проекта С5+1, запущенного в 2015 году госсекретарем США Джоном Керри и включающего диалог на уровне министров иностранных дел пяти стран Центральной Азии (ЦА) и Вашингтона. Секретариат неформального объединения функционирует в Госдепартаменте США, а все административное управление проектом осуществляется американцами. Идея С5+1 была поддержана и нынешней администрацией США. В августе 2016 года в Вашингтоне новый глава внешней политики США провел встречу с министрами иностранных дел государств ЦА в Нью-Йорке.



Комментируя это событие, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: "Мы слышим о желании США несколько злоупотребить этим форматом и продвигать идеи, которые имеют отношение к тому, что еще при прежних администрациях называли проектом Большой Центральной Азии".



Напомним, проект "Большая Центральная Азия", автором которого стал директор Института Центральной Азии и Кавказа Фредерик Стар, возник в 2005 году. Его целью была переориентация региона на сотрудничество с Южной Азией с исключением из цепочек кооперации РФ и Китая.



Продолжением проекта, как уже отмечалось, стал формат С5+1. Он предполагал расширение внутрирегионального сотрудничества и отношений Центральной Азии с США по следующим направлениям: экономика и региональное взаимодействие, окружающая среда и безопасность. Вскоре его переформатировали в новый региональный проект С5+1 (страны Центральной Азии плюс Афганистан). Узбекистан признан региональным посредником – после визита президента Шавката Мирзиеева в Вашингтон и удачных переговоров, которые он провел с президентом Дональдом Трампом. Успешным был и визит в Вашингтон президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.



Надо отметить, что и остальные страны региона стали подтягиваться вслед за Ташкентом и Астаной. Москва начала терять позиции, прежде всего как переговорная площадка для стран Большой Центральной Азии (ЦА+Афганистан). На днях это подтвердилось.



В Москве 4 сентября должна была состояться международная конференция, в ходе которой планировались переговоры между представителями правительства Афганистана и движения "Талибан". Однако после звонка президента Афганистана Ашрафа Гани российскому министру иностранных дел встреча отложена. Новым местом проведения консультаций может стать Ташкент.



По мнению директора ташкентского Центра исследовательских инициатив "Ма’no" Бахтиера Эргашева, у Узбекистана есть серьезные шансы стать модератором во внутриафганском урегулировании. Эксперт считает, что московская площадка будет блокироваться Вашингтоном и Кабулом. У Москвы остается возможность использовать возможности ташкентской площадки и продвигать на ней свои интересы. Но первой скрипкой в большой центральноазиатской игре она уже не будет. Россия проигрывает регион США, поскольку у Москвы ранее отсутствовало четкое представление о целях и средствах их реализации в странах Средней Азии. Появилось ли понимание того, чего именно Москва хочет в этой части мира сегодня, неясно. Но однозначно: без продуманной политики и новых форм работы Москве не удержать центральноазиатских партнеров. Не поможет и общий рынок труда и сбыта в рамках Евразийского экономического союза. Рядом – не менее перспективные рынки.



30 авг. 18