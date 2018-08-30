Кувалда Трампа бьет по китайско-американским отношениям, В.Скосырев

09:22 31.08.2018

ЦРУ обвиняет Пекин в шпионаже против 50 штатов США

Владимир Скосырев



30 авг. 18



Главный орган КПК газета "Жэньминь жибао" утверждает, что Вашингтон пытается помешать превращению Китая в великую державу. Сокращение дефицита в торговле – второстепенная задача. В результате курса, проводимого Белым домом, две ведущие экономики мира втягиваются в холодную войну. Но США не допустят, чтобы их оттеснили с поста мирового лидера. Поэтому они будут совершенствовать свои ВВС и подлодки, препятствовать передаче высоких технологий КНР и установлению ее контроля над Тихим океаном.



Президент США Дональд Трамп считает, что Китай оказывает колоссальное давление на Северную Корею. Причина – торговые споры Китая с США, объявила пресс-служба американской администрации. Ранее Трамп в своем Twitter писал, что какое-то время Пекин способствовал ядерному разоружению, а теперь его тормозит.



Этот пропагандистский залп в адрес Пекина служит еще одним признаком того, что с распадом Советского Союза состязание между большими державами не ушло в прошлое, оно вернулось и становится опасным и непредсказуемым, констатирует газета Los Angeles Times. Причем если в Китае часть аналитиков выражает надежду на то, что противоречия в конце концов удастся уладить, то в Америке официальные инстанции все чаще характеризуют Китай как главного потенциального противника.



Трамп ссылался на Китай, когда оправдывал создание космических войск к 2020 году. В Стратегии национальной безопасности, опубликованной его администрацией в декабре, Китай показан как враг и держава с намерением ревизовать существующий порядок и подорвать безопасность и экономическую мощь Америки.



В докладе Пентагона, опубликованном в августе, говорится, что китайская бомбардировочная авиация, вероятно, отрабатывает на учениях удары по американским объектам. А директор ФБР Кристофер Рэй назвал Китай самой мощной угрозой для Америки. Ведь китайцы проводят шпионские операции в 50 штатах.



Керри Браун, директор Института изучения Китая в Королевском колледже в Лондоне, называет нынешний конфликт великой психологической борьбой. Американцы никогда не примут мир, в котором Китай или кто-то еще займет первое место. Поэтому напряжение растет на многих фронтах – в торговле, технологиях, разведывательных операциях, вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря.



Браун не готов предсказывать, чем это кончится. Трамп, по его словам, породил великий хаос. Его подход к отношениям с Китаем можно описать так: "Нужно взять кувалду и разбить всю конструкцию. А потом посмотрим, что случится". Так что перспективы крайне неопределенные.



Соперничество двух сверхдержав нигде так ярко не дает о себе знать, как на Тихом океане. Как сообщает New York Times, проведенная Китаем модернизация своих военно-морских и ракетных сил привела к изменению баланса мощи на Тихом океане. США и их союзники только сейчас начали это осознавать.



Китай пока не может, как США, проецировать силу в глобальном масштабе. Но он в состоянии бросить вызов американскому военному превосходству там, где это важнее всего – в водах вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море. Это означает, что большая часть Тихого океана, в которой после Второй мировой войны никто не мог противостоять США, вновь становится спорной территорией.



Причем, чтобы получить преимущество в этих водах, Китаю не нужно вступить в бой с США. Он создал средства, чтобы нейтрализовать американские ударные авианосные группы. Они включают баллистические ракеты DF-21D и DF-26. Их прозвали убийцами авианосцев.



В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин отметил: "У ракет DF-21D и DF-26 существует модификация для их применения против кораблей. Это крайне опасное оружие".



В то же время надо иметь в виду, что системы оружия Китая столь дальнего действия нуждаются в создании очень мощной системы разведки и целеуказания. Разведка может быть обеспечена главным образом спутниками. Значит, новые китайские вооружения предвещают обострение борьбы за господство в космосе, заключил эксперт.