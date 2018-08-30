Твои деньги - мои деньги. Почему инвестиционный климат в Узбекистане не улучшится после президентского указа, - А.Волосевич

09:25 31.08.2018 Несмотря на торжественные реляции о регулярно подписываемых договорах на миллиарды долларов, объем иностранных вложений в Узбекистан далек от оптимального роста. В ноябре 2017-го председатель Государственного комитета по инвестициям Азим Ахмедхаджаев откровенно признал, что в в 2011-2016 годах объем иностранных инвестиций в Узбекистан упал на 40% - с 3,3 до 1,9 миллиарда долларов. Видимо, чтобы как-то выправить ситуацию, первого августа был издан президентский указ "О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбекистан", направленный на, как говорится в его преамбуле, "дальнейшее улучшение инвестиционного климата, стимулирование привлечения прямых инвестиций, укрепление доверия инвесторов к последовательности государственной политики в данном направлении и повышение ответственности государственных структур в работе с инвесторами".



Документ оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, при всех своих недостатках, он все-таки смягчает или отменяет часть мешающих запретов и ограничений. С другой – демонстрирует абсолютное непонимание руководством страны того, что такое рынок и что такое законность вообще. О главном: фундаментальном праве как граждан Узбекистана, так и иностранных инвесторов на неприкосновенность частной собственности - в нем нет ни слова. Более того, из текста ясно видно, что никакой защитой собственности в стране даже и не пахнет.



Шавкат Мирзиеев на обсуждении инвестпроекта. Фото пресс-службы президента Узбекистана



Шаг вперед, два назад



Публикации указа предшествовал его проект, разработанный министерством юстиции, и 17 июля размещенный в интернете для обсуждения. После ознакомления с ним создается впечатление, что составлять этот текст было поручено самому безграмотному сотруднику Минюста: местами его содержание изложено очень запутанно. Документ увидел свет в несколько видоизмененном виде, ряд положений в его окончательный вариант не вошли.



Указом предусматривается введение с 1-го августа порядка, в соответствии с которым "добросовестно действующему" инвестору и субъекту предпринимательства возмещается ущерб, возникший в случае отмены или признания недействительным административного акта, на основании которого инвестор вложил свои средства в экономику Узбекистана или совершил сделку. Вопрос отмены или изменения административного акта, если это затрагивает законные интересы "добросовестного субъекта предпринимательства", рассматривается в судебном порядке, кроме случаев, когда его необходимо отменить ввиду создаваемой им угрозы общественным интересам. Кто будет оценивать эти интересы, не уточняется.



Обратите внимание на оговорки: "добросовестно действующему инвестору и субъекту предпринимательства", "вводится принцип защиты добросовестного приобретателя". Добросовестному возмещается, недобросовестному – нет. Но в законодательстве Узбекистана отсутствует понятие "недобросовестного инвестора". Напротив, любой инвестор или субъект предпринимательства априори считается добросовестным, поскольку презумпция невиновности в стране пока не отменена. Получается, это намеренно оставленные "лазейки", чтобы в случае чего объявить кого-либо "недобросовестным" и, соответственно, ничего ему не возмещать.



С 1 сентября "снос жилых, производственных помещений, иных строений и сооружений, принадлежащих физическим и юридическим лицам, при изъятии земельных участков разрешается после полного возмещения рыночной стоимости недвижимого имущества и убытков, причиненных собственникам в связи с таким изъятием; убытки, причиненные физическим и юридическим лицам в результате вынесения незаконного административного акта государственного органа (должностного лица), подлежат возмещению государством, в первую очередь за счет внебюджетных средств соответствующих органов с последующим взысканием с виновного лица в регрессном порядке".



Общее направление правильное, но сделан лишь первый маленький шажок к соблюдению прав собственников. Давно понятно, что возмещать стоимость имущества надо по рыночной цене. Почему же подобный компенсационный порядок вводятся только с 1 сентября, а не был введен, например, два-три месяца назад, когда рабочие с тяжелой строительной техникой, под охраной милиционеров, ломали и крушили частные дома на столичном массиве Алмазар, где сейчас строится высотный комплекс Ташкент-Сити? Чтобы отобрать всю землю за бесценок? После бесед с жителями идущих под снос домов я однозначно считаю, что да. Глава государства выждал, пока их изгонят, и лишь затем возвестил о намерении возмещать ущерб по цене рынка.



В президентском указе не сказано, кто будет определять рыночную стоимость собственности, которую планируется изъять. В жизни это всегда делает сам хозяин. Но тут этим, видимо, снова займутся чиновники, то есть те, кто распределяет средства на компенсацию и сносят чьи-то строения с помощью рабочих, действующих под защитой милиции (а за сопротивление "блюстителям закона" – в Узбекистане уголовная статья).



Когда в апреле-мае сносили дома ради строительства никому, кроме самого Мирзиеева, не нужного комплекса Ташкент-Сити, выяснилось, что рыночная стоимость земли в этой центральной части города – около 60 тысяч долларов за "сотку". А у многих были дворы в 10-20 "соток". Взамен им дали одно-, двух- или трехкомнатные квартиры стоимостью от 20 до 60 тысяч долларов (это если новые). Ни о каком возмещении по рыночной цене не шло и речи – чиновники сразу же заявили, что, мол, земля не ваша, а государственная. Хотя жители десятилетиями уплачивали за нее земельный налог и имели все необходимые кадастровые документы. Их цинично и нагло ограбили, каждую семью, - на десятки или сотни тысяч долларов. И сделали это не террористы и не интервенты, а президент Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Абдулла Арипов, плюс, возможно, нынешний хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, до своего последнего назначения являвшийся руководителем ГУП "Tashkent City".



Строительство Tashkent City. Фото пресс-службы президента Узбекистана



Из президентского указа: "Установить, что изъятие земельных участков для государственных и общественных нужд допускается исключительно в следующих целях: предоставления земель для нужд обороны и государственной безопасности, охраняемых природных территорий, создания и функционирования свободных экономических зон; необходимости выполнения обязательств, вытекающих из международных договоров; обнаружения и разработки месторождения полезных ископаемых; строительство (реконструкция) автомобильных и железных дорог, аэропортов, аэродромов, объектов аэронавигации и авиатехнических центров, объектов железнодорожного транспорта, мостов, метрополитенов, тоннелей, объектов энергетических систем и линий электропередачи, линий связи, объектов космической деятельности, магистральных трубопроводов, инженерно-коммуникационных сетей; исполнение генеральных планов населенных пунктов в части строительства объектов за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, а также в других случаях, прямо предусмотренных законами и решениями Президента Республики Узбекистан".



Заметьте, в указе перечисляется целый ряд случаев, когда чиновникам разрешается изымать (отбирать) чужую частную собственность; подразумевается, что для общественного блага. Кроме того, она может изыматься (отбираться) и для строительства по генеральным планам населенных пунктов за счет госбюджета, а эти планы, кстати, засекречены. И я подозреваю, что они все время меняются. Особенно умиляет пункт об изъятии (отнятии) собственности ради разработки полезных ископаемых. То есть кто-то будет обогащаться, а мешающего этому собственника мило "попросят" убраться куда подальше. Вот такая "поддержка инвесторов".



Совещание по инвестпроектам под руководством Шавката Мирзиеева. Фото пресс-cлужбы президента Узбекистана



Совершенно непонятно, почему, если что-то строится за счет бюджета, то застройщик и стоящие за ним чиновники получают право изымать (отбирать) чье-то имущество. И почему президент наделил самого себя правом изымать (отбирать) чужую собственность по своему хотению. Он действительно думает, что это поспособствует улучшению инвестиционного климата?..



С точки зрения рыночных принципов и элементарной законности, эти положения никуда не годны. Зачем кому-то вкладываться в государство, где его собственность могут "изъять", когда в мире полным-полно стран, в которых она охраняется законом? Даже в формально коммунистическом Китае. Собственность должна быть неприкосновенна и не "изыматься" ни при каких условиях, а только и исключительно выкупаться. И собственник имеет права требовать за свой дом, двор или земельный участок ровно столько, сколько он пожелает, хоть сто миллионов долларов. Не нравится – строй то, что тебе нужно, в другом месте. А если кого-то незаконно выкинули с его земли, ему должны не возмещать убытки по рыночной или какой-либо другой цене – само это действие должно признаваться особо тяжким уголовным преступлением, а собственность – возвращаться владельцу. И если ему захочется взять бульдозер и снести то, что незаконно было построено на его земле (например, Ташкент-Сити), – это его полное и безусловное право. Только признанием этого можно улучшить инвестклимат, и никак иначе.



Из президентского указа: "Внедрить с 1 октября 2018 года следующие новые механизмы предоставления земельных участков для осуществления инвестиционной деятельности: долгосрочная аренда земельного участка несельскохозяйственного назначения на срок до 50 лет, но не менее срока, указанного в заявлении, для реализации инвестиционных проектов; реализация через аукцион права постоянного владения земельными участками для строительства объектов недвижимости (гостиниц, торговых объектов, культурно-развлекательных комплексов, объектов бытового обслуживания, образовательных и медицинских организаций, дорожной инфраструктуры и др.)".



По сравнению с тем, что было, это, конечно, шаг вперед, но без полноценной продажи земли и обеспечения неприкосновенности частной собственности далеко не уедешь.



Из президентского указа: "Одобрить предложения (…) по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции о: снижении минимального размера доли иностранных инвестиций в уставном фонде предприятия с иностранными инвестициями с 30 до 15 процентов; отмене требования по обязательному участию иностранного юридического лица в качестве участника предприятия с иностранными инвестициями; снижении минимального размера уставного фонда предприятия с иностранными инвестициями с 600 миллионов сумов до 400 миллионов сумов (50 тысяч долларов – ред.); снижении размера государственной пошлины за государственную регистрацию предприятий с иностранными инвестициями в три раза; определении минимального размера уставного фонда акционерного общества в 400 миллионов сумов; отмене обязательного порядка заключения экспортных контрактов на плодоовощную продукцию по ценам не ниже цен, опубликованных АО "Узагроэкспорт", а также таможенного оформления плодоовощной продукции, проводимого без заключения экспортного контракта, на основании инвойса, по ценам не ниже цен, указанных на официальном веб-сайте АО "Узагроэкспорт".



Шавкат Мирзиеев осматривает экспортные овощи. Фото пресс-службы президента Узбекистана



Тоже в целом лучше, чем было. В приложении к проекту указа отмечалось, что установленное ранее требование о наличии в уставном фонде акционерных обществ доли иностранного инвестора не менее 15% привело к сокращению количества инвесторов примерно на 16%, до 605. Правда, неизвестно, за какой срок, и только ли этим вызван их уход с узбекского рынка. В проекте указа снижение минимального размера доли иностранных инвестиций вдвое, с 30 до 15 процентов, самокритично было объяснено тем, что прежние требования "ограничивали инвестиционную активность иностранных физических лиц и не стимулировали их привлечение в небольших размерах". Уменьшение минимального размера уставного фонда АО до 400 миллионов сумов – опять-таки неплохо, но ведь в проекте указа предполагалось сократить его до 100 миллионов. Кто будет рисковать и закладывать в уставный фонд в стране с высоким риском для бизнеса 50 тысяч долларов? Очень немногие.



Особенно радует отмена введенного Исламом Каримовым антирыночного порядка экспорта плодоовощной продукции по заранее заключенным контрактам, да еще по ценам не ниже тех, что устанавливает АО "Узагроэкспорт". От этого страдали сами узбекские предприниматели, не имеющие возможности продавать свою продукцию за границей по рыночной стоимости.



В соответствии с текстом указа до конца 2018 года предполагается разработать единый законодательный акт, создающий максимально благоприятные условия для инвестирования, поскольку разброс законодательства об инвестиционной деятельности усложняет его применение. Добавлю, что если в нем по-прежнему будут присутствовать пункты, узаконивающие изъятие-отнятие чьей-то собственности, то заманить инвесторов в Узбекистан будет очень непросто.



Звание как товар



А вот особая тема, и тоже достаточно показательная.



Из президентского указа: "Предоставить право иностранным гражданам и лицам без гражданства, инвестировавшим в Республику Узбекистан в размере не менее 8500-кратного минимального размера заработной платы (около 200 тысяч долларов – ред.) (…) в виде приобретения акций и долей хозяйственных обществ, а также создания иностранного предприятия, получать многократную трехлетнюю визу с возможностью неограниченного количества продления срока ее действия без необходимости выезда с территории Республики Узбекистан".



Выдавать многократную визу крупным инвесторам, конечно, идея хорошая, но надо понимать, что только ради визы вкладывать 200 тысяч долларов никто не будет, тем более что эти деньги могут и не вернуться. Кроме того, возникает явное неравноправие. Простой узбек из Кашкадарьи лишен возможности приехать и поселиться в Ташкенте. А иностранец, купивший акции и доли в коммерческих обществах, такое право почему-то приобретает. Получается, что областные узбекистанцы – люди второго сорта. Даже не хочется погружаться в законодательство, чтобы как-либо это комментировать.



Шавкат Мирзиеев в ходе посещения совместного с Китаем предприятия. Фото пресс-службы президента Узбекистана



Еще один достопримечательный пункт президентского указа:



"Министерству внутренних дел Республики Узбекистан внести предложения по внедрению порядка присвоения статуса "Почетного гражданина" иностранным лицам, внесшим значительные инвестиции в приоритетные сферы экономики страны".



Другими словами, звание "Почетного гражданина" теперь считается возможным продавать, что, фактически обесценивает само понятие почетного гражданина. Если им сможет стать любой богатей, вне зависимости от заслуг и моральных качеств, зачем это звание вообще нужно? Этак можно учредить еще целую кучу подобных наград – "Почетный академик", "Выдающийся герой", "Великий благодетель", "Самая нравственная дева" и т.д. Какое бы было пополнение для бюджета!.. А еще можно продавать индульгенции, наверняка выручка будет еще больше.



Другие нововведения



У президентского указа есть и приложение под названием "Программа мер по повышению инвестиционной привлекательности страны", опубликованное вместе с проектом этого документа; в нем тоже содержится ряд интересных пунктов.



В частности, отменяется требование, согласно которому иностранец (физическое лицо), собирающийся "вложиться" в экономику Узбекистана, не мог быть владельцем вышеуказанной доли в уставном фонде предприятия с иностранными инвестициями, то есть, не мог быть его учредителем, это разрешалось только юридическому лицу. Теперь возможности для инвесторов-частных лиц значительно расширены.



Упрощается и прохождение разрешительных процедур для привлечения иностранной рабочей силы "Завышенные размеры плат за разрешительные документы в этой сфере, а также чрезмерно большие сроки рассмотрения обращений являются причиной обоснованного недовольства со стороны инвесторов", - пояснялось в приложении к проекту президентского указа.



В нем говорится о поэтапном внедрении права частной собственности на земли несельскохозяйственного назначения (на первом этапе – при реализации зданий вместе с земельными участками и строительстве недвижимости), с выработкой правовых механизмов введения их в гражданский оборот.



"Законодательством не регламентирован порядок реализации земельных участков в частную собственность. Хотя Земельный кодекс предусматривает наличие права частной собственности на земельные участки, которые были приватизированы вместе с объектами торговли и бытовых услуг. Отсутствие частной собственности на земельные участки ограничивает инвестиционную деятельность, негативно влияет на доверие инвесторов, намеривающих вложить крупные инвестиции в недвижимое имущество", - написали разработчики документа, и, пожалуй, это их самые важные слова.



Также отменяются штрафы субъектов предпринимательства за задержки перечисления валютных средств, за исключением предприятий с участием государства.



"В настоящее время срок поступления выручки или обратного ввоза товаров по экспортным операциям не должен превышать 180 дней. Экспортеры, допустившие задержку поступления выручки, а также импортеры, не обеспечившие ввоз товаров, выполнение работ и оказание услуг более чем на 30 банковских дней (для субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства – 60 банковских дней), после истечения установленных сроков уплачивают штраф в размере до 100 процентов от суммы не поступивших средств или товаров", - говорится в приложении.



Тенденция к отмене ограничений, безусловно, положительна. Но снова закладывается неравноправие: государство - это такой же участник рыночных отношений, как частные лица и организации, и никакого законодательно установленного конкурентного преимущества у него быть не должно. Согласно же этой "Программе", субъекты предпринимательства по-прежнему обкладываются штрафами за несвоевременное перечисление валюты, кроме государственных или частично государственных. Что касается положений об обязательной продаже валюты, то, по сути, они антизаконны – с чего это лица, управляющие страной, присваивают себе право распоряжаться чьей-то выручкой, то бишь чужой финансовой собственностью?..



К 20 ноября устанавливается порядок, в соответствии с которым будет запрещено: участие государства и государственных предприятий в качестве учредителя в коммерческих организациях, за исключением случаев, требующих безусловного участия государства, исчерпывающий перечень которых будет утвержден решением президента; закрепление в законодательстве эксклюзивных прав, задач и функций вновь создаваемых коммерческих организаций, принадлежащих полностью или частично государству, которые создают неравные условия для конкуренции.



"В большинстве случаев конкурентная среда нарушается из-за избыточного участия государства в экономике, в том числе в вопросах доступа к ресурсам, реализации товаров, работ (услуг) государственному сектору. Существует значительное количество акционерных обществ, которые совмещают функции государственного органа с коммерческой деятельностью, управлением бизнесом", - разъяснялось в приложении к проекту указа.



Кроме того, улучшается порядок аккредитации представительств иностранных коммерческих организаций на территории Узбекистана: сам срок аккредитации увеличивается до 5 лет, а плата за нее снижается в три раза (с 1200 до 400 долларов).



Главное неизменно



К сожалению, в указе главы государства не выражаются намерения гарантировать права частных собственников, а ведь их нарушения – одна из главных проблем современного Узбекистана. Возможно, потому, что их самые злостные нарушители, отпугивающие любых инвесторов, - это сами Мирзиеев и Арипов, подчиненный им административный аппарат, связанные с ними застройщики и силовые структуры. Проблема не только в законодательстве, а, прежде всего, в том, что руководство страны и вся "вертикаль власти" выступают как мафия, запугивая людей, и одновременно уверяя общественность, что все законно.



Об этом говорят и недавние сносы дач, точнее, дорогостоящих загородных домов стоимостью в десятки-сотни тысяч долларов в зоне Чарвакского водохранилища (близ "президентской трассы") и постоянное нарушение закона, предписывающего предупреждать владельца жилья о готовящемся сносе не менее чем за полгода. "Разрушители" всегда прибывают с милицией, стоящей на страже их интересов. И в итоге все эти отъемы, штрафы, обязательное перечисление валюты и прочие действия ведут к тому, что Узбекистан проигрывает в соперничестве за привлечение иностранных инвесторов.



Формально в опубликованном документе немало прогрессивных пунктов, например, о возмещении государством убытков, в результате вынесения незаконного административного акта. Но кто будет подсчитывать эти убытки, ведь независимого суда в стране нет, и власти не хотят даже слышать о его введении. А, значит, вложенные вами деньги в любую минуту могут отобрать.



И это все, что вам надо знать об инвестиционном климате в Узбекистане.



Алексей Волосевич, независимый журналист, Ташкент. Специально для "Ферганы"



30.08.2018 Источник - Фергана

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