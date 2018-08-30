Конец Ала-Тоо. Журналисты и предрассудки погубили "первое киргизское село России", - Т.Зверинцева

09:27 31.08.2018 До недавних пор деревня Клищино Заокского района Тульской области не интересовала никого, но в этом году внезапно оказалась в центре международного скандала. Точнее, в центре скандала оказалось заброшенное поле рядом с деревней, которое с 2016 года начало медленно превращаться в киргизский поселок Ала-Тоо. Но обо всем по порядку.



Деревня Клищино не упомянута в русской Википедии и вообще ни в каких популярных энциклопедических источниках. Единственное неожиданное исключение – Википедия на чеченском языке, посвятившая Клищино крошечную статью. Но в этом нет никакого особенного подтекста: по неизвестным причинам чеченская Википедия сочла нужным разместить информацию вообще едва ли не обо всех населенных пунктах России. Так или иначе, из этой статьи можно почерпнуть данные о численности населения деревни: в 2002 году в ней проживали 13 человек, а в 2010 – 43 человека. Позднее, когда Клищино привлекло внимание журналистов, причины роста численности населения стали известны. В 1990-е годы большинство жителей деревни предпочли уехать, а в последнее время многие из них выходят на пенсию и возвращаются в родные места.



Генплан поселка



СМИ до недавних пор не баловали Клищино вниманием. В 2011 году деревня была упомянута "Российской газетой" в числе населенных пунктов, испытывающих проблемы с газификацией. "В деревне 25 домов, жители в большинстве – пенсионеры и ветераны. Несколько лет назад они даже собрали деньги на то, чтобы оплатить проект строительства газопровода. Но в этом году их вновь не включили в программу газификации", – сообщало правительственное издание. Во второй раз Клищино попало в новостные сводки в 2014 году: тогда в деревне сгорела баня. Никто не пострадал. Третье упоминание Клищино в СМИ состоялось в 2016 году. Тогда в деревне сгорел дачный домик. "С огнем пожарные сражались в течение пяти минут", – рапортовал портал "Главный региональный".



Но именно тогда, в 2016 году, незаметно был заложен фундамент будущей славы Клищино. В тот год власти Заокского района внесли поправки в генплан, согласно которым бывшее колхозное поле рядом с Клищино было переведено из категории сельскохозяйственных земель в категорию земель под индивидуальное жилищное строительство. Земли приобрел директор агентства недвижимости "Сотый километр" Андрей Буренок. И так получилось, что одной из первых приобрела участок у агентства Баарикан Айылчиева. Она уже 30 лет живет в России, ее покойный муж был русским по национальности. Сама Айылчиева и трое ее детей имеют российское гражданство, часть ее детей и внуков крещена в православной церкви. Тем не менее, киргизка не забывает о своих корнях и продолжает общаться с соотечественниками.



Баарикан Айылчиева



Именно по этой причине поселиться рядом с Айылчиевой пожелали ее родственники и знакомые из Киргизии. А затем – знакомые тех знакомых. В общем, вскоре Буренок понял, что ему предстоит работать в основном с киргизами. Хотя были и исключения – некоторые участки приобрели русские, молдаване, армяне.



Наверное, стратегическая ошибка покупателей земли состояла в том, что они изначально не побоялись вслух заявить о "киргизском" статусе своего поселения. Поселок свой они неофициально назвали "Ала-Тоо" ("пестрые горы"), в Facebook была основана группа с рекламой "самого большого кыргызского поселка №1 в России". Аналогичным образом был оформлен сайт поселка (хотя сейчас, на фоне скандала, стилистику сайта уже изменили – теперь это просто коттеджный поселок без всякого этнического оттенка).



Но до поры даже сайт и страница в Facebook никого не интересовали и не возмущали. Шли месяцы, участки раскупались. Строительство домов шло медленно – хотя цена земли в поселке составляет всего 25 тысяч рублей за сотку, киргизских мигрантов нельзя назвать богатыми инвесторами. Многие из них потратили на землю последние накопления, материнские капиталы, а кое-кто продал недвижимость на родине. Ну а деньги на строительство домов пришлось выискивать уже очень постепенно и с трудом. К весне 2018 года в Ала-Тоо успели по-настоящему поселиться две семьи, а на остальных участках шло строительство.



16 мая 2018 года возведение поселка привлекло внимание киргизского новостного агентства 24.Kg. Издание сообщило, что "в России появилось первое кыргызское село". Заместитель руководителя строительной компании "Ала-Тоо1" Гульмира Казыбекова рассказала журналистам: "В Ала-Тоо-1 проданы все 600 участков, примерно 40 человек уже поселились. Есть свет, но газ проведут после того, как построим половину села. Здесь поблизости есть заводы, фабрики. Так что наши соотечественники могут устроиться на работу и отдать детей в детский сад. Участок можно купить и по паспорту КР". Более того, Казыбекова заявила, что пресловутое колхозное поле якобы изначально выкупили для создания киргизского села. Фактически ее необдуманное выступление стало началом конца проекта.



Дом Баарикан Айылчиевой



В тот же день, 16 мая, заметку "24.Kg" перепечатало российское издание "Лента.ру". После этого наконец очнулись и тульские журналисты. 23 мая в село был направлен корреспондент издания "Тульская служба новостей" (ТСН), настроенный весьма подозрительно. Тон бесед корреспондента с новоявленными местными жителями напоминает допрос. "Вам не кажется странным, что приезжая в чужую страну, вместо того, чтобы знакомиться с традициями коренного населения, приезжие будут от этого населения отделяться?" – в лоб поинтересовался он у первой же сельчанки, с которой ему удалось побеседовать. Журналист с неудовольствием отметил, что большинство строителей, которых он видел на участках, не знали русского языка.



Поговорил корреспондент и с соседями киргизов – жителями расположенного неподалеку крупного села Пахомово. Тут выяснилось удивительное: некоторые из собеседников узнали о строительстве "Ала-Тоо" от журналиста. Особого возмущения этой новостью сельчане не проявили. "На самом деле, ничего плохого тут нет, если подумать. Мигранты сейчас везде. Пускай лучше они будут на виду. Хотят жить по своим законам, пусть живут, лишь бы не безобразничали у нас в деревне", – заявил один из собеседников "ТСН". И глава администрации Заокского района Николай Тимаков высказался о происходящем вполне благожелательно. "Я общался с продавцом, который реализует продажи данных участков. По его словам, там планируется продать 1100 участков. И все они будут проданы именно киргизам. Если все это не будет угрожать национальной безопасности, то можно считать данную инициативу положительной", – заявил чиновник.



Несмотря на такой настрой местных жителей и властей, сам журналист сохранил негативное отношение к происходящему. Репортаж кончается словами: "Не хотелось бы в это верить, но что-то подсказывает, что на бывшей когда-то исконно русской земле русским будут не особо рады".



31 мая издание "Тульская пресса" оповестило читателей, что "в Тульской области строят первый в России киргизский аул". В тот же день вышел первый развернутый материал об Ала-Тоо в федеральном общероссийском издании – в "Комсомольской правде". Журналист "КП", как и корреспондент "ТСН", признал, что пока говорить о масштабном недовольстве старожилов не приходится. Но как минимум одна недовольная местная жительница все же нашлась. Против строительства поселка высказалась сотрудница торгового центра, в котором оформляется продажа земли. "По выходным эти сюда автобусами съезжаются. Скоро всю землю скупят, нас выгонят, и будем мы в своем доме чужими", – заявила она.



Журналист "КП" поговорил и с родоначальницей села Баарикан Айылчиевой, и с простыми покупателями участков. Похоже, на тот момент они уже поняли, что дело принимает дурной оборот. Они дружно убеждали журналиста, что село – не национальный анклав, и общность киргизов возникла, по сути, случайно. Айылчиева заявила, что представители агентства недвижимости после покупки участка сами попросили ее прорекламировать землю. Такого рода недвижимость сейчас продается плохо, и риелторам важна любая помощь. Ну а среди кого Айылчиева могла вести агитацию, если не среди соотечественников?



Но было уже поздно, и все эти заверения не произвели впечатления на журналиста. Статья "КП" проиллюстрирована карикатурой, на которой человек подчеркнуто азиатской внешности устанавливает на деревенском доме киргизский флаг и табличку "Пасолства". Характерен и подбор экспертов, которых газета попросила прокомментировать ситуацию. Практически все они высказались против строительства Ала-Тоо. Так, депутат Госдумы и казачий генерал Виктор Водолацкий заявил: "Чтобы мы не получили потом большую проблему в виде ячейки запрещенной в РФ организации ИГ в каком-нибудь из этих поселков, надо ужесточить контроль над такими селениями: и миграционный, и полицейский". А олимпийский призер по дзюдо, представитель антинаркотического движения "Антидилер" Дмитрий Носов сказал: "Везде, где возникает этническое поселение, люди начинают диктовать свои взгляды. Это бомба замедленного действия. Моя позиция тут жесткая". Носов привел в пример цыганский поселок под Тулой, с которым недавно "работало" его движение. По его словам, цыгане узурпировали газовые коммуникации и продавали наркотики.



Власти России очень встревожены ростом числа моноэтнических поселений вокруг Москвы. Об этом 3 августа заявил заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Впрочем, в чем опасность таких "анклавов", он не объяснил.

2 июня об Ала-Тоо написала "Российская газета". "Признаться, ехал я в аул с опаской. Мерещились трущобы Шанхая или, на худой конец, Мумбаи", – рассказал журналист. Он встретился с заместителем главы администрации муниципального образования Демидовское Михаилом Вороной, который сейчас исполняет обязанности главы администрации. Клищино считается частью этого муниципалитета. Ворона на тот момент еще пытался защищать киргизский поселок, но разговаривал уже очень нервно.

"Да сколько раз повторять! Не аул! Там даже названия Ала-Тоо нет!" – поправил он корреспондента в самом начале беседы. По словам Вороны, официально новый поселок – всего лишь часть Клищино. "Большинство из тех, кто купил участки, такие же граждане России, как и мы с вами. Ну что я вам, Конституцию буду перечитывать?" – возмутился чиновник. Наконец, Ворона открыл страшную тайну, которая, вероятно, возмутила бы дзюдоиста Дмитрия Носова. Замглавы администрации заявил: "По другую сторону этой деревни вот уже с десяток лет компактно проживают цыгане. Мы им школьный автобус подаем, чтобы детки учились. И что? Какие-то бунты? Главное – жить по-доброму. И не мешать никому своими причудами".



Поговорил журналист и с Андреем Буренком. Глава агентства недвижимости к тому времени тоже отказался от идеи "киргизского поселка". ""Киргизская деревня" – это, скорее, рекламный ход. У нас двое молдаван недавно землю купили. Есть и армяне", – оправдывался предприниматель.



Завершается статья "РГ" вполне миролюбиво и даже торжественно. Журналист рассудил, что киргиз, купивший землю в Ала-Тоо, "если надо, в бой пойдет за эти шесть соток. У него новая Родина появилась не в паспорте, а на русской земле. И ответственность. И будущее".



Увы, но с выводами журналист поторопился. В июле 2018-го депутаты Заокского района отменили постановление о новом генплане, разрешающее индивидуальное строительство на клищинском колхозном поле. На тот момент в новом селе проживали уже десять семей, были возведены стены сорока домов. Андрей Буренок заявил, что его агентство в состоянии вернуть авансы тем семьям, которые еще только начали оформлять покупку. Но компенсировать полную стоимость уже проданных и застраиваемых участков агентство не в состоянии. По словам Буренка, компенсации придется пытаться истребовать с местной администрации. "Но в любом случае мы будем разбираться, помогать людям. Для нас тоже это большой удар – финансовый и моральный. Мы сейчас в одинаковом положении", – заключил риелтор.



Отмене постановления предшествовало представление прокуратуры о нарушении градостроительного законодательства. Надзорный орган потребовал отменить генплан в связи с тем, что по нему не проводились обязательные общественные слушания. Новые слушания по принятию нового генплана пройдут через несколько месяцев

К решению вопроса подключилось посольство Кыргызстана. Те покупатели участков, которые не имеют российского гражданства, оказались в особенно уязвимом положении. Если россияне теоретически могут хотя бы использовать купленную землю для ведения сельского хозяйства, то иностранцы вообще не имеют права владеть землей сельскохозяйственного значения.

Скандал в СМИ продолжился с новой силой. Теперь уже речь шла не о "захвате мигрантами исконно русской земли", а о "нарушении прав по национальному признаку". Именно по национальному – ведь многие из покупателей земли имеют российское гражданство. Киргизы были ущемлены не как граждане другой страны, а как представители "нетитульного" этноса. Соответственно, в обсуждение включилась либеральная пресса. 18 июля большой репортаж опубликовала "Новая газета". Буренок рассказал изданию, что незадолго до отмены генплана к нему приходили силовики и представители администрации. Их обеспокоили сообщения в прессе. По словам директора агентства недвижимости, он согласился, что в селе нужно проводить профилактику межнациональной напряженности – например, устраивать совместные спортивные мероприятия с соседями. Но эти идеи уже никого не интересовали. В администрацию, как выяснилось, вызывали и Баарикан Айылчиеву. Ей сказали, что если многие жители поселка будут иметь гражданство Киргизии – то заниматься местной инфраструктурой должно правительство Киргизии.



Зато глава района Николай Тимаков сказал "Новой газете", что отмена генплана сразу после публикаций о "киргизском ауле" – случайное совпадение. "Я очень удивляюсь, откуда это все таким образом преломляется под какой-то непонятной призмой. Отмена этого генплана затрагивает большое количество интересов сельхозпроизводителей, поэтому мы очень форсируем события к тому, чтобы разработать и принять новый генплан", – заявил чиновник. По его словам, на разработку нового плана потребуется пять-шесть месяцев. До тех пор владельцы участков в Ала-Тоо остаются в "подвешенном" состоянии. Они могут надеяться, что в новом плане их землю снова признают подходящей для жилищного строительства. Но пока вопрос не решен – постройку домов пришлось прекратить.



Незавершенное строительство



25 июля скандал сделал затейливый виток и вышел на новый уровень. Издание SM News обвинило теперь уже "Новую газету" в разжигании национальной розни. Жертвами опять объявлялись русские, но теперь уже не потому, что в их стране строят киргизское село, а потому, что русских обвинили в ущемлении прав киргизов. "Материалы, посвященные Клищино, появились за последнее время на двух порталах, имеющих отношение к США и англосаксонскому миру, с которым у России сейчас напряженная внешнеполитическая обстановка. Материалы с акцентом на ущемлении русскими киргизов вышли на киргизских отделениях порталов "Радио Свободы" и "Би-Би-Си". Им стали вторить российские либеральные СМИ, в частности, "Новая газета", опубликовавшая большой материал, через который сквозной нитью идет националистический подтекст", – рассуждает журналист. Он заключил: "Россию обвиняют в национализме, а жить среди русских и других народностей не хотят. Так с чьей стороны фактически национализм?"



Впрочем, идее опасности мононационального поселка SM News также уделило внимание. Издание опросило нескольких старожилов Клищино – тех самых пенсионерок, которые когда-то покинули деревню, а под старость вернулись туда. Корреспондент задал им вопрос об отношении к соседям-киргизам. Пенсионерки отвечали довольно растерянно. "Они провели электричество, насыпали щебенку. Я здесь живу десятый год после возвращения. Пока никаких инцидентов с их участием не было, а там хрен их знает. Сегодня они хорошие, а завтра – плохие", – заявила одна из собеседниц издания. "Они заняли все это поле, может и еще кому продают – откуда нам знать?" – посетовала другая.



Впрочем, статью SM News нельзя назвать сугубо политически ангажированной. Присутствует в ней и интересная информация. В частности, издание предлагает новое объяснение неурядиц с генпланом. По информации SM News, план утверждался в период, когда Заокским районом руководила Елена Рыбакова. Она ушла в отставку весной 2017 года, причем в отношении нее было возбуждено два уголовных дела о превышении полномочий. Рыбакова еще задолго до отставки обвинялась журналистами во многих сомнительных операциях. SM News делает вывод – неудивительно, что при новом главе района Тимакове генплан, принятый под руководством столь одиозной чиновницы, решили отменить. Определенный смысл в этих рассуждениях просматривается. Вполне возможно, что скандал вокруг Ала-Тоо стал лишь последней каплей для решения о пересмотре генплана.



Кроме того, SM News отмечает, что сами киргизы, купившие земли, стали едва ли не жертвами мошенничества. В селе практически нет инфраструктуры, и неизвестно, будет ли она создана. По сути, мигранты приобрели участки в голом поле, где очень сложно будет жить с соблюдением всех норм, предусмотренных для населенных пунктов. И вот закономерный итог – теперь покупатели земли и вовсе лишились возможности строить дома. Издание называет киргизов "заложниками чужой закулисной игры".



Киргизская юрта в селе Ала-Тоо



И эти выводы сразу переводят тему из высокой идеологической сферы межнациональных отношений в скучную плоскость повседневной жизни российской провинции. Той самой, где идет напряженный передел власти и соперничество между разными властными группировками. Той, где бизнесмены, с одной стороны, допускают непродуманные решения, а с другой стороны – оказываются беззащитны перед административным произволом. Той, где любой человек внезапно может потерять свое имущество, просто потому что оказался не в то время не в том месте. В общем, добро пожаловать на новую родину. Тут все очень сложно.



Татьяна Зверинцева

30 авг. 18 Источник - Фергана

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