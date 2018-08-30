Рахмон наградил сына Рустама орденом "Золотая корона" 2-й степени

09:30 31.08.2018

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 30 августа, в преддверии Дня независимости республики, наградил своего сына Рустама Эмомали государственной наградой - орденом "Зарринтодж" ("Золотая корона") 2-й степени. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Рустам Эмомали получил орден "за достойную и плодотворную работу на посту председателя города Душанбе". Помимо мэра Душанбе государственные награды получили еще более ста человек. Около 30 военнослужащим были присвоены новые звания. Еще 20 человек стали лауреатами президентской премии, госпремии имени Абуали Ибн Сино и премии имени Исмоили Сомони.



Кроме того, сегодня же Рахмон во время отдельной церемонии вручил государственные награды девяти узбекистанцам. Среди награжденных - председатель кабинета министров Узбекистана Абдулла Арипов и министр иностранных дел Абдулазиз Комилов. Им были вручены ордена Исмоили Сомони 2-й степени за вклад в укрепление дружбы и добрососедства между двумя странами.



Президент Таджикистана не первый раз вручает государственные награды своим родственникам. В 2015 году Рахмон вручил орден "Шараф" ("Слава") своей дочери Озоде Рахмон. Главу республики часто критикуют за продвижение своих родственников на высокие государственные посты. Например, Озода Рахмон возглавляет президентскую администрацию, а до этого она работала заместителем министра иностранных дел. Рустам Эмомали до работы в администрации Душанбе, возглавлял таможенную службу и антикоррупционное агентство.



Некоторые аналитики считают Рустама Эмомали вероятным преемником Рахмона на посту президента. В качестве косвенного свидетельства такого сценария служит референдум 2017 года, который снизил возраст кандидатов в президенты с 35 до 30 лет. Таким образом, старший сын президента Рустам Эмомали сможет участвовать в следующих президентских выборах в 2020 году (к тому времени ему исполнится только 33 года).