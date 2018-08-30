Экс-президентша Роза Отунбаева наскребла 1 млн сомов и открыла "Фонд расследовательской журналистики имени Уланбека Эгизбаева"

09:33 31.08.2018

- В Кыргызстане начал свою деятельность фонд расследовательской журналистики имени Уланбека Эгизбаева, репортера "Азаттык", трагически погибшего 22 июля 2018 года. Сообщает радио "Азаттык"



Как сообщает "Азаттык" деятельность фонда будет финансироваться за счет добровольных пожертвований активных граждан. Первой свой вклад внесла экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева, перечислив на счет фонда 1 миллион сомов.



Официальная презентация фонда расследовательской журналистики состоится в сентябре 2018 года, где будет объявлен конкурс имени Уланбека Эгизбаева на лучший расследовательский проект.



Цель фонда расследовательской журналистики – развитие этого жанра журналистики в Кыргызстане, оказание поддержки инициативам работников СМИ, направленным на выявление коррупционных и противоправных явлений в обществе.



Фонд будет объявлять конкурсы на лучший расследовательский проект по наиболее актуальным и острым проблемам в стране, оказывать финансовую поддержку в его проведении. Вместе с тем фонд намерен организовывать на основе резонансных журналистских расследований общественные обсуждения и дискуссии.



В планах фонда - учреждение премии имени Уланбека Эгизбаева.



В целях обеспечения прозрачности деятельности фонда создан наблюдательный совет, в состав которого вошли 11 человек – государственные и общественные деятели, известные журналисты, в их числе экс-президент КР Роза Отунбаева. Председателем фонда назначен медиаменеджер Айбек Турдалиев.



Как уже сообщалось, Уланбек Эгизбаев награжден медалью "Эрдик" (посмертно) "за оказание значительной поддержки в проведении государственной политики по борьбе с коррупцией в Кыргызстане, существенный вклад в укрепление государственности и активную гражданскую позицию".



Журналист кыргызской редакции "Азаттыка" Уланбек Эгизбаев погиб 22 июля на озере Иссык-Куль. Ему было 28 лет. В 2016 году Уланбек получил премию Webby Awards за ролик "Мечта". В том же году он удостоился Почетной грамоты Кыргызстана. Кроме того, в 2017 году он получил награду Межпарламентской ассамблеи СНГ. Его работу отметили почетным знаком "За заслуги в развитии печати и информации".