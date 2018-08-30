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Германский Хемниц в ожидании новых столкновений. Все боятся выходить на улицы.., - "DW"
09:37 31.08.2018

Хемниц во власти страха и слухов: что происходит на востоке Германии
Беспорядки в Хемнице шокировали ФРГ. Корреспондент DW побывал в городе накануне новых акций протеста, вызванных убийством немца в массовой драке с участием мигрантов.

Рассказывая об акциях протеста, которые она видела своими глазами, жительница Хемница Вероника Смалько употребляет печально известное украинское слово: "Когда мимо нас прошла колонна "титушек", стало по-настоящему страшно". "Титушками" уехавшая из Киева 20 лет назад женщина называет молодых людей в спортивных костюмах, тщательно натягивавших кепки на лоб, чтобы скрыть лица от фото- и телекамер.

Дружным строем они прошли сквозь толпу зевак и присоединились к митингующим националистам, собравшимся в центре Хемница в понедельник, 27 августа, после убийства в массовой драке гражданина Германии Даниэля Х. (Daniel H.). На теле жертвы было обнаружено пять ножевых ранений. По подозрению в совершении преступления полиция задержала двух мигрантов - граждан Сирии и Ирака.

Правые радикалы на акции протеста в Хемнице 27 августа, где было ранено как минимум 18 человек
В протестах с участием правых радикалов в Хемнице 27 августа было ранено как минимум 18 человек

Столкновения с полицией и беспорядки, в которые вылились демонстрации в Хемнице в минувшие дни, шокировали Германию - и Веронику Смалько. Она была поражена количеством правых демонстрантов, а также степенью агрессии, причем не только с их стороны, но и со стороны им противостоявших. Сама она наблюдала за происходящим с тротуара, стоя неподалеку от националистов с одной стороны и антифашистов с другой.

Несмотря на то, что в Саксонии проживает меньше выходцев из других стран, в том числе и беженцев, чем в среднем по Германии, страхи по поводу преступности со стороны мигрантов здесь особенно высоки. "20 лет назад, - напоминает Вероника Смалько, - такие же проблемы были с переселенцами из бывшего СССР. Только теперь о них все забыли". В свободное от работы время женщина координирует украинскую общественную организацию в Хемнице, городе с 250 тысячами жителей на востоке Германии. Ее трудно заподозрить в симпатиях к радикальным немецким националистам. Но и она считает, что в центре города не всегда комфортно - по словам Вероники, молодые люди арабского происхождения цепляются к женщинам на улицах и в торговых центрах.

Русскоязычные друзья бывшей киевлянки на прошедших год назад выборах в бундестаг все как один проголосовали за правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ). Ту самую, активисты которой одними из первых призвали к уличному шествию после гибели Даниэля Х.

Молчание горожан, активность правых радикалов

На месте убийства 35-летнего мужчины в центре Хемница сегодня лежат цветы и горят свечи. В конце рабочего дня сюда приходят люди, некоторые вступают в дискуссии с прохожими, но говорить с журналистом отказываются. Им надоело внимание СМИ к их не самому большому городу, им почему-то кажется, что их обманывают, к ним несправедливо относятся. По Хемницу ходят невероятные слухи: якобы ножевых ранений было не пять, а 25. Якобы жертв было больше. Якобы полиции запретили говорить правду.

Хемниц в эти дни все больше и больше напоминает полигон для научного эксперимента, цель которого - лишний раз доказать, что люди больше и охотнее верят фейковым новостям, чем фактам. Говорить с журналистами никто не хочет, зато все обсуждают и распространяют слухи в "Фейсбуке".

На место убийства Даниэля Х. в Хемнице люди приносят цветы и свечи
На место убийства Даниэля Х. в Хемнице люди приносят цветы и свечи

В социальных сетях набирают популярность группы типа "Родина и традиции Хемница". Их создатели называют себя "правыми консерваторами". Чтобы встретиться с ними, надо полчаса ехать на машине от центра Хемница. За южной окраиной города, в идиллической деревне у ручья Пегги Тальман (Peggy Thalmann) и Артур Остерле (Arthur Österle) принимают журналистов. По их словам, с момента убийства Даниэля Х. от прессы нет отбоя. Фотографироваться они отказываются и просят не разглашать адрес. На демонстрации в понедельник они шли в первых рядах.

Что известно об убийстве и беспорядках в Хемнице?
Беспорядки в Хемнице вызвали переполох в Берлине
Артур Остерле называет себя российским немцем. Он родом из Грузии - когда ему было пять лет, его семья перебралась из-под Рустави в тогдашнюю ГДР, где он и вырос. Пегги Тальман - его единомышленница, создавшая на пике миграционного кризиса в 2015 году националистическую группу в "Фейсбуке". Женщина уверяет, что даже ее 16-летний сын, увлекающийся боксом, отказывается по вечерам ходить в центр города - чтобы не вступать в ненужные конфликты, которые могут перерасти в драку.

Артур Остерле знает, насколько быстро бытовой конфликт может перерасти в массовую драку "стенка на стенку". Он уверен: если бы националисты в минувший понедельник действительно хотели устроить погромы в центре Хемница, никакая полиция не смогла бы их остановить. "Но погромов никто не хотел", - говорит он, словно намекая на потенциал тех, кто разделяет его взгляды.

Хемниц в ожидании новых демонстраций

Артур и Пегги хотят, чтобы в Германию въезжали только те, у кого есть паспорт, а на границах ЕС был восстановлен пограничный контроль. И чтобы поздно вечером можно было спокойно гулять по центру Хемница. Насколько надуманы их страхи, проверить трудно: после событий воскресенья и понедельника в центре города усилены полицейские патрули и улицы относительно пустынны.

Но националисты не сидят сложа руки. Совместно с правым движением Pro Chemnitz они организовывают очередной митинг - в четверг, 30 августа, у стадиона, где премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) будет встречаться с горожанами. И в толпе наверняка опять будут молодые люди в спортивной одежде, далекие от рассуждений о верховенстве закона в правовом государстве и плюрализме мнений.

Тем временем главная городская газета Хемница пишет, что живущие в городе иностранцы стараются не выходить в город поодиночке. Потому что им тоже страшно.

Владимир Есипов
30 авг. 18

Источник - dw.com
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