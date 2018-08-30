За 27 лет независимый Кыргызстан в своем развитии прошел путь равнозначный целому веку, - президент Жээнбеков

09:43 31.08.2018

Альбина Метерова. За 27 лет независимый Кыргызстан в своем развитии прошел путь равнозначный целому веку, сказал президент КР Сооронбай Жээнбеков на торжественной церемонии, посвященной Дню независимости Кыргызстана.



"27 лет - незначительный отрезок времени с точки зрения истории. Но за этот промежуток времени Кыргызстан в своем развитии прошел путь, равнозначный целому веку. Наша новейшая история является ярким свидетельством того, что свобода непреходящая ценность для каждого кыргыза с горячим сердцем и с честью в крови", - сказал президент.



"Наша задача - беречь свободу как зеницу ока, продолжить славный путь предков и передать независимость следующему поколению", - сказал президент.

Глава государства напомнил, что за последние четверть века страна пережила две народные революции и призвал свято чтить память героев, отдавших свою жизнь за свободу страны.



День независимости Кыргызстана - это день сбывшихся надежд, исполненной мечты и воплощенных чаяний нации, сказал президент.



"Свободу и независимость нельзя получить в дар, можно только заслужить в результате неустанной борьбы. Путь наших славных предков к этому великому дню был долог тернист, полон трагедий и невзгод. Понадобились века неустанной борьбы, чтобы заслужить долгожданную свободу. Немало наших сыновей и дочерей сложили свои головы на алтарь независимости, пожертвовали своими жизнями ради этой цели. Свободолюбивый дух кыргызского народа с честью выдержал испытание на прочность. В эпосе "Манас" отмечено, что даже в самые трагичные минуты своей исторической судьбы свойство к возрождению никогда не изменяло нашему народу. Чем жестче были удары судьбы, тем сильнее бил ключом неиссякаемый источник воли к жизни кыргызов", - заключил президент.