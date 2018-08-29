В России идет скрытая национализация. Олигархов шерстят по-тихому, - А.Халдей

09:49 31.08.2018 Налоговая система - это ширма, за которой ведутся ожесточенные бои государства с олигархами



Да, именно так. Государство в период кризиса действительно вошло в ожесточенный конфликт с олигархами, и уже неправильно утверждать, что у них одинаковые интересы и цели. Цели разошлись, и все больше проявляется ожесточенная борьба, даже война, в которой есть и враги, и предатели, и перебежчики - но есть армии и есть главнокомандующие, которые воюют до победы и на перемирия соглашаются временно.



В статье "Социологи отмечают снижение доверия к политике Центробанка России", опубликованной ИА REX 28 августа, была ссылка на исследование, проведенное социологической службой "Хи-квадрат". Данное исследование, посвященное изучению отношения общества к органам государственной власти, отвечающим за экономическую политику, зафиксировало самое негативное отношение граждан к Налоговой службе России. Ее оценки были самыми негативными из всех, которые опрошенные давали профильным экономическим ведомствам и организациям. Но Налоговая служба - это орган, в котором лишь проявляются цели господствующих политических сил. А силы эти схлестнулись в борьбе за государственный бюджет России.



В общем информационном потоке на новость о повышении НДС с 18% до 20% с 1-го января 2019 года среагировали 21,2% опрошенных. Выборка репрезентативна социальной картине всего общества. Усиление процедур налогового администрирования в отношении малого и среднего бизнеса стало важной новостью для 12,3% опрошенных. Усиление налогового давления на крупный бизнес как тревожную негативную новость отметили 8,6% опрошенных. Попытки налогового администрирования самозанятых обеспокоили 5,2%. Общая цифра негативно прореагировавших на налоговые изменения в обществе 47,3%, то есть половина населения оказалась так или иначе не только затронута данной информацией, но и встревожена ею.



Можно не сомневаться, что тут мы имеем дело лишь с теми, кто реагирует раньше других. Когда налоги вступят в силу, негативная реакция затронет все общество без исключения. Прежде всего потому, что повышение НДС как косвенного налога, включаемого в себестоимость всех товаров, затронет всех без исключения. Но особенную болезненность вопросу НДС приносит отмена льгот социально значимым товарам, таким, как книги и учебники. Тут НДС был льготный - 10%, и его повышение будет не на 2 процентных пункта, а на 10 - это сильнейший удар по социально незащищенным группам населения.



Самое тяжелое - это то, что в и так мало читающей стране читать станут еще меньше - книги, и без того дорогие, просто станут недоступны. Молодежь, и без того глупая, станет еще глупее. Время, отнятое у книги, займет интернет - совершено неадекватная замена. Разумеется, сократятся не только покупатели и книготорговцы, но и издательства, и типографии, и производители бумаги и красок. Эффект падающего домино пройдет по всей производственной цепочке и вылезет многими социальными и финансовыми потерями в виде роста безработицы, заявок на пособия и расширением социальной базы протеста в целом. Данная мера, создающая иллюзию прибыли в начале цепочки последствий, на ее конце обернется колоссальными убытками, потому что если оцифровать все социальные ущербы, то сумма получится колоссальной.



Не надо забывать, что пока отложено повышение акцизов на бензин, в результате которых цена за литр повысится на 4 рубля и даже выше. С нового года этот мораторий на повышение акцизов отменяется. Как это скажется на ценах и на общественных настроениях, говорить не стоит.



Понятно, что НДС – наиболее легко собираемый налог, который стрижет всех под одну гребенку. Но Михаил Мишустин, как доктор экономических наук, не может не понимать, что это слишком грубый инструмент налоговой политики, который может и должен быть дополнен другими инструментами, а также работать дифференцировано от сферы к сфере.



Еще одной негативной чертой грядущих налоговых ужесточение является высокий удельный вес недовольных и встревоженных руководителей в общем числе опрошенных руководителей. Эта цифра составила 56,9%. Больше половины корпуса руководителей видят угрозу в налоговых маневрах правительства. Это очень высокая цифра. Руководители - это элита российской экономики, самые квалифицированные и опытные специалисты. Их тревога основана на ощущениях затяжных и необратимых негативных тенденций, следствием которых станет крушение экономической среды. С политической точки зрения поддержка корпуса руководителей предприятий для любой политической силы является ключевым ресурсом. Его потеря означает утрату одного их ключевых столпов политической стабильности в обществе. Понимает ли глава ФНС М.Мишустин опасения элиты российского предпринимательства?



То, что государство решило начать преследовать самозанятых, обещает стать еще одним полем социального противостояния. Понятно, что обратить внимание на эту категорию населения государству приходится от безвыходности. Положение дел с наполнением бюджета критическое, несмотря на разговоры о профиците, вызванном нефтяной конъюнктурой. Власть понимает - этот профицит основан на зыбком фундаменте. Если начать из бюджета финансировать пенсии, от профицита не останется и следа и бюджет просто рухнет. Именно поэтому правительство продавливает пенсионную реформу в сочетании с повышением налогов, невзирая на ущерб для рейтингов и собственной политической перспективы.



Самозанятых в России по разным оценкам от 13-ти до 25 миллионов. Огромная армия. Это таксисты, сиделки, репетиторы, шабашники, сезонные работники, консультанты, фрилансеры, в общем все, кто как-то перебивается случайными заработками и не имеет статуса индивидуального частного предпринимателя. Почему бы главе ФНС Михаилу Мишустину вместе со своим фискальным аппаратом не разработать аналогичные меры взыскания налогов в тех, кто зарабатывает в сотни раз больше, пользуясь тем, что было заработано в грабительские 90-ые годы?



Облава на самозанятых проводится в полном соответствии с методикой планов "Перехват" и "Антитеррор" - с одной стороны выходят переговорщики от налоговой службы и предлагают добровольно сдаться - заявить о себе, зарегистрироваться и попасть в оперативные учеты. Цена вопроса небольшая - 3 тысячи с тех, кто оказывает услуги частным лицам и 6 тысяч с тех, кто работает с лицами юридическими. При этом самозанятый народ держится в тени и уверен, что озвученные цифры - это только приманка для начала. Чтобы выманить на свет побольше наивных. Завтра цифры станут двухзначными. Налоговой службе не верят максимально.



В то же время с тыла работает банковская система: все переводы по пластиковым картам с июля месяца считаются доходом, подлежащим налогообложению, если вы не смогли доказать обратное. Кто не сдастся сам, того перехватят антипартизанские силы банковского сектора и все равно выведут на свет. Все пути ведут в налоговую инспекцию.



Однако каждое действие имеет противодействие. Особенно в России. Проблема есть и над ней уже работают лучшие умы Отечества. В целях бегства от подобной засветки все большую популярность обретают карты, эмитируемые сотовыми операторами. Там сведения в банки не поступают. В России, в отличие от Европы, государство в борьбе за деньги населения всегда проиграет населению. И ФНС во главе с Михаилом Мишустиным – не исключение. Когда государство поймет, что пластиковые карты телефонных компаний тоже надо как-то контролировать, придумают что-то еще. Фантазия российского народа неистощима. История эволюции говорит нам о том, что те, кого едят, всегда слабее, но умнее тех, кто ест.



Посмотрите - недовольные налоговыми реформами руководители составляют 59,6%, недовольные налогами на самозанятых и малый и средний бизнес 35,6%. Вместе это 95,2% опрошенных. Эта пропорция полностью проецируется на общество. По сути, это очень высокая цифра недовольных и встревоженных граждан всех социальных групп. Вот вам готовая протестная армия. Да, она пока не собирается активно протестовать. Но пассивный протест налицо. А переход от пассивного протеста к активному так же короток, как шаг от любви до ненависти. Игнорировать такую статистику не может себе позволить ни одна вменяемая власть.



Добавляет бензина в костер общественного возмущения и политика поблажек российским олигархам, которым создают оффшоры на российских островах взамен утраченных всвязи с санкциями. Неприкосновенность российской оффшорной аристократии при усилении налогового давления на всех, кто хоть как-то еще дышит, является поводом усиления оппозиции, использующей тезис социальной справедливости. Понимание несправедливости существующей налоговый системы. через которую выражается неравенство классов в российском капитализме, причем неравенство внутри класса капиталистов в первую очередь - все это является социальной бомбой замедленного действия, которая непременно рванет, если ее не начать немедленно обезвреживать.



Таким обезвреживающим методом может стать точечное применение принципа повышения НДС - не всем без исключения, а тем, у кого возникают сверхприбыли. Таким же инструментом понижения давления может стать прогрессивная шкала налогообложения, от которой российская элита всячески уклоняется.



На наших глазах произошла короткая, но мощная схватка советника президента Андрея Белоусова с металлургическим и олигархами, где у них попытались изъять 500 миллиардов рублей сверхприбылей. За этой схваткой наблюдала вся страна. Она окончилась оглушительным поражением Белоусова, которое некоторые обозреватели постарались подать как победу. Дескать, Белоусов вывернулся и заставил олигархов деньги заплатить, но не в виде налогов, а в виде добровольных инвестиций, на которые укажет власть. Власть победила.



На самом деле власть проиграла и все вовсе не так. Первое - сумма резко снизилась. О 500-х миллиардах уже и речи нет. Белоусов сказал: "Хорошо, пусть будет 300 миллиардов. Да и 200 миллиардов тоже хорошо". То есть сумма не больше, чем 200 миллиардов. Возможно, будет создан некий фонд, куда олигархи разово скинутся. Власть рада всему, что удастся отжать у олигархов. Если вообще удастся. Второе. Вкладывать никуда не будут, зачтут как вложения те инвестиции, которые сами олигархи уже ранее для себя спланировали. Возможно, кого-то на что-то уговорят сверх этого, но результат будет маленький и борьба за каждый проект будет страшной. Третье. Лисин и Мордашов через своих лоббистов безусловно так победили в борьбе с Белоусовым, что даже лично не пришли на беседу с советником президента. С ним вообще пришли поговорить всего 4 миллиардера. 12 просто проигнорировали. Несмотря на то, что на письме Белоусова стоит резолюция Путина "Согласен".



Откуда у миллиардеров такая наглость? В чем их скрытая сила? Почему они так уверенно и откровенно пренебрежительно себя ведут? Ответ прост. Наличие скрытых акционеров в числе предприятий, которыми руководят олигархи. Эти скрытые акционеры так влиятельны, что их поддержка позволила 12-ти олигархам даже не прийти на разговор с помощником президента, проводящим согласованную с президентом политику. Оставшиеся 4 откровенно усмехались в лицо Белоусову после окончания встречи, проходившей в присутствии Силуанова и Мантурова, которые поддерживали далеко не Белоусова. Разговор, начинавшийся как требование помочь государству деньгами, закончился обсуждением льгот для крупных корпораций. Будут обсуждения субсидирования процентных ставок по кредитам, концессии, выпуск инфраструктурных облигаций. Никаких принуждений со стороны правительства уже нет - только подсказки. Говорят, таким злым Андрея Белоусова не видели давно.



Борьба за бюджет, в центре которой стоит Налоговая служба, переходит все больше из экономической плоскости в политическую. Как бы ни было сложно, ссора с крупным бизнесом на фоне падения рейтинга - это то, чего власть себе позволить не может.



Тем не менее борьба власти с крупным бизнесом за наполнение бюджета не прекращается, а наоборот обостряется. Одним из инструментов борьбы власти с олигархами является использование того же кризиса. На фоне падения курса акций многих российских компаний государство скупает подешевевшие акции в больших количествах. Мотив для прессы - чтобы не допустить биржевых потрясений. Скрытый мотив - чтобы вытеснить олигархов из тех крупных компаний, которые нужны государству в период кризиса. Чтобы такие вот демонстрации, какие Белоусову устроили олигархи, были невозможны.



По сути дела в России идет скрытая национализация и по некоторым сведениям таким образом национализированы уже где-то порядка 70% компаний. Что-то мне подсказывает, что встреча Белоусова с олигархами далеко не последняя и что Мордашов еще много раз пожалеет о своем нынешнем поведении. Но это уже его личные трудности.



Дело в том, что думая, что противостоят Белоусову, олигархи ошибаются. Они хамят прежде всего президенту. А Путин не из тех, кто прощает хамство и оставляет своих противников без наказания. Никогда не следует забывать судьбы Ходорковского. Пройдет два-три года, и ситуация коренным образом изменится. Другим станет состав правительства. И уже другие люди будут сидеть вокруг Белоусова. И цена вопроса для олигархов будет другой. Хотя я сомневаюсь, что их вообще позовут на то совещание.



Александр Халдей

29 авг. 18 Источник - iarex.ru

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