Россия и Китай должны освободить Идлиб от турецких оккупантов

12:39 31.08.2018

Кирилл Джавлах: Россия и Китай должны освободить Идлиб от турецких оккупантов



Как Москве реагировать на готовящуюся провокацию с постановочной химической атакой?



Сирийский театр боевых действий переместился на север страны в провинцию Идлиб. Это ключевая точка в сирийской гражданской войне. Именно в эту провинцию свозили террористов во время операций по зачистке центра и юга Сирии. Поэтому перед войсками Башара Асада стоит непростая задача по зачистке данной территории от боевиков.



К тому же зона "деэскалации" в Идлибе входит в зону ответственности Турции. А к Анкаре у России накопилось много вопросов: Турция сбила наш бомбардировщик Су-24М и убила подполковника, Героя России Олега Пешкова; убит посол России в Турции Андрей Карлов; протурецкие террористы виновны в смерти нашего летчика, Героя России, майора Романа Филипова; из зоны Идлиба предпринимались неоднократные атаки беспилотников на нашу базу в Хмеймиме.



На деле все силы, кроме России, Ирана и проиранских формирований, находящиеся на сирийской территории – оккупанты. Это касается Турции, США, Великобритании, Франции и террористических группировок, спонсируемых арабскими монархиями и Западом. Все они должны быть выдворены с территории САР. Только так можно будет достичь тех задач, которые ставила перед собой Россия, вводя свои войска в Сирию: победа террористов, восстановление контроля правительственных сил над всей республикой и территориальная целостность.



Почему Идлиб? Как нам реагировать на готовящуюся провокацию с постановочной химической атакой? После убийства наших ребят в феврале 2018 года под Дейр-эз-Зором мы промолчали, пытаясь скрыться за невнятными дипломатическими штампами. Зная о готовящейся провокации в Восточной Гуте, мы ничего не предприняли. После ракетной бомбардировки в апреле этого года – тоже тишина.



Сейчас у России есть два варианта. Первый: превентивная операция по ликвидации провокаторов. У Минобороны есть данные о том, кто и где из провокаторов расположился. Операция по их зачистке может быть проведена как силами спецназа, так и точечными ударами с воздуха. Второй: дождаться провокации с инсценировкой применения химоружия и новой порции ракетных ударов. Только в отличие от апрельского сценария, даже в случае успешного отражения атаки сирийской системой ПВО, в ответ Армия России должна уничтожить несколько американских носителей, с которых осуществлялись пуски, а также зачистить Ат-Танф – район под контролем США и Британии на юге Сирии, вблизи границы с Ираком и Иорданией.



Не раз высокопоставленные российские военные и дипломаты говорили о лагере подготовки террористов в этом районе. Этого повода более чем достаточно. Именно на основании потенциальной угрозы Израиль уничтожает цели на сирийской земле, руководствуясь национальными интересами. России не нужно бояться санкций. Запад сфабриковал "дело Скрипаля" и на его основе ввел новые санкции против России. Пора ясно понять: антироссийская линия – консолидированная политика американской элиты. И они будут дожимать Россию.



В начале августа произошло крупное политическое событие. Впервые Китай заявил о готовности направить своих военных принять участие в операции по освобождению Идлиба. В случае если Башар Асад обратится к китайцам с такой просьбой, то Москва в союзе с Пекином сможет выбить турок и протурецкие силы из этой провинции. Если Китай договорится с США и Западом по операции в Идлибе и они совместно ее реализуют, то все наши военные успехи будут перечеркнуты, а пребывание войск утратит смысл. Утрата Идлиба – неминуемая утрата Алеппо в ближайшей перспективе А это значит, что значение военной операции России в САР будет девальвировано.



Кирилл Джавлах – иранист, специалист по Ближнему Востоку, заместитель главного редактора ИА "Реалист"