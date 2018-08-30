У США больше врагов в Афганистане, чем они думают

12:45 31.08.2018

Asia Times: У США больше врагов в Афганистане, чем они думают



Военным не нужно получать одобрение премьер-министра Пакистана для продолжения опосредованной войны в Афганистане и Индии. Атака в Газни накануне вступления в должность нового пакистанского премьер-министра указывает на то, чего именно хотят пакистанские военные



Государственный секретарь США Майк Помпео должен прибыть в Пакистан 5 сентября для встречи с вновь избранным премьер-министром Имраном Кханом. Затем он отправится в Индию на первый индийско-американский диалог в формате "2+2", в котором помимо Помпео также примут участие министр обороны США Джеймс Мэттис, министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж и министр обороны Индии Нирмала Ситхараман, пишет Пракаш Каточ в статье для Asia Times.



Учитывая то, что Помпео ранее занимал пост директора ЦРУ, ему должно быть хорошо известно, почему нынешний премьер-министр Пакистана получил титул "Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кхан". Помпео посетит Пакистан на фоне недавнего нападения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на афганский город Газни, которое очень напоминает нападение боевиков на город Кундуз в 2015 году, когда произошли тяжелые бои, в ходе которых погибли более 200 сотрудников афганских сил безопасности.



Около 1 тыс. талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали город Газни с четырех направлений, заявил министр обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами, подчеркнув, что нападение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было поддержано иностранными боевиками, включая выходцев из Пакистана, Чечни и арабских стран. В результате боестолкновений удалось ликвидировать 194 боевика, еще 167 боевиков получили ранения. Тела пакистанцев, погибших в бою, были доставлены обратно на родину.



Утверждение о том, что после нападения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Газни Пакистан мог бы сыграть роль полезного союзника США, звучит абсурдно. Весьма вероятно, что атака была поддержана Пакистаном. Служащие афганской разведки неоднократно сообщали о том, что доверенные лица Пакистана участвуют в нападениях в Афганистане. Предположения о том, что военные пакистанской армии и сотрудники межведомственной разведки могут напрямую участвовать в операциях на территории Афганистана, вызвали гнев представителей афганского духовенства, которые даже призвали к джихаду против Пакистана.



В 2016 году тогдашний директор ЦРУ Джеймс Клэппер признал, что афганские и пакистанские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создали альянс, однако именно группировка Хаккани (организация, деятельность которой запрещена в РФ), являющаяся настоящим доверенным лицом пакистанской межведомственной разведки, способствовала созданию этого альянса. Учитывая опыт многолетних переговоров с "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), считать, что Пакистан может помочь в афганском политическом урегулировании, означает выдавать желаемое за действительное. В 2014 году заявления бывшего заместителя генерального директора межведомственной разведки Пакистана Асада Дуррани не оставили никаких сомнений в том, что цель Пакистана в Афганистане заключается в укреплении влияния в стране через талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их союзников.



Свидетельством тому является увеличение числа атак в Кабуле. Китай устраивает подобная ситуация в сфере афганской безопасности. Интересно, что ни одно китайское предприятие не подверглось террористическим атакам. Китай и Пакистан хотят, чтобы американцы и военные НАТО покинули Афганистан. Новый премьер-министр Пакистана не высказывается против Китайско-пакистанского экономического коридора, он может сосредоточиться на экономических вопросах, в то время как внешняя и оборонная политика всецело останутся в руках военных, впрочем, как и всегда. Военным не нужно получать одобрение премьер-министра Пакистана для продолжения опосредованной войны в Афганистане и Индии. Атака в Газни накануне вступления в должность нового пакистанского премьер-министра указывает на то, чего именно хотят пакистанские военные.



Однако на Капитолийском холме и в ЦРУ, похоже, по-прежнему остаются те, кто считает, что Исламабад исправится. Все это происходит на фоне быстрого превращения Пакистана в китайскую провинцию. Кроме того, американские санкции против России и Ирана, а также развязывание торговой войны с Китаем, способствовали сплочению Китая, России и Ирана в рамках поддержки "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Все это осложняет пребывание войск США и НАТО в Афганистане. Для США настало время всерьез отнестись к Китаю и Пакистану не как к союзникам, а как к препятствию на пути политического урегулирования в Афганистане.



Максим Исаев