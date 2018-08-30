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Курды вновь испытали на себе неблагодарность Вашингтона
12:46 31.08.2018

Atlantic: Курды вновь испытали на себе неблагодарность Вашингтона

Представители YPG дважды посещали Дамаск за последний месяц, однако сирийское правительство, которое уже в скором времени может объявить о победе в семилетней гражданской войне, отказалось проявить дипломатическую гибкость

Вновь курдские союзники США оказались брошенными Вашингтоном. С 2014 года США поставляют курдским народным отрядам самообороны YPG военную помощь. Курдские союзники доказали свою эффективность в боях против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. Однако администрация президента США начала задумываться о выводе своих войск из Сирии, поэтому будущее YPG стало более неопределенным. Представители YPG дважды посещали Дамаск за последний месяц, однако сирийское правительство, которое уже в скором времени может объявить о победе в семилетней гражданской войне, отказалось проявить дипломатическую гибкость, пишет Джуст Хильтерманн в статье для американского журнала The Atlantic.

Сирийский президент Башар Асад неоднократно заявлял о своем намерении вернуть под контроль сирийского правительства "каждый дюйм" территории государства, включая территорию, которая в настоящий момент находится под контролем курдских отрядов. Это всего лишь вопрос времени. Однако когда именно это произойдет, зависит от того, какую роль Россия и США сыграют в будущем северо-восточной Сирии. Обе стороны заинтересованы в политическом урегулировании, по-видимому, они могли бы найти общий язык по курдскому вопросу.

Сирийские курды осознали, что их жизненно важная поддержка США в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не обеспечила им поддержку Вашингтона в борьбе с другими врагами. Зажатые между Сирией и Турцией, курды могут полагаться только на внешних сторонников, таких как США, чтобы добиться собственной автономии. Но Вашингтон действительно слишком непостоянный партнер.

В 2017 году иракские курды поняли, что может произойти, если они неправильно истолковывают или игнорируют стратегические интересы Вашингтона. В Иракском Курдистане прошел референдум о независимости от центрального правительства в Багдаде. В администрации президента США Дональда Трампа дали понять, что руководству Иракского Курдистана следует отказаться от своей инициативы, поскольку борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще не закончилась. В итоге Вашингтон отказался поддержать Иракский Курдистан, когда Багдад ввел жесткие санкции против Эрбиля, а иракские правительственные войска вытеснили курдские подразделения из спорных районов. Иракские курды поняли, что мировая держава не будет спешить им на помощь, если это может угрожать интересам Вашингтона, а именно борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и необходимости сохранения единого Ирака в качестве оплота против региональной деятельности Ирана.

В настоящий момент отряды народной самообороны YPG - сирийский филиал Рабочей партии Курдистана (РПК) - оказались в аналогичном затруднительном положении. РПК воюет против турецкого государства с 1980-х годов. Анкара, Вашингтон и Брюссель включили РПК в список террористических организаций. Несмотря на связи между YPG и РПК, Вашингтон поддерживает сирийских курдов в рамках борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако отряды YPG в ходе боев с боевиками заняли не курдскую территорию в Сирии, включая Манбидж и Ракку.

После того, как сирийские правительственные войска и их союзники окончательно разберутся с мятежниками в Идлибе, правительство Сирии попросит отряды народной самообороны YPG покинуть занятые ими районы. Асаду нужны районы, богатые пшеницей и нефтяными месторождениями, которые в настоящий момент находятся в руках курдов, чтобы начать восстановление страны.

У Турции тоже есть свои интересы в Сирии. Анкара не потерпит существования курдского анклава вблизи своей границы и готова предпринять решительные действия по его ликвидации и вытеснению курдов. Вот почему представители YPG обратились к Асаду, они ищут возможности избежать наступления Турции и достигнуть договоренности о послевоенном будущем курдского региона. Такая сделка может включать определенную степень курдской автономии и обмен нефтяными богатствами. Хотя Дамаск может проявить гибкость в вопросах, касающихся курдской культуры и языка, он отвергает полную автономию, особенно в тех районах, где находятся сирийские силы безопасности. Лидеры YPG сообщили Международной кризисной группе (International Crisis Group), что они рассмотрят вопрос о передаче гражданского управления подконтрольных им районов в руки сирийского правительства. Представители YPG выразили уверенность в том, что они смогут интегрировать курдские отряды в архитектуру безопасности сирийского режима. Однако правительство Асада, похоже, не торопится с принятием решения, поскольку время на его стороне, также как Россия и Иран.

Именно здесь администрация Трампа может сыграть важную роль, конечно, если захочет. На северо-востоке Сирии по-прежнему находятся около 2 тыс. военных США. Хотя Трамп и заявил в марте о своем намерении вывести войска из Сирии, его старшие советники указывают на необходимость военного присутствия в Сирии для противодействия региональным амбициям Ирана и сохранения возможности влиять на будущее Сирии. Вывод военных США создаст предпосылки для обострения конфликта между конкурирующими силами на северо-востоке Сирии. Вывод войск может даже создать условия для восстановления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Соединенные Штаты могут использовать свое присутствие, чтобы предоставить курдским союзникам дополнительное время и безопасность в рамках переговоров с Дамаском по ключевым вопросам контроля и управления, которые также были бы приемлемы и для Анкары. Это стало бы для YPG лучшим из возможных вариантов в нынешних условиях.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535708760
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