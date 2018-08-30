 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эра зеленых фантиков подходит к концу, - А.Запольскис
12:52 31.08.2018

ЭРА ЗЕЛЕНЫХ ФАНТИКОВ ПОДХОДИТ К КОНЦУ

Вопрос дня: какое место в мире занимает Россия по размеру золотого запаса?

Александр Запольскис

Ответ на этот вопрос, казалось бы, очевиден. В качестве основы по цифрам принято брать периодические отчеты Международного валютного фонда. Считается, что его эксперты вопросом владеют лучше всего.

Так вот, из данных МВФ следует, что на первый квартал 2018 года пятерка лидеров выглядела следующим образом: первое место за США (8133 тонны), второе у Германии (3374 т.), третье у Италии (2452 т.), четвертыми идут французы (2436 т.), замыкает пятерку Россия (1857 т.), подвинувшая Китай (1843 т.). Впрочем, сюда не входит сам МВФ (2814 т.), что сдвигает на ступень вниз всех, кто стоит за ним. Еще существенными запасами (1040 т.) обладает Швейцария. У всех остальных - меньше. Например, у Японии "в закромах" всего 765 т., а у Португалии - 382 т.

Впрочем, более чем сотня стран собственным золотым запасом не располагает вовсе. Некоторые из них далеко не крошечные. К примеру, запасы собственного золота еще в 2016 году полностью ухитрилась исчерпать Канада, страна в мировой экономике далеко не последняя. Однако это если смотреть бегло и говорить поверхностно. Ибо реальное положение дел оказывается гораздо более любопытным.

Например, наибольшие сомнения вызывают цифры по США, где официальный международный аудит золотого запаса не проводился фактически никогда. 8133 тонны взяты просто из отчета американского Минфина под "честное слово" джентельменов. Что любопытно, такую же цифру американцы давали и десять лет назад, при этом сопровождая ее оговоркой, что она включает все золото, находящееся на территории Соединенных Штатов, включая как бы лежащие на хранении "в подвалах" иностранное.

Особый интерес вызывает тот факт, что в начале 90-ых годов Федеральный резерв говорил другое. Что золота всего в Америке имеется 14 тыс. т. из которых 6 тыс. т. принадлежит центробанкам прочих государств. В том числе больше 1500 т. - немецкого, 900 т. - французского и так далее. Простая арифметика показывает, что собственного желтого металла хранилища Федрезарва должны были содержать порядка 8 тыс. тонн.

С тех пор о сколько-нибудь существенных закупках золота "в запас" американские власти не сообщали, тогда как на мировом рынке золота, особенно в финансовых операциях с его использованием в качестве залога, на протяжении двух десятков лет участвовали активно. Однако "на бумаге" цифра в 8133,5 т. как зафиксировалась в 2010 году, так остается неизменной и по сей день.

Это, по меньшей мере, выглядит странным, так как даже активно живущая "в плюс" Германия с 2010 по 2018 из своих запасов 27,4 тонны все же потратила. Сомнения вдвойне усилились после истории 2012 года, когда официально купленный на торгах слиток из Золотого запаса США на поверку оказался только позолоченным "кирпичом" из вольфрама. Сколько таких же золотых "кирпичей" лежит "в Форт Ноксе" – точно сказать не может никто.

Стоит ли удивляться стремлению всех стран, хранящих золото в Америке, как можно быстрее вернуть его домой? Некоторым это удается. Например, Турция очень вовремя успела закончить это дело, учитывая нынешнее обострение отношений с США, которые отказались поставить даже уже оплаченные истребители F-35 и объявили против Анкары экономические санкции.

Германия подобным успехом похвастаться пока не может. Из официально декларируемых объемов 1236 т. по-прежнему остаются "на хранении" в Нью-Йорке и еще 432 т. - в Лондоне. Впрочем, не она одна. Из самых значимых цифр, в Соединенных Штатах до сих пор продолжают "храниться" 450 т. британского, 374 т. французского и около 160 т. голландского запаса.

Так что пока официальные данные МВФ считать истиной в конечной инстанции невозможно. Точно сказать можно лишь о том, что, несмотря на все геополитические коллизии и экономические санкции, Россия продолжает стабильно и активно накапливать золотой запас, которого еще в 2008 году имелось всего 457 тонн. И это, безусловно, правильно. Потому что эра зеленых фантиков явно подходит к концу. Случится это, конечно, не завтра, однако переход на новую финансовую систему же совсем не за горами. И очень похоже на то, что золото в ней будет играть базовую роль.

Источник - iarex.ru
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