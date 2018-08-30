Алматы тряхнуло на 4 балла. Жертв нет

16:51 31.08.2018

Алматинцы ощутили землетрясение, передает корреспондент Tengrinews.kz. Подземные толчки происходили в районе 18.22 не более 5-6 секунд. В домах закачались люстры. Как сообщают алматинцы, в некоторых квартирах двигалась мебель. По данным ДЧС Алматы, эпицентр землетрясения был расположен в 53 километрах на юго-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 12,0. Магнитуда MPV 5,2. Координаты эпицентра 43.00° с.ш. 77.51° в.д. Глубина 15 километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 4 балла