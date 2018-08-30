Президент Порошенко послал своих дочек Женю и Сашу учиться в Лондон

18:42 31.08.2018

Дочери Порошенко будут учиться в Лондоне



По словам первой леди, после окончания учебы девушки вернутся на Украину

Стало известно, где будут учиться 18-летние дочери президента Украины Петра Порошенко. Об этом "Интерфаксу" сообщила супруга украинского лидера Марина.



Как оказалось, Евгения и Александра успешно прошли все испытания и теперь будут учиться в Великобритании. Одна поступила в Лондонский университет искусств, другая - в Университетский колледж Лондона на специальности "Анимация" и "Экономика" соответственно.



"В этом решении мы поддержали их, чтобы дать возможность девочкам самостоятельно получить профессию на общих условиях - без привилегий, что они дети президента Украины", - сообщила Марина Порошенко.



При этом, по словам первой леди, девушки после окончания учебы планируют вернуться на родину.



Напомним, 29 августа в СМИ появилась информация, что дочери Порошенко не числятся в списках поступивших в украинские ВУЗы.