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Может ли Китай проиграть торговую войну Соединенным Штатам? - В.Пироженко
00:08 01.09.2018

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 31.08.2018 |

О китайской политике принуждения США к переговорам

Нарастание торгового конфликта между США и КНР спровоцировали в западной прессе волну выводов о "проигрыше Китая", характеристик Китайской Народной Республики как "гиганта на глиняных ногах" и т. п. Сообщалось, что акции китайских компаний "падают", что в результате торгового конфликта "серьезно пострадал авторитет Си Цзиньпина". В подтверждение последнего тезиса приводились критические статьи и отзывы некоторых китайских экономистов из университетских и иных мозговых центров КНР.

Как правило, нынешнему председателю КНР противопоставляют Дэн Сяопина, который установил "отношения сотрудничества с Соединенными Штатам", благодаря чему "за 40 лет реформ... страна добилась беспрецедентного экономического роста и развития". Китаю советуют сократить роль государства в экономике, ввести частную собственность на землю, дать больше политической свободы властям провинций и тому подобное. Если освободить эти советы от шелухи слов, Пекину рекомендуют в качестве ответа на американское наступление в торговой войне провести "перестройку" вроде той, которую провел в Советском Союзе Горбачев. Появились такие "рекомендации" и в российских либеральных СМИ.

Здесь надо сразу расставить точки над i: мощный рывок в экономике, в обеспечении научно-технического прогресса, в выходе Китая на позиции второй сверхдержавы обеспечила как раз "нелиберальная" модель – с ведущей ролью государства в экономическом производстве и при господствующем положении Коммунистической партии в системе власти. Торговая война, навязанная Китаю Соединенными Штатами, является попыткой остановить Китай на его пути.

Часть экспертов считает Китай достаточно сильным экономически, чтобы не уступить в торговой войне и довести ее до победного конца (хотя они, возможно, преувеличивают степень самодостаточности страны). Другие внушают, что Китаю не следует втягиваться в противоборство с Америкой, поскольку он еще не достиг равной с нею экономической мощи. Сторонники второй точки зрения не хотят согласиться с тем, что возврат ко временам реформ Дэн Сяопина невозможен, что благодаря этим реформам КНР утвердила свое положение в мире, но США с этим смирятся.

Проблема для Китая состоит в другом. Многие ведущие китайские экономисты и политологи, работающие по американским грантам, превратились в пропагандистов американской (и вообще западной) модели для КНР. Торговая война вообще стимулировала китайскую пятую колонну.

Официальный Пекин избегает крайностей. В редакционной колонке "Глобал таймс", англоязычной версии издания ЦК КПК "Хуанцю шибао", позиция руководства КНР обозначена так: "Торговая война повредит обеим сторонам, но в конечном итоге завершится переговорами. США по-прежнему надеются получить преимущества, применяя крайнее давление на Китай. Мы должны убедить Америку, что ей не достичь поставленной цели, и донести до нее это послание своими действиями". Другими словами, принудить США к диалогу. Ресурсы для этого есть.

В первой половине 2018 года экономика Китая выросла на 6,8 %. Для сравнения: после принятия ряда мер, включая снижение налогов, во втором квартале экономика США достигла роста ВВП на 4,1 %. На фоне таких темпов роста экономики КНР плавная девальвация юаня поддерживает ценовую конкурентоспособность китайского экспорта, частично нейтрализуя его потери на рынке США от повышения тарифов. Прибыль китайских государственных предприятий тяжелой промышленности за первое полугодие выросла на 17,2%.

Правильность выбранной Пекином линии на принуждение США к диалогу подтверждается расчетами Института мировой экономики и политики Академии общественных наук КНР. Введенный в США 25%-ный тариф на товарную массу китайского импорта стоимостью 50 млрд. долл. снизит экспорт Китая в США на 3,4%, а рост китайского экспорта в Америку уменьшится только на 0,75%. Если же США, как грозится Трамп, введут 25%-ный тариф на весь китайский импорт, рост экспорта Китая в США снизится на 37 %, а общий рост экспорта КНР сократится на 8,2%; при этом весь объем экспорта КНР уменьшится всего на 0,34 % (Америка не единственная страна, где приветствуются китайские товары). Серьезной проблемой это не назовешь. В разгар мирового финансового кризиса в 2009 году рост экспорта КНР упал на 16%, но и тогда китайская экономика удерживала высокие темпы роста ВВП около 8% в год.

Твердое противостояние Западу в торговой войне при сохранении принципа опоры на собственные силы укрепляет авторитет политического руководства КНР, а стране, подвергаемой торгово-экономическому давлению, позволяет не проиграть и выиграть.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535749680
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