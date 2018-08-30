Забавные прибалтоиды. В Литве блокируют сайты, транслирующие рос-телеканалы

03:21 01.09.2018

Согласно решению Литовской комиссии по теле- и радиовещанию (ЛКТРВ) в стране заблокированы два сайта, транслировавших в том числе и российские телеканалы, пишет RuBaltic.ru.



Речь идет о ресурсах www.edem.tv и www. internetine-tv.narod.ru, которые, по мнению комиссии, незаконно распространяли телевизионные программы. Вильнюсский административный суд 8 августа разрешил комиссии выдать обязательные указания провайдерам для блокировки двух сайтов. Ранее Литовская комиссия по телевидению и радиовещанию ограничила доступ к шести сайтам, транслирующим российские телеканалы.



В феврале регулятор на год приостановил ретрансляцию в Литве российского телеканала "РТР-Планета". Телеканал отказался цензурировать свой эфир по требованию ЛКТРВ. Председатель регулятора Эдмундас Вайтекунас заявил, что в ряде телепередач присутствует "информация, которая нарушает статью закона Литвы, запрещающую разжигание ненависти, национальной розни и пропаганду войны". Нарушения закона, по словам Вайтекунаса, были выявлены в высказываниях участников дискуссионных программ "РТР-Планеты". Глава комиссии добавил, что нарушения носят систематический характер, поэтому к телеканалу решили применить более жесткие санкции, чем ранее. В 2015 и 2016 годах ретрансляцию "РТР-Планеты" приостанавливали на три месяца каждый раз.



Как сообщало EADaily, чуть более двух месяцев назад министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал руководство ЕС сделать российские телеканалы недоступными для зрителей стран, входящих в сообщество. "Прежде всего, мы должны устранить наши слабые места. Это значит - перекрыть путь пропагандистским телеканалам России, транслируемых из некоторых стран-членов ЕС при использовании брешей в нашей европейской правовой базе", - заявил Линкявичюс в Люксембурге на встрече глав МИДов государств Европейского Союза. Он обвинил РФ в том, что в ней нарушаются права человека и призвал страны ЕС поддержать российскую несистемную оппозицию. Линкявичюс заявил, что Евросоюзу необходимо применить "список Магнитского" на общеевропейском уровне.