Россия в 04/19 прекратит катать амер-астронавтов на МКС

04:21 01.09.2018

Контрактные обязательства России перед Соединенными Штатами по доставке астронавтов на МКС завершатся в апреле 2019 года.



Об этом в ходе совещания по перспективам пилотируемой космонавтики сообщил российский вице-премьер Юрий Борисов, информирует РИА Новости.



"Посадкой корабля "Союз МС" в апреле завершается выполнение наших обязательств по контракту с NASA, связанных с доставкой на МКС и возвращением со станции американских астронавтов", - сказал он.



С 2019 года американская сторона собирается летать на станцию на собственных кораблях.



Ранее в Белом доме заявили, что скоро США перестанут нуждаться в помощи России при транспортировке астронавтов на МКС.



В середине августа в NASA рассказали о работе, которая направлена на то, чтобы сделать США независимыми от российских двигателей РД-180.



В начале мая сообщалось, что у США могут появиться серьезные проблемы с коммерческой доставкой грузов на МКС.



В Госдуме прокомментировали НСН данные сообщения.