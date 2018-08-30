 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 01.09.2018
13:50  Эмомали Рахмон отложил введение грабительских платежей за сим-карты
13:48  Как умерить ближневосточный хаос?
13:45  Захарченко погиб, но дело его будет продолжено, - А.Бабицкий
10:55  Арестована недвижимость экс-жены В.Путина
09:01  Россия и Азербайджан реализуют новый статус Каспия, - "Къ"
08:51  Убийцы А.Захарченко задержаны и сознались в работе на СБУ
08:28  "Мы победим!" - заявление главы ДНР Дмитрия Трапезникова
08:25  Исполняющим обязанности Главы ДНР стал Дмитрий Трапезников
04:21  Россия в 04/19 прекратит катать амер-астронавтов на МКС
00:08  Может ли Китай проиграть торговую войну Соединенным Штатам? - В.Пироженко
Пятница, 31.08.2018
18:47  В результате теракта убит глава ДНР Александр Захарченко
18:42  Президент Порошенко послал своих дочек Женю и Сашу учиться в Лондон
16:51  Алматы тряхнуло на 4 балла. Жертв нет
14:54  Узбекистан открыл новое газовое месторождение "Тумарис" (300-400 тыс м3/сутки) на границе с Туркменистаном
13:00  После Каримова. Узбекистан в эпоху перемен, - А.Наумлюк
12:52  Эра зеленых фантиков подходит к концу, - А.Запольскис
12:46  Курды вновь испытали на себе неблагодарность Вашингтона
12:45  У США больше врагов в Афганистане, чем они думают
12:43  "Он демократ и знает Запад". Как Ельцин докладывал Клинтону о выборе Путина наследником
12:39  Россия и Китай должны освободить Идлиб от турецких оккупантов, - К.Джавлах
12:36  7 сентября на Московскую книжную ярмарку (ММКВЯ) приедет Хэмингуэй (анонс)
12:25  Туман гибридной войны. Неопределенности и риски в современных военных конфликтах, - Александр Бартош
10:32  Узбекистан. Дела и Слова "Команды Триумфаторов", - Б.Мусаев
10:09  270 лет назад был убит хан Абулхаир – инициатор присоединения Казахстана к России, - М.Абдиров
09:49  В России идет скрытая национализация. Олигархов шерстят по-тихому, - А.Халдей
09:48  Готовность № 1. Угрозы Вашингтона и ответы Пекина, - Юрий Тавровский
09:43  За 27 лет независимый Кыргызстан в своем развитии прошел путь равнозначный целому веку, - президент Жээнбеков
09:37  Германский Хемниц в ожидании новых столкновений. Все боятся выходить на улицы.., - "DW"
09:33  Экс-президентша Роза Отунбаева наскребла 1 млн сомов и открыла "Фонд расследовательской журналистики имени Уланбека Эгизбаева"
09:30  Рахмон наградил сына Рустама орденом "Золотая корона" 2-й степени
09:27  Конец Ала-Тоо. Журналисты и предрассудки погубили "первое киргизское село России", - Т.Зверинцева
09:25  Твои деньги - мои деньги. Почему инвестиционный климат в Узбекистане не улучшится после президентского указа, - А.Волосевич
09:22  Кувалда Трампа бьет по китайско-американским отношениям, В.Скосырев
09:20  Средняя Азия превращается в успешный американский плацдарм. Ташкент перехватывает у Москвы инициативу регионального посредника, - "НГ"
09:18  Арест активов российского "Газпрома" поставлен на поток, - А.Башкатова
00:06  Россияне-соотечественники укрепят Дальний Восток, - Е.Трифонова
Четверг, 30.08.2018
22:10  Адилет Султаналиев назначен пресс-секретарем премьер-министра Кыргызстана
20:42  Таджикистан. Международное сообщество признало ТЭО ПИВ террористической организацией. Однако…
14:59  Сколько граждан стран ЦентрАзии эмигрировало с 1990 по 2017 гг.
14:18  Безграничная власть Эрдогана – это миф, - Foreign Policy
14:09  Как "Моссад" ликвидировал нацистского преступника - латышского летчика-"героя" Цукурса
13:20  Скончался советский-российский певец Иосиф Кобзон
12:44  В Ташкенте торжественно открыли библиотеку Ислама Каримова
12:07  Шухрат Евкочев стал ректором Международной исламской академии в Ташкенте
11:56  Что для России ГКЧП, то для Китая реформы и процветание
11:51  Глава российского "Лукойла" Алекперов удостоился узбекского ордена "Дустлик"
11:36  В Бишкеке горит здание филармонии (видео)
11:22  Чего следует ждать от нового парламентского сезона в Казахстане? - САМ
11:18  Они пришли: талибы атакуют Таджикистан и метят в самое сердце страны
11:15  Нация или депортация: зачем мигрантам в России нужно менять гражданство
11:13  Дети, бедность и спасение: чем живет православная церковь в Таджикистане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Исполняющим обязанности Главы ДНР стал Дмитрий Трапезников
08:25 01.09.2018

Исполняющим обязанности Главы Донецкой Народной Республики, согласно Конституции ДНР, стал Дмитрий Трапезников, который до настоящего времени был заместителем Председателя Совета Министров ДНР. Об этом было объявлено сегодня на экстренном брифинге в пресс-центре Донецкого агентства новостей.

Слово взял председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин. Он представил Трапезникова журналистам, после чего тот зачитал заявление.

"Штаб территориальной обороны принял решение. В связи с трагической смертью Александра Захарченко возложить исполнение обязанностей Главы ДНР на Трапезникова Дмитрия Викторовича", - заявил Трапезников.

Статья 62 действующей редакции Конституции ДНР гласит, что в случае досрочного прекращения полномочий Главы Донецкой Народной Республики, а также в случаях, когда Глава Донецкой Народной Республики временно не может исполнять свои обязанности, их временно исполняет первый заместитель Председателя Совета Министров Донецкой Народной Республики, а в случае если Глава Донецкой Народной Республики не совмещает свою должность с должностью Председателя Совета Министров Донецкой Народной Республики, – Председатель Совета Министров Донецкой Народной Республики.

***

Дмитрий Викторович Трапезников родился 12 апреля 1981 года в Краснодаре. В 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк.

Имеет три высших образования – в сферах промышленного и гражданского строительства, экономики и права. Работал менеджером донецкого футбольного клуба "Шахтер", занимал руководящие посты в крупных бизнес-структурах. С 2010 по 2012 год работал заместителем главы районного совета Петровского района Донецка.

После переворота на Украине в 2014 году поддержал движение за свободу Донбасса, участвовал в ополчении. В сентябре 2014 года был назначен главой временной администрации Тельмановского района Донецкой Народной Республики. Впоследствии возглавил управление внешней и внутренней политики Администрации Главы ДНР, занял пост заместителя председателя Совета Министров Республики.

Имеет ряд наград ДНР, в частности награжден Орденом Республики.

Источник - dan-news.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535779500
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- К.Токаев принял группу участников Международной конференции ОДВЗЯИ "Вспоминая прошлое, глядеть в будущее"
- С начала года актуализирован статус около 1,4 млн самозанятых граждан - Минтруда РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 августа 2018 года №516
- Не исключено, что президент продумал конфигурацию более сложных рокировок
- В Генеральной прокуратуре состоялось рабочее совещание с экспертами из ФРГ
- Как преображается Центральный парк Алматы
- Ашимбаев: Сомневаюсь, что следующий электоральный цикл будет использован для реализации проекта "Преемник"
- Д.Ашимбаев: Сценарии транзита власти сегодня заморожены
- Госдолг Казахстана вырос почти в четыре раза
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  