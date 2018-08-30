Исполняющим обязанности Главы ДНР стал Дмитрий Трапезников

08:25 01.09.2018

Исполняющим обязанности Главы Донецкой Народной Республики, согласно Конституции ДНР, стал Дмитрий Трапезников, который до настоящего времени был заместителем Председателя Совета Министров ДНР. Об этом было объявлено сегодня на экстренном брифинге в пресс-центре Донецкого агентства новостей.



Слово взял председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин. Он представил Трапезникова журналистам, после чего тот зачитал заявление.



"Штаб территориальной обороны принял решение. В связи с трагической смертью Александра Захарченко возложить исполнение обязанностей Главы ДНР на Трапезникова Дмитрия Викторовича", - заявил Трапезников.



Статья 62 действующей редакции Конституции ДНР гласит, что в случае досрочного прекращения полномочий Главы Донецкой Народной Республики, а также в случаях, когда Глава Донецкой Народной Республики временно не может исполнять свои обязанности, их временно исполняет первый заместитель Председателя Совета Министров Донецкой Народной Республики, а в случае если Глава Донецкой Народной Республики не совмещает свою должность с должностью Председателя Совета Министров Донецкой Народной Республики, – Председатель Совета Министров Донецкой Народной Республики.



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Дмитрий Викторович Трапезников родился 12 апреля 1981 года в Краснодаре. В 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк.



Имеет три высших образования – в сферах промышленного и гражданского строительства, экономики и права. Работал менеджером донецкого футбольного клуба "Шахтер", занимал руководящие посты в крупных бизнес-структурах. С 2010 по 2012 год работал заместителем главы районного совета Петровского района Донецка.



После переворота на Украине в 2014 году поддержал движение за свободу Донбасса, участвовал в ополчении. В сентябре 2014 года был назначен главой временной администрации Тельмановского района Донецкой Народной Республики. Впоследствии возглавил управление внешней и внутренней политики Администрации Главы ДНР, занял пост заместителя председателя Совета Министров Республики.



Имеет ряд наград ДНР, в частности награжден Орденом Республики.