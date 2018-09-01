"Мы победим!" - заявление главы ДНР Дмитрия Трапезникова

08:28 01.09.2018

Заявление и.о. Главы Донецкой Народной Республики Трапезникова

СЕНТЯБРЬ 01, 2018 2:14

Земляки, Донецкая Народная Республика понесла невосполнимую потерю – в результате теракта со стороны украинских спецслужб погиб Глава нашего государства Александр Владимирович Захарченко. Это тяжелый удар для всей страны. Но за годы независимости Донецкой Народной Республики, за годы нашей борьбы за свободу и право на самоопределение под руководством нашего лидера мы смогли создать надежную государственную систему, механизм, который предназначен и умеет работать в самых сложных обстоятельствах.



Вступая в должность исполняющего обязанности Главы Донецкой Народной Республики, я лично гарантирую – сбоев не будет. Все государственные службы будут работать в штатном режиме. Все социальные гарантии – пенсии, соцвыплаты, льготы и так далее – будут осуществляться в прежних объемах. При этом все запланированные увеличения социальных и прочих выплат непременно будут реализованы.



Я лично гарантирую, что каждое обещание Александра Захарченко народу Донецкой Народной Республики будет выполнено. Все действующие программы повышения качества жизни населения будут продолжены.



Также будут продолжены масштабные программы перезапуска промышленности Донбасса, восстановления экономического потенциала нашей страны. Мы ни на шаг не отступим от выбранного курса, как бы врагу ни хотелось нас запугать и сбить с пути.



Также неизменным остается и наш внешнеполитический курс – интеграция с Российской Федерацией с перспективой присоединения к большой России. Этот курс уже был поддержан друзьями Республики из различных государств, выступивших с посланиями в ответ на теракт украинских спецслужб.



Друзья, мы не остались один на один перед врагом. Мы едины, а значит - мы победим!



Дмитрий Трапезников, и. о. Главы Донецкой Народной Республики