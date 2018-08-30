Убийцы А.Захарченко задержаны и сознались в работе на СБУ

08:51 01.09.2018

Подозреваемые в убийстве Захарченко подтвердили причастность Киева

И.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Трапезников сообщил, что задержанные правоохранительными органами подозреваемые в организации взрыва в Донецке на допросе "подтвердили причастность украинской стороны к преступлению". Он не уточнил, сколько человек были задержаны.



Накануне днем в кафе "Сепар" в центре Донецка в результате взрыва погиб Александр Захарченко, с 2014 года возглавлявший с ДНР. Ранения получили еще несколько человек, в том числе министр по налогам и сборам ДНР. Преступление признано терактом.



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Установлены личности террористов, убивших Захарченко



Установлены личности террористов, убивших Захарченко | Русская весна

Правоохранители установили личности террористов, совершивших теракт, в результате которого погиб Глава ДНР Александр Захарченко.



Об этом сообщила пресс-секретарь Захарченко Алена Алексеева.



"По данным силовиков, взрыв произведен по заказу СБУ", - отметила она.



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ВАЖНО: Грызлов назвал Украину террористическим государством | Русская весна

За убийством лидера Донецкой Народной Республики Александра Захарченко стоит киевская партия войны, Украина превратилась в террористическое государство, считает полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.



Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов Республики Александр Тимофеев в результате взрыва получил тяжелые ранения.



"За убийством Александра Захарченко стоит киевская партия войны, те самые силы, которые продвигали закон о так называемой „российской агрессии", принятый Верховной радой и подписанный (президентом Украины Петром - прим. ред.) Порошенко", - сказал Грызлов журналистам.



"Продолжилась череда убийств командиров батальонов, которые боролись за права жителей Донбасса. Совершенные теракты превратили Украину в террористическое государство", - отметил он.

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Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.



Александр Владимирович был настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса. В трудное для своего родного края время он встал на его защиту, взял на себя огромную личную ответственность, вел за собой людей.



Подлое убийство Александра Захарченко - это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится.



Рассчитываю, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание.



Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет вместе с вами.